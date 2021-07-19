Производители заморозят цены на минеральные удобрения

Снижение применения минеральных удобрений напрямую сказывается на сельхозпроизводстве «Уралхим»

Крупнейшие производители минеральных удобрений приняли добровольные решения о сдерживании цен на свою продукцию и предоставлении дополнительных скидок до 5% от текущего уровня на основные виды минеральных удобрений до завершения осенних полевых работ (31 октября 2021 года), сообщила Российская ассоциация производителей удобрений. Эти решения приняты в дополнение к реализуемым мерам по поддержке российских аграриев в период осенних полевых работ, с учетом изменения макроэкономической ситуации, связанной с последствиями продолжающейся пандемии и засухи в ряде российских регионов, уточняется в сообщении.



Договоренность о сдерживании цен была достигнута на совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко в конце прошлой недели. По итогам совещания Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и ФАС совместно с бизнесом в течение недели должны определить параметры добровольной фиксации цен под конкретные объемы потребления минудобрений в этом сезоне. Также им поручено проанализировать и предложить долгосрочные механизмы поддержания доступности удобрений, говорится в сообщении на сайте правительства. В частности, на совещании обсуждалось введение ценового индекса, предполагающего корректировку цен на удобрения в случае его роста. Ранее стало известно, что государство работает над созданием системы защиты от повышения мировых цен на ряд продуктов питания, черные и цветные металлы и удобрения.



Сельхозпроизводители и региональные власти неоднократно обращали внимание на проблему удорожания удобрений и предупреждали о рисках снижения объема их внесения, что приведет к падению урожайности. «Снижение применения минеральных удобрений напрямую сказывается на сельхозпроизводстве, — подчеркнула Виктория Абрамченко (цитата по сайту кабмина). — <…> Мы придерживаемся справедливого принципа — абсолютный приоритет отдается насыщению внутреннего рынка доступными товарами. Российские потребители не должны страдать от ценовых колебаний и конъюнктуры мирового рынка». Как следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, с начала года минеральные удобрения подорожали на 30-70% в зависимости от вида, а с июля прошлого года — в 1,6-2 раза. Глава совета директоров «Акрона» Александр Попов 16 июля заявил, что сейчас стоимость минудобрений на внутреннем рынке на 30-40% ниже, чем на мировых и почти вдвое меньше, чем для сельхозпроизводителей в других странах, пишет «Коммерсантъ».



В конце июня «Уралхим» и «Уралкалий» приняли решение зафиксировать цены на уровне мая 2021 года на аммиачную селитру и калий для российских сельхозпроизводителей на весь период осенних полевых работ. В весеннюю посевную «Уралхим» также стал единственным крупным производителем удобрений, объявившим о заморозке цен на свою продукцию.



Незадолго до этого Виктория Абрамченко сказала, что считает нужным ввести плавающие экспортные пошлины на минеральные удобрения для стабилизации цен. По ее словам, федеральные ведомства прорабатывали этот вопрос. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев тогда говорил, что тоже видит необходимость в регулировании отношений производителей минеральных удобрений и аграриев, поскольку стоимость удобрений «не очень приемлема».



РАПУ не раз отмечала, что обеспечение внутреннего рынка является приоритетом для производителей минеральных удобрений, и что нынешнее удорожание носит восстановительный характер после снижения на 40% в предыдущие два года. По словам президента ассоциации Андрея Гурьева, доступность удобрений для аграриев находится на одном из самых высоких уровней за последние восемь лет.



По предварительным данным Минсельхоза, в этом году сельхозпроизводители должны закупить более 4,5 млн т минеральных удобрений в действующем веществе, а к 2025-му объем должен достигнуть 8,2 млн т.

