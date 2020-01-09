«Воронежский шампиньон» запустил грибной комплекс в Новоусманском районе Воронежской области

Урожай планируют продавать как внутри области, так и в других регионах Центрального федерального округа. Комплекс будет работать по современной голландской технологии, которая позволяет получать до 35 кг грибов с одного квадратного метра субстрата. Выход на полную проектную мощность запланирован до конца 2019 года.



Компания инвестировала в строительство 2,5 млрд руб. Аналогичный комплекс мощностью 10 тыс. т шампиньонов в год компания ранее построила и в Краснодарском крае. Его создание обошлось инвестору в 2,2 млрд руб. «После запуска второго предприятия „Воронежский шампиньон” стал крупнейшим производителем шампиньонов в России», — отмечает главный редактор журнала «Школа грибоводства» Александр Хренов.



«Воронежский шампиньон» создан совладельцами производителя снеков «Мартин». По данным kartoteka.ru, 92% акций компании принадлежит ООО «Артенц», которой владеют Арутюн, Ашот и Гайк Бабояны и Айк Мгдесян. Все они имеют различные доли в компаниях, входящих в группу «Мартин», Мгдесян также является гендиректором ООО «Мартин».