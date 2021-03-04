Белоруссия опередила Россию по уровню продовольственной безопасности

Список стран по уровню продовольственной безопасности возглавляют европейские государства М. Стулов

По итогам 2020 года Россия заняла 24-е место в мире по уровню продовольственной безопасности, набрав 73,3 балла. Рейтинг, оценивающий положение дел в 113 странах мира, был представлен специалистами The Economist Intelligence Unit и Corteva Agriscience. Страны были ранжированы по нескольким ключевым параметрам: доступность продуктов питания, качество, безопасность, наличие и разнообразие природных ресурсов. По итогам 2019 года Россия занимала в рейтинге 42-ю строчку. В свою очередь, Белоруссия за прошедший год переместилась с 36-го на 23-е место.



По мнению директора Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, д. э. н., Натальи Шагайды, учитывая это, страны, находящиеся между Россий и Белоруссией — Аргентина, Румыния, Бразилия, Коста-Рика и Турция — могли просто выпасть по баллам. «Например, в Аргентине очень быстро растут цены. Россия выросла за счет баллов, которые эксперты присудили за принятие новой доктрины продовольственной безопасности и за наличие стратегии адаптации к изменению климата, где был раздел по сельскому хозяйству», — сказала эксперт «Агроинвестору».



Рейтинг стран по уровню продовольственной безопасности возглавляют европейские государства — Финляндия (85,3 балла), Ирландия (83,8), Нидерланды (79,9), Австрия (79,4), Чехия (78,6), Великобритания (78,5) и Швеция (78,1). Далее идут Израиль (78) и Япония (77,9), замыкает топ-10 Швейцария (77,7). Замыкают список Замбия (36,6 балла), Судан (36) и Йемен (35,7).



Аналитики поставили Россию на 20-е место по критерию доступности продуктов питания (87,2 балла), на 34-е (64,7) — по их наличию, на 30-е (84,1) — по качеству и безопасности и на 27-е (55) — по природным ресурсам и устойчивости. Белоруссию наша страна опередила только по одному критерию — доступности продовольствия (Белоруссия на 28-м месте с 85 баллами).



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько не видит ничего удивительного в сближении Белоруссии и России в рейтинге. «Это маленькая страна, находящаяся в очень хороших тепличных условиях, с хорошим климатом и изумительной транспортной инфраструктурой. Почему у них должно быть хуже, чем у нас?», — рассуждает эксперт. Он отметил, что в России ситуация с продовольственной безопасностью обстоит лучше, чем во многих других государствах. «Если сравнивать с развитыми странами, то, наверное, у нас есть очень много проблем. А если сравнить с большим массивом развивающихся стран, то мы находимся во вполне комфортной и благополучной ситуации», — сказал эксперт «Агроинвестору». Основной проблемой Рылько называет экономическую доступность. По его словам, значимая часть населения России тратит на продовольствие половину и больше своих доходов, что, согласно мировым стандартам, очень много. «Второй момент — это сама безопасность продовольствия, где тоже есть проблемы», — считает Рылько.



Ранее агентство Bloomberg назвало Россию одной из «горячих точек» по темпу роста цен на продовольствие. Кроме нашей страны в список также попали Бразилия, Нигерия, Турция и Индия. Российские власти не согласились с доводами аналитиков, назвав их выводы спекулятивными. Согласно данным Минсельхоза, продовольствие в России остается одним из самых доступных в Европе, писал ТАСС. Ситуация в стране стабильная, а динамика цен соответствует сезонным тенденциям и оснований для резкого подорожания нет, отмечало министерство.



При этом в конце февраля аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza в своем исследовании отмечали, что рост цен на продовольствие в России побил пятилетний рекорд. В январе цены выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, обогнав инфляцию. При этом за весь 2020 год продовольствие подорожало в среднем на 5,2%. Специалисты связывали это с ростом мировых цен на сельскохозяйственную продукцию, снижением урожая плодоовощной продукции и падением курса рубля.

