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Компании
«Выборжец» утроит производство салатов за 8 млрд рублей
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
22 ноября 2019
В следующем году компания начнет строительство 12 га теплиц
Компания входит в число лидеров рынка по производству салатов
Фото: Pixabay

Агрохолдинг «Выборжец» планирует увеличить производство салатов и зелени в Ленинградской области, сообщил «Коммерсантъ — Санкт-Петербург» со ссылкой на исполнительного директора компании Павла Петрова. В следующем году она начнет строительство тепличного комплекса площадью 12 га, на которых сможет производить 120 млн горшочков и упаковок зелени и салатов в год — в три раза больше, чем сейчас. Завершить строительство планируется в следующем году. Также агрохолдинг создаст логистический центр площадью 5 тыс. кв. м, в котором сможет хранить и упаковывать 50 т зелени. Инвестиции в проект оцениваются в 8 млрд руб., в том числе 70% придется на заемные средства.

Решение расширить производство зеленных агрокультур связано с тем, что на Северо-Западе наблюдается их дефицит. К тому же из-за климатических особенностей в регионе невыгодно выращивать томаты, а рынок огурцов перенасыщен, пояснил Петров изданию. Ранее о планах увеличить площади для производства салатов с 1 га до 3,5 га в Ленинградской области сообщила компания «Эко-культура». Руководство холдинга также отмечало, что спрос на салаты превышает предложение.

По оценке компании «НЭО Центр» в прошлом году объем рынка зелени и пряных трав в России составил 195 тыс. т, на долю импорта пришлось примерно 100 тыс. т. Согласно оценке компании «Технологии Роста», крупнейшим производителем салатов в стране является агрокомбинат «Московский», который поставляет на рынок 5,5-6,5 тыс. т салатов в год. Первые салатные линии на предприятии появились в конце 1990-х годов. Также значительную долю рынка занимает холдинг «Выборжец» с ежегодным производством около 3 тыс. т салатов. Кроме того, в числе лидеров сектора комбинаты «Новосибирский», «Ярославский» (оба входят в УК «Горкунов»), «Круглый год» (принадлежит холдингу «Эко-культура»).

По расчетам «Технологий Роста», средняя скорость прироста потребления салатов в целом по России достигает 2% в год. Особенно быстро увеличивается потребление в крупнейших мегаполисах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, где сейчас на каждого горожанина приходится по шесть-восемь горшочков листовых салатов и по 0,5 кг кочанных салатов в год. При этом 15 лет назад жители России потребляли салаты только в летнее время и в основном выращенные на дачных участках, промышленные салаты за пределами Москвы вообще не продавали, ранее рассказывала «Агроинвестору» гендиректор «Технологий Роста» Тамара Решетникова. Сейчас же, по ее словам, салаты становятся товаром повседневного спроса, хотя объемы их потребления пока несопоставимы с тепличными томатами и огурцами.

По собственным данным, «Выборжец» является крупнейшим производителем овощей и зелени в Северо-Западном федеральном округе. У агрохолдинга 36 га теплиц в Ленинградской области, он выращивает огурцы, томаты, зелень, салаты, сладкий перец. По данным региональной администрации, компания производит более 60% тепличных овощей в области (18,5 тыс. т). Также в декабре компания планирует запустить комплекс по производству шампиньонов с компостным цехом. Мощность комплекса — 10 тыс. т грибов в год и 40 тыс. т компоста в год. Общая стоимость проекта, по данным комитета по агропромышленному и рыбохозяйственного комплексу Ленинградской области, составляет 5,5 млрд руб. По данным kartoteka.ru, выручка агрохолдинга в прошлом году составила 2,4 млрд руб., чистая прибыль — 263,8 млн руб.

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