Агроинвестор



Объем инвестиций в проект составил 2 млрд руб., из которых 1,2 млрд руб. — кредит от ВТБ по льготной ставке. Еще 44 млн руб. в инфраструктуру индустриального парка вложил Фонд развития моногородов (входит в группу ВЭБ), за счет его средств была построена дорога к предприятию. Здание фермы занимает 16 тыс. м², где шампиньоны будут выращиваться по голландской технологии. Сейчас идет строительство компостного завода, а в ноябре 2019-го планируется завершить работы по возведению всех составляющих комплекса полного цикла.