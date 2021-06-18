Цены на основные виды продовольствия будут снижаться с началом нового сезона

Овощи по-прежнему дорожают из-за задержки урожая Pixabay

Минсельхоз прогнозирует стабильный уровень цен на продукты питания до начала нового сезона, а затем — их снижение, сообщил Минсельхоз. По данным ведомства на 16 июня, средние оптовые цены на большинство основных продовольственных товаров за неделю снизились. Подешевели огурцы (-3,8%), томаты (-4,3%), яблоки (-0,9%), при этом их стоимость сейчас в среднем на 13,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Также упали цены на курицу (-0,7%), баранину (-2,6%), яйца (в среднем -1%), макароны (-0,2%) и молоко (-0,1%). На прежнем уровне осталась стоимость моркови, капусты, лука, сахара, подсолнечного масла, ржаной и пшеничной муки. Хлеб из пшеничной муки при этом незначительно подорожал — на 0,1%.



Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов сказал «Агроинвестору», что пока цена на молочную продукцию на полке и на фермах сильно отстает от роста себестоимости, который начался в третьем квартале прошлого года и пока продолжается. «Себестоимость сырья выросла примерно на 18%, в переработке — на 5-7%. За тот же период цена на сырье увеличилась на 4-5%, а готовой продукции — на 3-3,5%, — привел данные он. — Ситуация такая, что рост цены не покрывает повышение себестоимости, доходы производителей снижаются, что отражается на долгосрочной инвестиционной привлекательности отрасли».



Сейчас два раза в неделю Минпромторг проводит совещания, где розничные сети сообщают о том, что цены на свинину находятся примерно на одном уровне, сказал «Агроинвестору» гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. По его данным, стоимость в оптовом звене зависит от многих событий: праздников, погоды и так далее, поэтому тут большая волатильность. «В опте в целом тоже все стабильно. Традиционного падения цен не наблюдалось в первом полугодии, когда стоимость обычно низкая в связи с постом, посленовогодним периодом и так далее. В этот период спрос на свинину поддерживало отсутствие выездного туризма и высокая стоимость птицы в связи с недопроизводством, — объяснил он. — Сейчас добавляется летний фактор, период шашлыков. В итоге спрос продолжает находиться на достаточно высоком уровне».



По словам Ковалева, все дополнительное предложение свинины — это дополнительное производство. В первом полугодии его прирост составил 2,5%, что меньше, чем в прошлом году из-за ряда эпидемиологических проблем, которые наблюдались в конце 2020-го. Во втором полугодии прирост восстанавливается, к концу году он должен составить 4-5%. «В целом ситуация по розничным и оптовым ценам стабильная. При том, что в опте, конечно, есть некоторые колебания», — заключил Ковалев.



Сейчас начинается сбор ранних сортов овощей борщевого набора, соответственно, через пару недель, после сбора нового урожая товар появляется в сети и цены начинают медленно снижаться, сказал «Агроинвестору» директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. «Что касается яблок, традиционно из года в год 15 июня стартует сбор урожая. В этом году из-за поздней весны сроки сдвинулись на две недели — до 1 июля. Соответственно, цены начнут падать к середине июля, когда товар поступит в торговые сети», — объяснил он. По словам Глушкова, на овощи защищенного грунта цены уже давно снижаются, и эта тенденция будет ускоряться.



По данным Росстата, с 8 по 15 июня базовые продукты питания дорожали не так стремительно, как несколькими неделями ранее. Но продолжился активный рост цен на овощи борщевого набора. Средние розничные цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,2%. При этом морковь подорожала сразу на 10,2%, картофель — на 7%, капуста — на 4,4%, лук — на 1,1%. Цены на огурцы снизились на 5,5%, томаты — на 4,9%. При этом с начала года морковь подорожала более чем в три раза, картофель и капуста — более чем в полтора раза. В категории мяса значительнее всего подорожала баранина — на 0,4%, свинина выросла в цене на 0,3%, говядина — на 0,2%, а цены на мясо кур остались неизменными. Однако с начала года мясо кур стало самым подорожавшим продуктом (почти 15%) после овощей. Хлеб, гречка и сахар-песок подорожали на 0,3%, подсолнечное масло — на 0,1%. Продолжили дешеветь яйца — за неделю на 4,4%.

