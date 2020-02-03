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Инвестиции
«Мастер Гриб» накормит страну шампиньонами. Мощность производства составит 20 тысяч тонн грибов в год
Алена Белая
Агроинвестор
3 февраля 2020
В конце 2019 года компания «Мастер Гриб» запустила новый комплекс по выращиванию шампиньонов в Калужской области. Уже с февраля производитель планирует отгружать до 30 т свежего гриба ежедневно. Инвестиции в первую очередь оцениваются в 3,5 млрд руб. После выхода на полную мощность проект станет одним из крупнейших в России
журнал «Агроинвестор»
февраль 2020
Фото: Shutterstock


Компания «Мастер Гриб», основанная совладельцами ГК «Фудлэнд» братьями Андреем и Алексеем Дахновичами в 2016 году, в конце 2019-го запустила комплекс по выращиванию шампиньона и производству субстрата. Мощность первой очереди составит 10 тыс. т и 35 тыс. т соответственно. Запуск второго этапа проекта позволить увеличить объемы до 20 тыс. т грибов и 60 тыс. т субстрата ежегодно. «Наш выбор пал на шампиньоны, потому что они являются наиболее популярным культивируемым грибом, производство и потребление которого растет во всем мире, — рассказывает гендиректор предприятия Александр Тиньков. — А после введения продовольственного эмбарго в России сложились особо благоприятные условия для развития данной отрасли». По словам топ-менеджера, компания ставит перед собой цель обеспечивать в ближайшем будущем не менее 15% от общего спроса на шампиньоны в стране. 

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