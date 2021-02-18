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Russian Meat & Feed Industry — 2021

Аналитика

Рост цен на продовольствие побил пятилетний рекорд

Сильнее всего подорожали сахар и подсолнечное масло

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Потребительские цены на продовольственные товары в январе выросли на 7%
М. Стулов
Потребительские цены на продовольственные товары в январе выросли на 7%
М. Стулов

Потребительские цены на продовольственные товары в январе выросли на 7% по сравнению с январем прошлого года, обогнав инфляцию. При этом за весь 2020 год продовольствие подорожало в среднем на 5,2%. Аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza в своем исследовании отметили, что рост цен на продукты питания в январе в годовом выражении стал максимальным за последние пять лет. Предыдущий максимум — 9,18% в годовом выражении — был зафиксирован в январе 2016 года.

Лидером по росту цен в прошлом году стал сахарный песок, который подорожал на 64%, а также подсолнечное масло, цены на которое поднялись на 26,2%. Также существенно увеличилась стоимость круп и бобовых (на 20,8%), куриных яиц (на 18%), плодоовощной продукции (на 16,3%) и макарон (на 12,9%). Продовольствие дорожало на протяжении всего 2020 года, что было особенно заметно с апреля, когда рост цен на продукты опередил индекс потребительских цен на все товары и услуги, отметили аналитики.

Специалисты FinExpertiza связывают подорожание продовольствия в прошлом году с ростом мировых цен на сельскохозяйственную продукцию, снижением урожая плодоовощной продукции и падением курса рубля. «Повышение экспортных цен на пшеницу и зерновые привело к их удорожанию на внутреннем рынке, что отразилось не только на стоимости муки и круп, но и транслировалось на стоимость кормов, а значит — мяса, молока и другой продукции животноводства. Невысокая урожайность из-за неблагоприятных погодных условий привела к росту цен на овощи, дополнительно этому способствовали импортные ограничения, в частности — на ввоз томатов. А из-за ослабления курса рубля подорожали все импортируемые товары и сырье, в том числе используемое в пищевой промышленности оборудование», — говорится в исследовании.

Цены на продукты питания увеличились во всех регионах, в зависимости от территории рост варьировался от 3% до 10,9%. Наивысший показатель продовольственной инфляции в России отмечается в небогатых регионах, где доходы жителей небольшие, а объемы трат на еду составляют значительную часть расходов домохозяйств. «В благополучных регионах продовольственная инфляция, напротив, была ниже», — говорится в материале. Так, например, в Дагестане продукты питания за прошлый год подорожали на 10,85%, в Адыгее — на 9,7%, в Рязанской области — на 9,24%, в Кабардино-Балкарии — на 9,06%, в Хакасии — на 9,04%.

Чтобы остановить стремительное подорожание базовых продуктов питания, в декабре прошлого года власти ввели механизм ценового регулирования, который, как отмечают аналитики, не смог оказать существенного влияния на улучшение ситуации с ценами — они продолжают повышаться. Так, по данным Росстата, за неделю с 9 по 15 февраля цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,7%. В том числе огурцы подорожали на 3,6%, картофель — на 2%, томаты — на 1,7%, морковь — на 1,6%, лук и яблоки — на 1,1%, капуста — на 1%. Средние цены на куриное мясо увеличились на 1,4%, копченая и варено-копченая колбаса, сосиски, сардельки подорожали на 0,3%.

Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, д. э. н., Наталья Шагайда сказала «Агроинвестору», что вводя ограничения на цены, власти попали в очень сложную ситуацию: цены находятся под влиянием многих факторов, а у государства не так много инструментов для реального сдерживания. «В мире больше распространена практика поддержки слабых домохозяйств. С другой стороны, население страны теперь ждет от государства именно ограничения цен, хотя все знают, куда ведет ограничение цен по широкому кругу продуктов питания. Это не лучшие перспективы, — считает эксперт. — В вопросах цен полезнее задаться вопросом — не растут ли цены из-за каких-то действий государства и стараться снизить их. Кроме того, государство может помогать слабым, сохранять конкуренцию, а не способствовать концентрации рыночной власти. Это, конечно, довольно тонкая и трудная работа. Гораздо важнее вопрос роста доходов, а не цен».

Начальник Центра экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка Дарья Снитко отметила, что, по оценке ЦЭП, инфляция в России достигнет 5,4% в феврале и начнет снижаться. «Рост цен на продовольствие в декабре-январе в основном стал следствием отложенного переноса роста курса рубля в 2020 году в цены продуктов, которые в значительной мере импортируются или экспортируются, — прокомментировала она «Агроинвестору». — Также на увеличение цен повлияла динамика запасов товаров, которые подвержены сильным колебаниям производства, в том числе растительного масла, сахара, яиц». По словам Снитко, сейчас наибольшие риски удорожания существуют в мясном секторе, поскольку производители заявляют об увеличении себестоимости производства вследствие роста стоимости кормов и ухудшения эпизоотической ситуации. 

Екатерина Шокурова 

Агроинвестор
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