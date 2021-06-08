Инфляция обновила пятилетний максимум

Продовольственные товары в годовом выражении подорожали на 7,4% М. Стулов

Годовая инфляция в мае составила 6,02%, что стало максимальным значением с октября 2016 года, следует из данных Росстата. С начала года потребительские цены выросли на 3,48%, в том числе продовольственные товары подорожали на 4,85%. По сравнению с маем прошлого года их стоимость увеличилась в среднем на 7,4%. Значительнее всего в годовом выражении вырос в цене сахар — на 41,54%, на втором месте по уровню удорожания подсолнечное масло (27,94%), на третьем — яйца (27,93%).



Правда, по сравнению с апрелем яйца в мае этого года стали примерно на 6,8% дешевле. Лидером по росту цен в прошлом месяце стала плодоовощная продукция, подорожавшая в среднем на 2,94%. В том числе стоимость свеклы увеличилась на 35,3%, капусты — на 25,2%, моркови — на 18,8%, картофеля — на 15,4%. При этом томаты стали на 8,3% дешевле, чем в апреле, огурцы — на 7,9%, сообщил Росстат.



В середине мая глава Минэкономразвития Максим Решетников на брифинге в правительстве заявил, что годовая инфляция в России вышла на плато, после которого снизится. По прогнозу ведомства, к концу года она составит 4,3%. Центробанк ранее отмечал, что в марте годовая инфляция достигла локального пика и составила 5,79% и с апреля будет снижаться, хотя ее устойчивого замедления можно ожидать лишь в конце года.



Правда, в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава регулятора Эльвира Набиуллина признала, что повышенная инфляция со временем приобретает все более устойчивый характер. Она напомнила, что ускорению инфляции в России предшествовали временные факторы: повышение мировых цен на продовольствие, сырьевые и биржевые товары, эффект ослабления курса. «Но почему мы считаем, что это уже не временно, а устойчиво? Анализ компонентов показывает, что устойчивые факторы инфляции, которые не зависят от внешних цен, растут тоже повышенными темпами, — цитировал Набиуллину ТАСС. — Во-вторых, мы видим, что инфляционные ожидания у нас находятся на четырехлетнем максимуме и находятся на повышенном уровне уже несколько месяцев». По прогнозу ЦБ, инфляция в 2021 году составит 4,7-5,2% и вернется к цели в 4% в середине 2022-го.



Глава Минфина Антон Силуанов в ходе ПМЭФ отметил, что высокая инфляция — это элемент перегрева экономики. По его словам, инфляция может привести к обесценению расходов государства и граждан, поэтому ситуацию нужно быстро нормализовать и снижать бюджетные расходы, писал «Коммерсантъ».



Первый вице-премьер Андрей Белоусов в кулуарах ПМЭФ оценил инфляцию по итогам 2021 года в диапазоне 4,5-5%. В апреле он заявлял, что правительство ожидает, что годовая инфляция будет на уровне 4-4,5%. По словам Белоусова, правительство работает над созданием механизма оценки рисков переноса инфляции, сообщал ТАСС. «Мы видим, что в отсутствие экспортных пошлин есть прямой перенос мировой инфляции на внутренние рынки по каналам экспорта. Чтобы оценивать последствия, <…> строятся индикаторы мировых цен, мы выделили порядка десяти позиций, по которым будем отслеживать. Это основные продукты питания — зерно, растительное масло, это черные металлы, цветные металлы — медь, алюминий, это лес, фрахт и бензин», — рассказал первый вице-премьер. После этого будут выстраиваться модели влияния мировых цен на внутренние, правительство будет смотреть на отклонения, оценивать угрозы и принимать меры. Пошлина на зерно, которая рассчитывается раз в неделю с учетом индикативных цен, уже действует со 2 июня.

