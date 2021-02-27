Потребителей интересует персонализированное питание

Растительные продукты питания набирают популярность Pixabay

Группа «Эфко» и проект «Едим лучше» провели опрос среди почти 1,9 тыс. человек в возрасте от 18 до 60 лет по всей стране, в ходе которого выяснили, что 43% респондентов готовы выделить дополнительные деньги на персонализированное питание, если это не будет сильно превышать их обычные расходы на еду. Согласно исследованию, каждый пятый опрошенный готов тратить на такой рацион любые деньги, ведь от этого зависит жизнь и здоровье.



По результатам опроса, 60% опрошенных готовы тратить больше денег на индивидуальное питание. Столько же готовы прямо сейчас отказаться от привычной еды, если врач на основе анализов или генетического теста предложит новую систему питания, при этом для 38% важно, чтобы это было научно доказано.



Согласно опросу, четверть опрошенных едят все подряд, не придерживаясь никаких правил, еще 25% — питаются интуитивно. При этом, мужчины питаются интуитивно на 17% чаще, чем женщины. Почти 22% респондентов стараются питаться правильно и только 10% опрошенных следят за составами продуктов и ведут подсчет калорий, белков, жиров и углеводов. Правильное питание, по мнению 42% участников опроса, — это сбалансированный рацион из натуральных и качественных продуктов, еще для 15% — это большое количество овощей и фруктов. Каждый седьмой респондент полагает, что отсутствие вредных продуктов, таких как алкоголь, сладости и фастфуд — залог здорового питания.



По данным опроса, растительное питание набирает популярность — 40% опрошенных указали, что за последние полгода чаще ели продукты растительного происхождения: овощи, фрукты, соевое мясо, орехи, растительное молоко и т. д. «Забота о своем здоровье стала все больше заботить жителей нашей страны. Почти половина (48%) опрошенных регулярно сдают анализ крови, чтобы отслеживать возможные дефициты, — отметили авторы исследования. — Каждый пятый респондент старается потреблять продукты, обогащенные различными минералами и полезными элементами».



Координатор проекта «Едим лучше» Алексей Иванов уточнил «Агроинвестору», что опрос проводился онлайн, и это не было полноценным социологическим исследованием. «Однако количество ответивших респондентов более 1,5 тыс. человек, что соответствует норме. Поэтому можно говорить о том, что результаты можно перенести на генеральную совокупность», — объяснил он. При этом гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что выборка исследования не совсем репрезентативна. «Что имеется в виду под персонифицированным питанием и сколько денег люди готовы на это потратить? На сколько это будет дороже стоить? Все это важные моменты, которые нужно понимать», — рассуждает эксперт.



«Персонализированное питание — один из главных трендов в foodtech. Согласно опросу, 84% россиян согласны с утверждением, что одинаковая пища может совершенно по-разному влиять на разных людей, — говорит гендиректор «Эфко Инновации» Андрей Зюзин (цитата по пресс-релизу компании). — Доступные ДНК-тесты и тесты микробиома все больше двигают нас в сторону персонализации. Например, уже есть стартапы, которые разработали диету с рекомендациями рациона питания на основании индивидуальных анализов».



Рылько отмечает, что у сегмента персонифицированного питания есть перспективы развития, потому что «к этому все идет». При этом недостаточное знание и понимание процессов человеческого организма тормозит развитие этого рынка, считает эксперт.



По словам Иванова, в контексте развития сегмента растительных альтернатив, кризис мог повлиять на уменьшение доступности импортируемых продуктов. Так, например, блюда с растительным заменителем мяса Beyond Meat исчезли из «Теремка» и некоторых других ресторанов. «Но вместе с этим, за последний год на рынок растительных альтернатив вышло несколько локальных производителей, например, «Эфко», Welldone. А некоторые компании, такие как Greenwise, «Митлесс», Наро-фоминский мясокомбинат и «Котлетарь» значительно увеличили свою представленность в HoReCa и ритейле», — прокомментировал он. По мнению Иванова, более доступная цена продукции российских производителей будет одним из главных факторов увеличения популярности растительных альтернатив. «Также мы ожидаем выхода на рынок альтернатив мясу новых крупных компаний, в том числе мясопереработчиков, что, в свою очередь, еще больше увеличит доступность таких продуктов», — отметил Иванов.

