Производители сельхозтехники попросили о дополнительном финансировании

Удорожание техники может отсрочить обновление парка сельхозмашин «Ростсельмаш»

Ассоциация «Росспецмаш» обратилась с письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой о дополнительном финансировании отрасли сельхозмашиностроения (копия есть у «Агроинвестора»). Без него себестоимость производства сельхозпродукции может вырасти, так как техника для аграриев подорожает минимум на 10%.



С 2013 года в России действует постановление правительства №1432, по которому отечественные производители сельскохозяйственной техники получают субсидии в размере 10-15% от стоимости их продукции при условии, что она будет поставлена аграриям с аналогичной скидкой. В этом году на реализацию программы выделено 10 млрд руб., но эти средства закончатся уже в июле, и отрасли нужно дополнительно 6 млрд руб., чтобы аграрии могли закупить технику со скидкой, говорится в письме. Без программы техника подорожает минимум на 10-15% (на величину субсидии), максимум — на 25-30% с учетом роста себестоимости машин из-за подорожания металла и комплектующих, уточняют «Известия».



Производители специализированной техники надеются, что программа №1432 не будет приостановлена в 2021 году, и для ее дальнейшей реализации правительство выделит дополнительное финансирование, рассказал «Агроинвестору» представитель ассоциации. По его словам, положительная динамика по отгрузкам российской сельхозтехники сохраняется, но если не решить проблему резкого роста цен на металл, то это крайне негативно скажется на производстве, продажах и экспорте отечественных сельхозмашин.



По данным Минпромторга, на начало июля на льготных условиях сельхозпроизводителям было отгружено 13,3 тыс. единиц техники на общую сумму субсидии 6,5 млрд руб., пишут «Известия». Учитывая неполную выборку средств, обсуждать выделение дополнительного финансирования программы преждевременно, считает ведомство.

В 2020 году сложилась аналогичная ситуация: изначально на программу было предусмотрено 7 млрд руб., но затем потребовались дополнительные средства, которые правительство выделило. В результате в целом на субсидии было направлено 14 млрд руб., рассказал «Известиям» представитель «Росспецмаш». Гендиректор компании «Евротехника» (российский завод производителя Amazone), член совета директоров ассоциации «Росспецмаш» Вадим Смирнов прокомментировал «Агроинвестору», что раньше только разговоры об изменениях ставки субсидии или о прекращении программы сразу серьезно влияли на спрос — или был ажиотаж, или рынок вставал на месяцы. «И если в прошлом году дополнительные средства выделили вовремя, и рынок этого не заметил, то в этом году недофинансирование программы, помноженное на рост цен на металл и защитные меры на рынке зерна приостановит техническое перевооружение на несколько месяцев», — считает он.



Выделенные в этом году 10 млрд руб. покрывают только около 60% от потребности в субсидии, сказал «Известиям» гендиректор компании «Клаас» Ральф Бендиш. В случае отсутствия дополнительного финансирования производители будут вынуждены либо приостановить продажи, либо продолжить продажу техники без дисконта.



Посевные площади в России устойчиво растут с 2010 года, и причин тому очень много, но главная — сельскохозяйственный бизнес развивается, он стал рентабельным и перспективным, прокомментировала «Агроинвестору» начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. Это и формирует постоянно растущий спрос на сельскохозяйственную технику в стране. Вдобавок к тому сельхозпроизводители имеют возможности для внедрения более эффективных технологий производства, что также требует новых решений со стороны машиностроителей, говорит она.



Стоимость сельхозтехники, как одна из важнейших статей капиталовложений аграриев, оказывает влияние и на планы по производству, и на выбор агрокультур в севооборот, и на внедрение новых технологий. По словам Снитко, существенный рост цен на средства производства может отсрочить обновление основных машин, привести к пересмотру инвестиционных планов и снижению интереса к выращиванию отдельных агрокультур, например, технических, для которых обычно требуется специализированная техника.



Однако удорожание техники вряд ли приведет к росту цен сельхозпродукции в краткосрочной перспективе, но повышение цен на удобрения и прочие средства производства «съест» маржу аграриев, за этим может последовать снижение инвестиций в развитие сельского хозяйства и, как следствие, сформируется риск сокращения урожайности и предложения, рассказал «Известиям» руководитель проектов SBS Consulting Дмитрий Бабанский.



Кроме того, на стоимость техники могут повлиять и планы правительства о кратном увеличении утильсбора: он может вырасти втрое, но пока правительство обсуждает эту идею. Ранее «Коммерсантъ» писал, что российские производители, которым, в отличие от иностранных, утильсбор компенсируется в виде промсубсидий, в основном поддерживают его увеличение, так как надеются на рост загрузки заводов. Против индексации выступают те производители, у которых нет доступа к компенсациям, а также потребители спецтехники.

