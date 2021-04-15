ЦБ: к концу года инфляция устойчиво замедлится

Огурцы и томаты продолжают дешеветь А. Гордеев

Инфляция в России с апреля будет снижаться, однако ее устойчивого замедления можно ожидать лишь в конце года, сообщили аналитики департамента исследований и прогнозирования Центрального Банка в макроэкономическом бюллетене «О чем говорят тренды». Как говорится в документе, «в марте годовая инфляция достигла локального пика и составила 5,79% после 5,67% в феврале».



Эксперты ЦБ отметили, что восстановление мировой экономики позитивно влияет на динамику российского экспорта и смежных отраслей, а также приводит к росту цен на мировом товарном рынке. «В такой ситуации действие устойчивых факторов инфляции будет ослабевать, но постепенно, что обуславливает необходимость перехода к нейтральной денежно-кредитной политике. В итоге возврат годовой инфляции к 4% задержится до первой половины 2022 года», — следует из бюллетеня.



«В апреле годовая инфляция замедлится из-за выхода из базы расчета всплеска цен в апреле 2020 года. При этом постепенное снижение месячных темпов роста цен с повышенных уровней приведет к дальнейшему устойчивому замедлению годовой инфляции только в конце 2021 года», — подчеркивается в бюллетене. При этом дальнейшее снижение годовой инфляции может идти медленно в связи с инерционностью динамики цен и сохраняющимся преобладанием краткосрочных проинфляционных факторов, отметили эксперты Центробанка.



Рост потребительских цен в продовольственном сегменте в марте остался на повышенном уровне (8%), хотя и немного замедлился по сравнению с февралем из-за резкого снижения стоимости плодоовощной продукции. Аналитики регулятора уточняют, что замедление роста цен произошло на фоне снижения стоимости огурцов и томатов. Это компенсация более быстрого, чем обычно, роста цен, наблюдавшегося ранее из-за высоких затрат на обогрев теплиц в условиях холодной погоды прошедшей зимы, говорится в документе. При этом аналитики ЦБ отметили, что рост цен на другие овощи и фрукты остается повышенным относительно прошлого года. «Снижение урожая уменьшило запасы отечественной продукции, а поступление нового урожая может произойти позже обычного из-за сдвига посевной кампании в южных регионах по причине холодной погоды», — говорится в документе. Его авторы отметили, что это приводит к увеличению спроса на импортную продукцию, которая подорожала из-за ослабления рубля.



Рост цен на продукты питания без учета фруктов и овощей в марте резко ускорился до 14,4% в значительной степени из-за ухудшения эпизоотической ситуации (вспышек гриппа птиц и африканской чумы свиней), говорится в бюллетене. Это дополнительно усилило давление со стороны повышенных издержек производителей на фоне удорожания кормов, удобрений, импортного инкубационного яйца. Лидерами роста цен в прошлом месяце стали различные виды мяса, мясопродукты и яйца.



Также в марте возобновился рост цен на сахар, а на подсолнечное масло он резко ускорился на фоне проблем торговых сетей с закупкой этих товаров по фиксированным ценам у производителей, сказано в документе Центробанка. Это стало одной из причин продления правительством действия соглашения о стабилизации цен на эти продукты. На период действия новых мер цены могут стабилизироваться, считают аналитики, хотя в начале апреля их рост продолжился.



По данным Росстата, с 6 по 12 апреля 2021 года томаты и огурцы подешевели на 1,4% и 2,1% соответственно. Стоимость моркови выросла на 2,6%, картофеля — на 1,8%, капусты — на 1,5%, лука — на 1,1%, яблок — на 0,1%. В среднем цена плодоовощной продукции увеличилась на 0,1%. Цена гречневой крупы увеличилась на 0,7%, риса — на 0,3%, пшена — на 0,2%. Свинина также подорожала на 0,2%. Стоимость говядины и курицы не изменилась. Цены на яйца в среднем по стране выросли на 2,3%. Сахар-песок подорожал в среднем на 0,7%. Стоимость подсолнечного масла стала выше на 0,4%.

