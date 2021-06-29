Правительство разрабатывает систему защиты от роста мировых цен

Под систему защиты в частности должны попасть сахар, подсолнечное масло, зерно, мясо птицы, свинина, молоко, рыба Е. Разумный

Государство работает над созданием системы защиты от роста мировых цен на ряд продуктов питания, черные и цветные металлы и удобрения, пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники. Если стоимость товаров в мире будет преодолевать «красную линию», в силу вступят механизмы реагирования. Под систему защиты в частности должны попасть сахар, подсолнечное масло, зерно, мясо птицы, свинина, молоко, рыба, выяснило издание. Количество групп товаров, по которым будет делаться такой анализ, пока обсуждается, уточнил собеседник «Ведомостей».



По информации издания, разработку курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, созданием системы занимается Минэкономразвития при содействии Минпромторга и Минсельхоза. Предполагается, что окончательная концепция будет представлена премьер-министру Михаилу Мишустину до конца июля. Система состоит из двух частей: блока прогнозирования мировых цен и блока реагирования, предупреждающего разгон внутренних цен.



Первый включает прогнозную модель мировых рынков на восемь недель с анализом доступности товаров для потребителей. Блок реагирования будет использовать механизмы регулирования цен по определенному регламенту, как только прогнозная стоимость товара перейдет заранее заданную «красную линию». Ее уровень и перечень механизмов регулирования окончательно не определены, сейчас речь идет о пошлинах, демпферах, ограничении экспорта, субсидировании производства и посевных площадей, знает источник «Ведомостей». Он также пояснил, что власти хотят избежать неожиданных для бизнеса административных мер по стабилизации цен. «Понимая перспективу, можно принимать меры рыночного характера, а не переходить к запоздалому административному вмешательству», — уточнил собеседник издания.



Опрошенные «Ведомостями» представители отраслей считают, что такое прогнозирование — скорее положительная мера. В частности, председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин отметил, что прогнозирование цен на основную сельхозпродукцию давно назрело и поможет избежать резких регуляторных мер. Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко сказал изданию, что ждет улучшений от сдерживания цен на удобрения и агрохимию.



По мнению начальника Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарьи Снитко, выбор сельскохозяйственных товаров для такого рода регулирования не вполне очевиден. «В частности, я считаю, что нет связи между ценами на внутреннем и мировом рынке молока, так как молоко не широко торгуемый товар, а продукты переработки, как показывает практика, ведут себя по-разному на внешнем и внутреннем рынке, — сказала она «Агроинвестору». — Плюс ко всему, Россия импортирует около 15-20% молочной продукции, и неясно, как можно регулировать входную импортную цену. В целом те же вопросы к мясному рынку, зависимость цен на мясо от мировых существенно слабее, чем в примере с маслом или пшеницей».



Снитко отметила, что к попыткам замоделировать зависимость между мировыми и внутренними ценами относится с уважением, потому что эта зависимость определяется большим количеством входных параметров баланса российского рынка. «В случае с сахаром, например, кроме валового сбора сахарной свеклы также запасами, урожайностью по регионам, планам потребителей. Эти показатели труднодоступны, оперативная статистика отсутствует, — сказала эксперт. — Центр экономического прогнозирования уже 10 лет занимается прогнозированием цен на все перечисленные группы товаров, и могу отметить, что прогнозирование на восемь недель с допустимой точностью — это амбициозная задача». Снитко надеется, что участвующие в разработке мер по регулированию экономисты представят методологию для прогнозирования на обсуждение с профессиональным сообществом и отраслевыми ассоциациями.



Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда сказала «Агроинвестору», что в развитых странах такие практики в той или иной мере уже существуют и они очень нужны. «В США есть специальный центр, который ежемесячно публикует для всего мира обзоры производства, экспорта, импорта. В России ими активно пользуются. Есть прогнозы по ценам даже на 10 лет, — знает эксперт. — Однако даже ежемесячные прогнозы производства регулярно могут пересматриваться, а многолетние прогнозы — не сбываются, ежегодно корректируются. Никто не мог предположить в 2006 году объем экспорта зерна из России в 2016-м. Никто не мог предположить, что Китай, потерявший поголовье свиней и не восстановивший его в прошлом году, в 2020-м будет импортировать зерна намного больше, чем в 2016-м, когда поголовье было в полном составе».



Шагайда отметила, что мониторинг и аналитика нужны для правительства и внутренних производителей, чтобы они «видели мир вокруг себя». Но, по мнению эксперта, нужно иметь в виду, что в экстремальных ситуациях наблюдаются сломы трендов, которые нельзя предусмотреть никакими моделями. «Остается надеяться, что экстремальные ситуации будут редкими. Это видно по динамике цен на масло, сахар, зерно в ретроспективе: всплески бывали и выше, — отметила эксперт. — Укрепление национальной валюты и рост благосостояния являются более надежными условиями, чтобы такие всплески были менее травматичными для потребителей».



Для правительства мониторинг ситуации нужен, чтобы быть готовыми применять меры, снижающие риск чрезмерных расходов потребителей, продолжает Шагайда. По ее мнению, это может касаться не только ситуации на рынке, но и доходов семей: при их падении могут быть травматичны менее сильные колебания цен. «Нужно иметь набор мер реагирования заранее, знать эффект на все звенья цепочки, чтобы не навредить рынку. Также нужно заранее объявить, при каких условиях вводятся меры, — рассуждает Шагайда. — Только все это должно быть выполнимо, если объявлено. Объявили, что при 10% роста цен за 60 дней вводится предельная цена на более чем два десятка продуктов, но отследить это трудно по всем регионам и продуктам. Рост иногда был, но предельные цены не вводят, да это и не нужно, так как пока их введут — ситуация снова изменится и пропадет основание для ввода. При этом эта норма регулирования продолжает существовать. Вот такого точно нужно избегать».



Директор по маркетингу ГК «Благо» Кирилл Мельников считает, что чем раньше и детальнее будут определены условия работы, в том числе регулирования, тем лучше отреагирует рынок. «Но надо помнить, что полностью защитить внутреннюю экономику от влияние мировой сложно и не полезно для нее самой в средне — и долгосрочной перспективе», — сказал он «Агроинвестору». По его словам, механизмы государственного регулирования могут сгладить влияние негативных мировых тенденций, помочь избежать резких пиков, создать предпосылки к некоторому дисконту на внутреннем рынке относительно экспорта. «Очень похожим на предлагаемый механизм является демпфер с «ценой отсечки» (плавающая пошлина) на экспорт подсолнечного масла, который начнет действовать с начала нового аграрного сезона. ГК «Благо» поддерживает такой подход. Мы надеемся, что этот механизм покажет свою эффективность в новом сезоне и каких-то дополнительных регуляторных мер не потребуется», — заключил Мельников.



Сдерживанием цен на продукты российское правительство занялось в декабре 2020 года, после того, как на эту тему обратил внимание президент Владимир Путин. 16 декабря 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, производители и торговые сети подписали соглашение о сдерживании роста цен на сахар и подсолнечное масло. Оптовая цена на сахар не должна превышать 36 руб./кг, на подсолнечное масло — 95 руб./л, розничные цены — 46 руб. и 110 руб. соответственно. Мера должна была действовать до конца первого квартала 2021 года, 30 марта премьер-министр Михаил Мишустин утвердил продление соглашений по стабилизации цен на сахар до 1 июня, на подсолнечное масло — до 1 октября.

