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«Грибная компания» запустила производство шампиньонов за 2 млрд рублей
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
2 августа 2019
На предприятие будет приходиться до 7% российского потребления
Эксперты оценивают насыщение рынка шампиньонов за счет внутреннего производства на уровне 90%
Фото: Smartmoney

«Грибная компания» открыла комплекс по производству шампиньонов мощностью 5 тыс. т в год. Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, предприятие размещается на территории индустриального парка «Сердобский». По оценке пензенских властей, на предприятие будет приходиться до 7% российского потребления.

Объем инвестиций в проект составил 2 млрд руб., из которых 1,2 млрд руб. — кредит от ВТБ по льготной ставке. Еще 44 млн руб. в инфраструктуру индустриального парка вложил Фонд развития моногородов (входит в группу ВЭБ), за счет средств фонда была построена дорога к предприятию. Здание фермы занимает 16 тыс. кв. м, где шампиньоны будут выращиваться по голландской технологии. Сейчас идет строительство компостного завода, а в ноябре 2019-го планируется завершить работы по возведению всех составляющих комплекса полного цикла.

ООО «Грибная компания» зарегистрирована в конце 2015 года, уставный капитал — 4 млн руб. По данным kartoteka.ru, владельцем компании является пензенский предприниматель Сергей Жулябин. Соглашение о реализации проекта было подписано с правительством Пензенской области осенью 2018 года. В соответствии с ним инвестору снижена ставка по налогу на прибыль с 20% до 5% в первые пять лет и до 10% с шестого по десятый годы. Также снижена ставка по налогу на имущество организаций с 2,2% до 0% в первые пять лет и до 1,1% с шестого по десятый годы. Инвестор освобожден от уплаты земельного налога.

Открывшееся производство «Грибной компании» - достаточно крупный проект на российском рынке, констатирует гендиректор консалтинговой компании  Petrova 5 Consulting Марина Петрова. Так, в 2018 году крупнейшим производителем культивируемых шампиньонов была компания «Грибная радуга» с объемом производства в 6,7 тыс. т в год, на втором месте -  «Русский гриб» и «Зеленая линия» («Тандер»), выпускающие по 6 тыс. т шампиньонов ежегодно, на третьем — НГК «Кашира» с 5,3 тыс. т. «Отечественное производство шампиньонов начало активно развиваться после введения продовольственного эмбарго — в 2013 году доля импорта составляла почти 90%. Сейчас в России порядка 40 предприятий, которые выращивают шампиньоны», — сказала «Агроинвестору» Петрова.

В 2018 году валовой сбор грибов в российских сельхозорганизациях составил 24,5 тыс. т, увеличившись к предыдущему году на 58%, следует из данных Росстата. При этом в Пензенской области грибы на предприятиях не выращивались. По итогам первого полугодия 2019-го производство культивируемых грибов в России увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года еще на 45%, сообщает «Школа грибоводства». Подавляющая часть культивируемых в стране грибов приходится на шампиньоны, говорит глава Союза грибоводов России Анатолий Фирсов. «По этому виду грибов внутренний рынок к настоящему времени насыщен на 90%. На осень запланировано открытие еще нескольких предприятий, что уже может привести к значительному усилению конкуренцию и войне цен», — сказал «Агроинвестору» Фирсов.

По данным «Школы грибоводства», за последние три года общая площадь выращивания шампиньонов в России достигла 26 тыс. га, в 2019—2020 годах ожидается запуск еще девяти крупных ферм общей площадью 20 тыс. га. В результате среднемесячный объем производства шампиньонов превысил 4,3 тыс. т, оценивает компания. Производство второго по популярности гриба — вешенки — осталось на уровне 580 т в месяц. При этом спрос и цены на вешенку сейчас упали, отмечает Фирсов и связывает это в том числе с сезонным фактором. «Этот гриб очень полезен, однако российские потребители его мало знают. Остальные виды грибов пока относятся к экзотике», — сетует он.

Тем не менее в 2018 году около 45% от общего объема потребления приходилось на импорт, поэтому у российских производителей есть резерв для развития, уверена Петрова. «Рентабельность на рынке культивируемых шампиньонов остается достаточно высокой — на уровне 30% EBITDA», — оценивает она. В то же время она также предупреждает, что многие компании анонсируют планы по расширению производственных мощностей, поэтому компаниям необходим тщательный анализ развития конкурентов для правильного выбора ниш.

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