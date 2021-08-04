«ФосАгро» даст скидку пострадавшим от ЧС фермерам и овощеводам

Аграрии и региональные власти неоднократно обращали внимание на проблему удорожания удобрений в этом году «ФосАгро»

«ФосАгро», крупнейший поставщик минеральных удобрений на российский рынок, решила предоставить скидку 10% на минеральные удобрения для КФХ и овощеводов открытого грунта, которые пострадали в результате чрезвычайных ситуаций из-за природных и климатических катаклизмов (природные пожары, засухи, наводнения и др.), сообщила компания. Также скидку 5% получат все КФХ и овощеводческие предприятия независимо от региона работы. «Именно эти категории аграриев попали в высокую зону риска из-за последствий природных ЧС, продолжающейся пандемии и спровоцированных ею резких изменений макроэкономической ситуации», — поясняется в сообщении компании. Ее пресс-служба уточнила «Агроинвестору», что основанием для скидки 10% будут нормативные акты полномочных региональных органов власти о введении ЧС.



Скидки охватят наиболее востребованные в период осенних полевых работ фосфорсодержащие марки удобрений: аммофос и NPK-удобрения и будут действовать до 31 октября этого года. В середине июля «ФосАгро» приняла решение зафиксировать цены на все виды минеральных удобрений своего производства не выше июльских уровней.



Другие члены Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) ранее также приняли решение заморозить цены на свою продукцию до завершения осенних полевых работ и предоставить аграриям скидку до 5%. Договоренность о сдерживании цен была достигнута на совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко. По поручению первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова, межведомственная рабочая группа, в которую вошли глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, а также представители Минэкономразвития, ФАС и РАПУ, разработала и утвердила методику определения ценовой доступности удобрений для российских аграриев.



«Российский рынок — приоритетный для «ФосАгро», и мы заинтересованы в его развитии. Скидки предоставляются в контексте комплекса мер по повышению ценовой доступности минеральных удобрений, который направлен на удвоение их применения в России к 2025 году, — отметила пресс-служба компании. — В первую очередь, мы рассчитываем, что эти скидки позволят сельхозпроизводителям увеличить закупки минеральных удобрений. Но оценкам Минсельхоза, в этом году потребность в минеральных удобрениях превышает фактический уровень прошлого года на 13%. Кроме того, скидки должны простимулировать фермеров в высокой зоне риска на более интенсивное применение современных технологий минерального питания растений».



Для обеспечения растущего спроса на минеральные удобрения со стороны российских аграриев, который к 2025 году, как ожидается, увеличится вдвое, производители минеральных удобрений в ближайшие семь лет инвестируют 2 трлн руб. в строительство новых и модернизацию действующих мощностей. В прошлом году, по данным Минсельхоза, аграрии увеличили закупки минеральных удобрений на 13%. По предварительным оценкам ведомства, в 2021 году сельхозпроизводители должны закупить более 4,5 млн т минеральных удобрений в действующем веществе. Однако аграрии и региональные власти неоднократно обращали внимание на проблему удорожания удобрений в этом году и предупреждали о рисках снижения объема их внесения, что приведет к падению урожайности. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, в июле минеральные удобрения в зависимости от вида были на 30-70% дороже, чем в начале года, а с июля прошлого года цена выросла в 1,6-2 раза.

