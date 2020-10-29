В Подмосковье открыли грибной комплекс

Минимальное время доставки грибов до прилавка — не более двух часов Pixabay

В подмосковной Электростали открыли грибной комплекс «Торговый дом «Богородские овощи», сообщает пресс-служба правительства Московской области. Это одно из новых предприятий агрокластера компании «Виктория Эстейт». За один оборот там собирают до 35 кг продукции с каждого квадратного метра. С поэтапным выходом на проектную мощность комплекс будет производить 5 тыс. т грибов в год. Предприятие производит около 95% грибов высшего и первого сорта, говорится на сайте компании. Инвестиции в проект ранее оценивались на уровне 1,6 млрд руб.



«Производство состоит из 24 камер площадью выращивания 960 кв. м. каждая. Здесь установлено современное голландское оборудование, построена котельная, которая дает тепло и обеспечивает качественное пропаривание», — говорит министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. В производстве используется только высококачественный компост — мицелий на растительной основе. Технологические цепочки в комплексе не пересекаются. Для сохранения свежести, питательных и вкусовых качеств грибы быстро охлаждаются, упаковываются и отправляются на прилавки магазинов. Минимальное время доставки грибов с полки выращивания до прилавка — не более двух часов.



В торжественной церемонии открытия комплекса принял участие президент Абхазии Аслан Бжания. Как уточнил Разин, республике интересно экономическое сотрудничество с подмосковным регионом и установление деловых контактов с крупными инвесторами и производителями Подмосковья.



Гендиректор «Торгового дома «Богородские овощи» Сергей Крысин в интервью телеканалу 360, рассказал, что в 2015 году, когда компания только начала реализовывать идею строительства комплекса, основными поставщиками грибной продукции на российский рынок были страны Евросоюза, а в России существовало не более пяти небольших грибных комбинатов, которые с трудом пробивались к потребителю через импорт. Компания обратилась с идеей в Минсельхозпрод Московской области, который ее поддержал. В 2018 году на экономическом форуме в Сочи было подписано соглашение о сотрудничестве, в августе того же года в фундамент будущего предприятия была заложена памятная капсула, говорится на сайте компании. В конце 2019 года «ТД «Богородские овощи» получил разрешение на ввод в эксплуатацию производственного комплекса, первый урожай собрали в марте 2020-го, когда были завершены пуско-наладочных работы и обучение персонала.



На рынке шампиньонов уже сложилась сильная конкуренция, особенно в столичном регионе, ранее рассказывала «Агроинвестору» гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. За годы действия продовольственного эмбарго было построено множество комплексов по культивированию грибов, в результате чего импорт снизился с 50-60 тыс. т до 12-20 тыс. т, и сейчас проблем с насыщением рынка, за исключением отдаленных регионов, нет. А любой новый игрок в европейской части России может негативно повлиять на маржинальность производств, отмечала она.



По информации Плодоовощного союза, за последние пять лет ежегодное производство шампиньонов в России увеличилось с 10 тыс. т до более чем 50 тыс. т. Согласно расчетам «НЭО Центра», при условии ввода всех заявленных инвестиционных проектов, в 2021 году валовой сбор шампиньонов в России вырастет на 57 тыс. т, из них на ЦФО придется 44 тыс. т.

