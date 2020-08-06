Агрохолдинг «Выборжец» запускает компостный цех в Ленинградской области

Запуск цеха позволит грибному производству не зависеть от поставщиков компоста Pixabay

Крупнейший поставщик овощей и зелени в Северо-Западном округе — агрохолдинг «Выборжец» — вводит в эксплуатацию собственный цех по производству компоста мощностью 40 тыс. т в год в Лужском районе Ленинградской области. Запуск цеха позволит работать независимо от других производителей. Инвестиции в строительство составили 2,2 млрд руб., сообщает портал Retail & Loyalty.



«Наш компостный цех заметно усилит основное грибное производство “Выборжеца”», — говорит гендиректор торгового дома «Выборжец» Александр Бельковец. Он рассказал, что в прошлом году агрохолдинг запустил тепличный комплекс по производству грибов проектной мощностью 10 тыс. т в год. Ранее компост закупали у российских и зарубежных производителей, но благодаря вводу собственного цеха компания сможет минимизировать долю импорта в производстве, работать независимо от других производителей компоста и увеличить производство грибов в Ленинградской области.



Строительство тепличного комплекса для круглогодичного промышленного производства культивируемых грибов, в том числе цеха по производству компоста, «Выборжец» начал в 2018 году. Общий объем инвестиций в проект составил 5,6 млрд руб., включая 2,2 млрд руб. в возведение компостного цеха. Портал «Деловой Петербург» ранее сообщал, что совладелец агрохолдинга Александр Заклепкин и петербургский бизнесмен Александр Усов зарегистрировали ООО «Пшеничное» — фирма занимается выращиванием озимой пшеницы, необходимой для создания компоста. Под озимые компания планировала арендовать около 15 тыс. га на юге Ленинградской области.



По данным kartoteka.ru , ЗАО «Агрофирма «Выборжец» было зарегистрировано в 1996 году, основной вид деятельности компании — выращивание овощей. В 2018 году (последние доступные данные) выручка компании составила 2,4 млрд руб., валовая прибыль — 485,6 млн руб., чистая прибыль — 263,8 млн руб. «Выборжец» производит томаты, огурцы, баклажаны, сладкий перец, зелень, салаты, грибы.

