Спрос на грибы снизился из-за падения доходов населения

Отечественные производители шампиньонов почти вытеснили импорт Pixabay

Ростовская компании «Южный гриб» отказалась от строительства в Ленинградской области второй очереди комплекса по производству шампиньонов. Как пояснил информационному порталу «Новый проект» гендиректор компании Максим Третьяков, причиной такого решения стала нестабильная экономическая ситуация и девальвация рубля, которая значительно увеличила расходы на спецоборудование.



Вполне логично, что «Южный гриб» отказался от возведения комплекса, считает гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. В этом регионе уже есть крупный производитель грибов «Выборжец», который за счет больших объемов и собственного компостного производства имеет относительно невысокую себестоимость продукции. «Соответственно, инвесторам, планирующим выйти на рынок Ленинградской области с небольшими объемами, будет тяжело конкурировать с «Выборжцем» по цене. Да и спрос на культивируемые грибы в регионе в основном обеспечивается за счет жителей Санкт-Петербурга. И этот спрос вполне покрывают уже существующие на рынке игроки», — прокомментировала эксперт «Агроинвестору».



Решетникова напоминает, что в целом за последние пять лет на российском рынке шампиньонов произошли кардинальные изменения. Отечественные производители смогли вытеснить импорт, который до введения эмбарго в 2014 году был в основном представлен Польшей. Сегодня осталась незначительная доля поставок грибов из Польши через Белоруссию, однако его доля за прошедшие семь лет снизилась с 90% до 20%. «Это произошло за счет появления в России новых проектов по выращиванию шампиньонов, причем все они были построены с нуля. В их числе — уже упомянутый «Выборжец» с заявленным объемом производства в 10 тыс. т, «Грибная радуга» в Курской области, «Агрогриб» в Тульской области, грибной комплекс на 5 тыс. т, принадлежащий торговой сети «Магнит», в прошлом году был запущен грибной проект «Богородские овощи» в Подмосковье, которые недавно собрал первую партию королевских шампиньонов с коричневой шляпкой», — перечисляет Решетникова.



Таким образом, в сегменте шампиньонов увеличивается как товарное предложение, так и ассортимент. На рынке сейчас есть и крупные грибы, и совсем маленькие, в разных фасовках. Однако спрос на шампиньоны с 2015 года не растет, продолжает Решетникова. В первую очередь из-за того, что розничные цены для потребителей слишком высокие: средняя цена в Московской области составляет 400-450 руб./кг, что дороже мяса. «У покупателя появляется резонный вопрос, что купить: полтора килограмма свинины или грибы. И далеко не каждый выберет последние. К слову, после введения эмбарго стоимость грибов выросла почти вдвое: со 180 руб./кг до 400 руб./кг», — отмечает эксперт.



Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков подтверждает, что в последние годы в России было построено много грибных комплексов. «При этом на шампиньоны в нашей стране пока еще очень ограниченный спрос, который, в отличие от объемов производства, в последние годы не увеличился, а, напротив, упал из-за снижения доходов населения. Соответственно, снизились и оптовые цены на грибы», — делится он. В таких условиях бизнесу очень трудно выживать, особенно тем компаниям, которые недавно построили грибоводческие комплексы и все еще выплачивают кредиты. Ситуация усложняется и тем, что производители шампиньонов не могут возить свою продукцию на дальние расстояния, так как она быстро портится, продавать ее необходимо недалеко от места производства, рассказывает Глушков.



Решетникова уверена, что если бы цены на шампиньоны были ниже, то и спрос на них стал значительно больше, так как россияне любят грибы и готовы их покупать, особенно в межсезонье, когда нет возможности собирать дикоросы. Глушков считает, что для стимулирования спроса на грибы необходимо вкладываться в их продвижение, ведь это действительно полезный продукт.

