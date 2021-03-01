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Russian Meat & Feed Industry — 2021

Аналитика

Правительство считает «спекуляцией» включение России в число «горячих точек» по росту цен на продовольствие

По оценке ведомств, ситуация с ценами на продукты питания находится под контролем

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Ранее Счетная палата предупреждала, что регулирование цен может привести к дефициту товаров
М. Стулов
Ранее Счетная палата предупреждала, что регулирование цен может привести к дефициту товаров
М. Стулов

Минэкономразвития, Минсельхоз, Минпромторг и Кремль прокомментировали аналитику агентства Bloomberg, которое заявило, что Россия — одна из пяти «горячих точек» по росту цен на продукты. Исследование носит «спекулятивный характер», а цены на продукты регулярно проверяются, отмечает правительство.

Bloomberg назвало пять стран, в которых высоки риски протестов среди населения из-за подорожания продуктов питания, и их влияние окажет заметный эффект на весь мир. Кроме России в список также попали Бразилия, Нигерия, Турция и Индия. Агентство проанализировало общественный резонанс из-за новостей о повышении цен и учло долю расходов, которые граждане тратят на еду. Рост цен может оказать мобилизационный эффект для политических выступлений, допускают аналитики. В своей публикации Bloomberg также ссылается на выводы Счетной палаты России, которая предупреждала, что регулирование цен может привести к дефициту товаров. При этом агентство считает, что россияне хорошо помнят, как вели себя цены после развала СССР и как опустели магазины.

«Подобная аналитика носит спекулятивный характер. Росстат, Минэкономразвития совместно с ФНС ведут оперативный мониторинг цен на продукты, что позволяет своевременно отслеживать колебание и влияние роста мировых цен на внутренние, — говорится в сообщении Минэкономразвития. — Правительство сосредоточено в целом на экономических инструментах, чтобы снижать влияние роста мировых цен на внутренние, а также на адресных мерах поддержки производителей в регионах».

На заявление о подорожании товаров отреагировал и Минсельхоз. Согласно данным министерства, продовольствие в России остается одним из самых доступных в Европе, пишет ТАСС. При этом динамика цен соответствует сезонным тенденциям и оснований для резкого подорожания нет, добавили чиновники Минсельхоза, отметив, что текущую ситуацию ведомство оценивает как стабильную. Минпромторг со своей стороны исключил возможность возникновения дефицита продуктов питания, сообщила пресс-служба министерства. Оно также не видит каких-либо предпосылок для «разбалансировки рынка в ценовом плане». У правительства имеется достаточно инструментов, чтобы вовремя отреагировать на изменение ситуации, отмечает ведомство.

При этом, по данным исследования NielsenIQ, количество финансово пострадавших от последствий COVID-19 в России с сентября 2020 года по январь текущего года выросло с 27% до 53%. В среднем по миру этот показатель составил 46%, пишет «Коммерсант». Доля экономящих составляет почти 70%, а спрос на самые бюджетные продукты растет, уточняется в исследовании. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уменьшение доходов населения произошло во всем мире, в России эта проблема не носит более острый характер, передает его слова РИА «Новости». «То, что в России это, дескать, более острая проблема, чем в других странах мира — вот с этим мы не согласны», — сказал Песков.

По мнению директора Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, д. э. н., Натальи Шагайды, для того чтобы соглашаться или не соглашаться с оценками сторонних агентств, нужно иметь свою систему мониторинга продовольственной безопасности с сопоставимыми показателями и международными сравнениями. «Минсельхоз имеет систему мониторинга, но — как очень часто бывает — сделана она «своим путем». РАНХиГС много лет призывает вести мониторинг (и ведет его), ориентируясь на рекомендации ФАО — организации при ООН, где Россия является одним из основных членов. Этой методикой пользуются все», — прокомментировала она «Агроинвестору».

По словам Шагайды, доля расходов на питание в тратах семей в России действительно высока. «Это показатель, который косвенно свидетельствует о состоятельности населения: чем их доходы выше, тем меньшая доля идет на питание. Здесь нужно быть аккуратным в показателях. Есть доля на питание относительно суммы располагаемых ресурсов (в 2019 году в России показатель был в среднем 21%), есть доля расходов на питание в расходах на конечное потребление  (в 2019 году — 31%), есть доля в потребительских расходах семьи (в 2019 году — 36%)», — привела данные Шагайда.

Она добавила, что эти средние показатели сильно отличаются в группах населения по доходам семей. Например, в селе эти показатели затрат выше, так как доходы там ниже. «Доля расходов в сельской местности в потребительских тратах 45%, тогда как в городе — 30%. У 10% семей с самыми низкими доходами расходы на питание доходят до 52%. Самые зажиточные 10% семей тратили на питание 21% в структуре потребительских расходов, то есть, столько, сколько тратят в развитых странах мира в среднем. Кроме того, сравнение может быть некорректным, если не учитывать траты на питание вне дома. В России эти траты в среднем относительно малы. В Европейских странах — значительно больше», — объяснила эксперт. Она считает, что если эти расходы суммировать, то отрыв России уже не выглядит таким большим. «Еще одно замечание: традиционно в постсоветских странах, за некоторым исключением, эти траты также велики. Все определяется доходами. В этой связи меня удивляет, что в исследовании Bloomberg Россия оказалась без компании своих ближайших соседей», — отметила Шагайда.

Екатерина Шокурова 

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