PepsiCo и Beyond Meat создали совместное предприятие

Растительные белки играют все более важную роль в питании Beyond Meat

Компания PepsiCo, один из крупнейших мировых производителей безалкогольных напитков, сообщила о создании совместного производства с ведущей компанией по выпуску искусственного мяса Beyond Meat. Проект The PLANeT Partnership будет специализироваться на выпуске растительных продуктов питания и напитков. «В рамках партнерства PLANeT компании будут разрабатывать, производить и продавать закуски и напитки из растительного белка, объединяя инновационный опыт компании Beyond Meat с маркетинговыми и коммерческими возможностями PepsiCo», — говорится в сообщении.



Растительные белки играют все более важную роль в современном питании, они богаты питательными веществами и гораздо более устойчивы, чем мясо, отмечает PepsiCo. Для компании это партнерство станет новым шагом для расширения портфеля продукции, а также новым рубежом в усилиях по построению более устойчивой продовольственной системы для людей и планеты. В середине января PepsiCo объявила о плане удвоить цели в области сохранения климата, фокусируясь на снижении выбросов парниковых газов в своей хозяйственной деятельности на 40% к 2030 году, и нулевого уровня выбросов к 2040 году. Также компания снижает содержание сахара в продукции и расширяет линейку более здоровых напитков и продуктов питания.



«Мы с нетерпением ждем возможности объединить беспрецедентный опыт [Beyond Meat] с нашими возможностями мирового класса в области создания бренда, понимания потребителей и дистрибуции», — отметил коммерческий директор PepsiCo Global Рам Кришнан (цитата по сообщению компании), назвав Beyond Meat «передовым новатором» в быстро растущей области растительной продукции. В свою очередь основатель и гендиректор Beyond Meat Итан Браун считает, что благодаря возможностям PepsiCo можно будет ускорить выведение новых продуктов на рынки по всему миру. На данном этапе подробности проекта не разглашаются, сказал «Агроинвестору» представитель PepsiCo в России.



Координатор проекта «Едим лучше» Алексей Иванов отмечает, что PepsiCo и раньше проявляла интерес к растительным альтернативам. «Например, в 2018 году корпорация купила компанию Health Warrior, которая производит полезные снеки и другие растительные продукты, — рассказал он «Агроинвестору». — А в 2020 году компания за $705 млн приобрела китайскую фирму Baicaowei, которая в том числе выпускает растительные колбаски».



По мнению Иванова, начало сотрудничества PepsiCo и Beyond Meat говорит о серьезном намерении компании и дальше двигаться в сторону создания более устойчивой продовольственной системы. «Несмотря на рост интереса к растительным продуктам в последние годы, их доля на рынке все еще мала. Используя свои маркетинговые и дистрибьюторские возможности, такие крупные компании как PepsiCo могут помочь значительно масштабировать продажи и продвигать растительные альтернативы среди широкой аудитории», — считает он. Иванов добавляет, что это сотрудничество также позволит повысить доступность таких продуктов в супермаркетах. Также, по его мнению, это позволит им увеличить свою долю рынка растительных снеков и напитков, продажи которых растут быстрее, чем других продуктов.



Управляющий партнер венчурного фонда Fuel for Growth Андрей Зюзин рассказал «Агроинвестору», что это сотрудничество — прекрасный пример востребованности новых решений на рынке продуктов питания и взаимовыгодного расширения рынков сбыта. «Темп новых разработок и вывода их на рынок со стороны Beyond Meat получил заслуженное внимание PepsiCo. Мы все помним историю покупки молодой компании Dollar Shaving Club компанией Unilever за $1 млрд. В данном случае партнерство, скорее всего, носит более точечный и экономный вариант, так как Beyond Meat стоит почти $10 млрд», — добавляет он.