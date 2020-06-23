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Russian Meat&Feed Industry — 2020

Компании

ГК «Рост» отказалась выкупать у сына экс-генпрокурора грибной проект

Группа могла принять такое решение из-за сложившихся макроэкономических условий

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

В комплекс по производству 12 тысяч тонн шампиньонов планировалось вложить 4 млрд рублей
Легион-Медиа
В комплекс по производству 12 тысяч тонн шампиньонов планировалось вложить 4 млрд рублей
Легион-Медиа

Крупный производитель тепличных овощей — ГК «Рост» — и владелец группы Сергей Рукин, которые в конце 2019 года стали владельцами ООО «Агро-регион», однако в июне 100% компании перешло к прежнему собственнику Игорю Чайке — сыну экс-генпрокурора Юрия Чайки, следует из данных kartoteka.ru. О том, что «Рост» приобретает «Агро-регион», в декабре 2019 года сообщали «Ведомости». После завершения сделки группа планировала построить комплекс по производству 12 тыс. т шампиньонов в год и компостный завод за 4 млрд руб. Однако знакомый с проектом источник «Коммерсанта» подтвердил, что сейчас «Рост» этот актив не интересует.

По мнению гендиректора консалтинговой компании «Технологии Роста» Тамары Решетниковой, выращивание грибов — не профильный бизнес для группы «Рост», что могло стать одной из причин для отказа от сделки. Большой опыт группы в тепличной сфере полностью перенести в грибоводство сложно, потому что это принципиально разные отрасли, добавляет она. Тем более, у «Роста» много проектов в тепличном секторе, которые требует больших временных и управленческих затрат, прокомментировала она «Агроинвестору».

Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова считает, что сейчас эффективнее купить действующее предприятие, которое наладило производство, прошло все стадии становления и уже имеет контракты с федеральными сетями. 

«Я думаю, что группа «Рост» не пошла в «Агро-регион» из-за сложившихся макроэкономических условий, которые заставили пересмотреть свои подходы к реализации инвестиционных проектов», — прокомментировал «Агроинвестору» директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. Сейчас многие компании отказываются от реализации новых проектов, так как курс рубля нестабилен, что влечет постоянные изменения в объемах инвестиций, продолжает он. Спрос на овощи и грибы падает вслед за покупательской способностью, как следствие — снижаются оптовые цены, что также влияет на будущее производств. И пока сложно сказать, будет ли спрос расти в дальнейшем, хотя до пандемии COVID-19 предпосылки для этого были. Петрова добавляет, что высока вероятность того, что часть проектов по модернизации грибных комплексов, которые не начали реализовывать, будут отложены до периода понимания того, что будет с экономикой в целом.

Еще одна причина — сильная конкуренция в производстве шампиньонов, особенно в столичном регионе, продолжает Решетникова. За годы действия продовольственного эмбарго было построено множество комплексов по культивированию грибов, в результате чего импорт снизился с 50-60 тыс. т до 12-20 тыс. т в зависимости от региона, объем производства всех видов грибов в этом году достиг 80-100 тыс. т. Сейчас проблем с насыщением рынка, за исключением отдаленных регионов, нет. А любой новый игрок в европейской части России может негативно повлиять на маржинальность производств.

По информации Плодоовощного союза, за последние пять лет ежегодное производство шампиньонов в России увеличилось с 10 тыс. т до 50 тыс. т. Общий объем инвестиций в отрасль составил 25 млрд руб. Одновременно с этим сохраняется высокая доля реэкспорта грибов из Польше через Белоруссию: его объемы оцениваются в 25 тыс. т шампиньонов ежегодно.

Петрова рассказала «Агроинвестору», что в 2019 году объем производства грибов в России составил около 56 тыс. т, что на 46% больше, чем в 2018-м. При этом на рынке свежих шампиньонов осталась достаточно высокая зависимость от импорта — около 23% занимают зарубежные поставки. В первом квартале 2020 года объем производства шампиньонов вырос еще на 85% по сравнению с первыми тремя месяцами 2019-го, а доля импорта составила 19%. Она полагает, что с ростом внутреннего производства импорт будет снижаться. «Хотя стоит признать, что белорусские производители здесь успешно составляют конкуренцию российским, и одним из их ключевых преимуществ является невысокая цена и стабильное качество», — заключает Петрова. 

Холдинг «Технологии тепличного роста» (сейчас ГК «Рост») был основан в 2013 году. Компания входит в пятерку лидеров российского рынка овощей защищенного грунта. Группа управляет четырьмя тепличными комплексами в Подмосковье, Тюменской, Ростовской и Брянской областях, а также строит два комбината в Тамбовской и Нижегородской областях. В 2019 году «Рост» произвел 108,8 тыс. т тепличных овощей, а к 2021 году рассчитывает довести этот показатель до 310,3 тыс. т.

Елизавета Литвинова 

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