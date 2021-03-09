В России вводят постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги

Минэкономразвития рассчитывает, что в марте будет пройден пик годовой инфляции М. Стулов

Правительство будет постоянно мониторить цены на потребительские товары и услуги, закрепив за ведомствами их конкретный перечень, говорится в сообщении пресс-службы кабмина. В случае ускоренного роста цен или рисков подорожания чиновников обяжут предлагать меры экономического реагирования.



Мониторингом и оценкой динамики цен займется Минэкономразвития совместно с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой. Если в ходе мониторинга будет обнаружена тенденция к ускоренному росту цен, заметно превышающему инфляцию, или выявлены риски существенного подорожания, то об этом будут уведомляться профильные министерства и ведомства. Они также должны будут подготовить и представить правительству предложения по возможным мерам экономического реагирования, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.



Это должно помочь наладить системный анализ ситуации на рынке, быстро спрогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принять меры для сдерживания роста цен. Так, за Минсельхозом закрепят продукты питания, за Росалкогольрегулированием — спиртное, за Минпромторгом непродовольственные товары.



Старший экономист по сельскому хозяйству World Bank Group Артавазд Акопян сказал «Агроинвестору», что постоянный мониторинг цен — это очень хороший способ для обнаружения тенденции к ускоренному росту цен или выявлению рисков существенного подорожания. «Такие риски могут быть эффективно смягчены для уязвимых слоев населения путем своевременных мер социальной поддержки. Также долгосрочный мониторинг цен позволит сформировать эффективную и стабильную политику поддержки конкурентоспособности сельскохозяйственного производства», — считает эксперт.



Между тем, Минэкономразвития рассчитывает, что в марте будет пройден пик годовой инфляции, после чего начнется снижение темпов роста цен. Об этом говорится в обзоре ведомства «Картина инфляции. Март 2021 года». Согласно данным министерства, по итогам месяца ожидается замедление инфляции, в годовом выражении она сохранится на уровне, близком к текущему. Основной вклад в ускорение темпов роста цен в России в феврале внесла продовольственная инфляция. Как отмечает ведомство, ценовая динамика за январь — февраль в целом соответствует уровню последних двух лет. При этом по отдельным товарам в отчетном месяце сохранились повышенные темпы роста цен (на картофель, морковь и огурцы). Согласно информации Росстата, годовая инфляция в стране в феврале ускорилась до 5,67% после 5,19% в январе, в месячном выражении рост потребительских цен составил 0,78%.



Начальник Центра экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка Дарья Снитко сказала «Агроинвестору», что, по расчетам ЦЭП, инфляция достигла пика в феврале-марте и далее будет снижаться в годовом выражении. «Безусловно, в непродовольственном сегменте могут быть определенные всплески, в том числе связанные переносом эффекта девальвации. В любом случае первые дни марта показывают, что и в марте она продолжит быть выше прогнозов — на уровне 5,7-5,9% в годовом выражении. В среднем в 2021 году инфляция будет выше целевого уровня ЦБ — около 4,7%», — отметила эксперт. Ранее аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza в своем исследовании отмечали, что за весь 2020 год продовольствие подорожало в среднем на 5,2%.



Артавазд Акопян отметил, что мировой индекс цен на сельскохозяйственные товары продолжал повышаться в течение последних двух недель, в первую очередь за счет экспортных цен. «Индекс цен на зерновые несколько стабилизировался после резкого роста в последние месяцы, но остается примерно на 30% выше уровня января 2020 года. В 2/3 стран с низким доходом сохраняется высокая продуктовая инфляция. Также высокая инфляция сохраняется у 40% стран со средним уровнем дохода, и у 15% стран с высоким уровнем дохода. Пока, к сожалению, глобальные драйверы инфляции сохраняются, — комментирует эксперт. — Регулирование цен, конечно выглядит привлекательным и может обеспечить краткосрочное видимое облегчение для потребителей. Однако, в отличии от его кажущейся привлекательности, такая мера является экономически нецелесообразной, так как она искажает рыночную конъюнктуру». По его словам, подобное регулирование имеет «видимые и невидимые издержки», которые в дальнейшем могут дорого обойтись и производителям, и потребителям. «С точки зрения смягчения последствий высоких цен, целесообразным являются социальные выплаты и другие виды целевой помощи для более уязвимых слоев населения», — считает Акопян.



Члены Национального союза птицеводов (НСП) и Ассоциации компаний розничной торговли пришли к договоренности о фиксированной стоимости тушек бройлера на уровне 145 руб./кг, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с вопросом. По информации источника издания, оптовые цены будут сдерживаться на протяжении трех недель, при этом запланированный объем поставок будет не ниже, чем в 2020 году. Он также добавил, что решение носит неформальный характер, то есть соответствующих документов пока нет. Договоренность не распространяется на розничный ретейл, уточняет «Коммерсантъ». Правда, глава НСП Сергей Лахтюхов сказал изданию, что эта информация не соответствует действительности.

Между тем, как пишут «Известия», депутат Госдумы Анатолий Выборный предложил привлекать к уголовной ответственности лиц, распространяющих ложные сведения для искусственного создания панического спроса на базовые группы продуктов. Издание уточняет, что законопроект может дополнить статью 185.3 УК РФ «Манипулирование рынком». Член «Единой России» также предлагает штрафовать физических и юридических лиц до 500 тыс. руб. и 800 тыс. руб. соответственно.



По мнению Выборного, иностранные торговые сети, торговцы и спекулянты заинтересованы в создании паники на рынке, для чего размещают фейки, затем поднимают ценники на такие товары как мясо, рыба, сахар, яйца, молоко и так далее. Депутат уверен, что наживаться на кризисе — цинично, а раздувать панику на почве фейков и зарабатывать таким образом и вовсе преступно. Инициативу поддержала Федеральная антимонопольная служба, подчеркнув, что в данный момент активно используется механизм предостережений по закону о защите конкуренции. В свою очередь законопроект был раскритикован предпринимательским сообществом. Депутаты из КПРФ и ЛДПР отметили, что рост цен в первую очередь вызван экономическими причинами и дефицитом сырья.

