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Компании
«АгроГриб» поставит на рынок 10 тысяч тонн шампиньонов
Инна Ганенко, Алена Белая
Агроинвестор
28 января 2020
В 2019 году в России выращено 56 тысяч тонн грибов
EBITDA проектов по выращиванию грибов составляет порядка 30%
Фото: Pixabay

В 2019 году грибной комплекс «АгроГриб» (входит в ТД «Мое Лето») реализовал 8 тыс. т свежих шампиньонов, что почти на 7,8 тыс. т больше, чем в 2018-м. По итогам текущего года предприятие планирует выйти на показатель 10 тыс. т, сообщила «Агроинвестору» пресс-служба компании. На предприятии помимо традиционных белых шампиньонов также выращиваются крупные коричневые грибы портабелло, обладающие повышенным содержанием белка, и мини-шампиньоны.

«В этом году на полную мощность вышла первая очередь нашего тепличного комплекса, введенного в строй двумя годами ранее. В первом полугодии 2020-го одной из главных задач, которую мы ставим перед собой как лидеры рынка, является получение сертификата органического производства «Органик», официально подтверждающего, что наши шампиньоны — полностью натуральный, органический и выращенный в экологически чистых условиях продукт», — поделился гендиректор «АгроГриб» Алексей Курбанаев.

До недавнего времени в стране не было крупных промышленных грибных комплексов, отмечает гендиректор «Агриконсалта» (Санкт-Петербург) Андрей Голохвастов. Поэтому проекты на 10 тыс. т выглядят масштабно, подчеркивает он. По информации гендиректора Petrova 5 Consulting Марины Петровой, только в 2019 году в России были запущены такие предприятия как «Воронежский шампиньон» (две площадки), «Выборжец», «Мастер Гриб», IGS Agro, «Грибы Белогорья», «Грибная компания». А один из действующих крупнейших игроков — «Грибная радуга» - ввел в эксплуатацию третью производственную очередь и начал строительство четвертой. «Конкуренция на рынке становится довольно жесткой, но EBITDA проектов по выращиванию грибов составляет порядка 30%, что по-прежнему привлекает инвесторов», — отмечает она.

По данным Petrova 5 Consulting, объем производства грибов в 2019 году составил около 56 тыс. т, что на 46% больше, чем в 2018-м. Из произведенных в прошлом году объемов 40 тыс. т приходится на свежий шампиньон, уточняет Голохвастов. В 2020-м в стране может быть выращено до 75 тыс. т грибов всех видов, прогнозирует Петрова. В текущем году ожидается запуск новых комплексов и выход на полную мощность существующих, в результате производство свежего шампиньона увеличится примерно на 15 тыс. т, оценивает эксперт «Агриконсалта».

В прошлом году средние оптовые цены на шампиньон оставались достаточно стабильными: порядка 190-200 руб./кг за весовую продукцию и 220-230 руб./кг за фасованную (цены с НДС), сообщает Голохвастов. «Как ценовая ситуация будет развиваться в 2020-м — вопрос достаточно дискуссионный: с одной стороны, растет потребление, что поддерживает стоимость, с другой — расширяется производство, что должно способствовать ее снижению», — комментирует он. По мнению эксперта, до весны цены, скорее всего, останутся примерно на прежнем уровне. Далее, с учетом выхода на полную мощность ряда крупных комплексов (на который наложится сезонность), стоит ожидать заметного снижения.

ТД «Мое Лето» - один из крупнейших производителей свежих овощей и грибов в России. Мощность производства составляет 40 тыс. т томатов, огурцов, баклажанов и зелени и более 10 тыс. т шампиньонов. Площадь овощного тепличного комплекса «Агро-Инвест» составляет 105 га. Производство находится в особой экономической зоне «Калуга» в Людиново. «АгроГриб» занимает 3,9 га, предприятие расположено в особой экономической зоне Тульской области «Узловая».

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