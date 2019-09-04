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Компании
«Грибная компания» открыла комплекс по производству шампиньонов мощностью 5 тыс. т в год
Агроинвестор
4 сентября 2019
Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, предприятие размещается на территории индустриального парка «Сердобский». По оценке пензенских властей, комплекс будет обеспечивать до 7% объема российского потребления данного вида грибов
журнал «Агроинвестор»
сентябрь 2019
Фото: Pixabay


Объем инвестиций в проект составил 2 млрд руб., из которых 1,2 млрд руб. — кредит от ВТБ по льготной ставке. Еще 44 млн руб. в инфраструктуру индустриального парка вложил Фонд развития моногородов (входит в группу ВЭБ), за счет его средств была построена дорога к предприятию. Здание фермы занимает 16 тыс. м², где шампиньоны будут выращиваться по голландской технологии. Сейчас идет строительство компостного завода, а в ноябре 2019-го планируется завершить работы по возведению всех составляющих комплекса полного цикла.

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