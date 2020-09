Фонд совладельца НМЖК вывел на рынок растительное мясо Welldone

Шеф-повара 20 московских кафе и ресторанов уже ввели растительное мясо Welldone в меню Welldone

Растительное мясо Welldone на основе соевого белка успешно прошло тестирование и появилось в московских ресторанах, сообщил на своем сайте совладелец Нижегородского масложирового комбината (НМЖК, производит майонезы «Ряба», «Сдобри», соусы Astoria) Иван Сидорок. В начале 2020 года фонд Aintrigud, в котором ему принадлежит 50%, привлек на реализацию проекта 60 млн руб.



Шеф-повара 20 московских кафе и ресторанов уже ввели растительное мясо Welldone в меню — его используют для бургеров, шаурмы, чили кон каре и пасты болоньезе. В конце сентября бургеры с котлетой Welldone начнет тестировать международная сеть ресторанов американской кухни TGI FRIDAYS. Кроме того, в ближайшее время котлеты и фарши Welldone появятся на полках московских магазинов.



«Мы с партнерами очень вдохновлены этим проектом: ведь это не просто новый йогурт или майонез — открывается новая категория продуктов, а такие вещи не каждый день случаются на FMCG-рынке, — говорит Иван Сидорок. — Уверены, что благодаря первоклассному вкусу, мощной технологической и R&D базе, а также отличной цене Welldone станет лидером в своей нише — и вскоре превратится из нишевого продукта для ЗОЖ-ников в один из базовых продуктов потребительской корзины».



По словам гендиректора Welldone Александра Киселева, при создании продукта удалось добиться привычного мясного вкуса: в готовых блюдах его почти не отличить от говядины, считает он. По мнению Киселева, растительное мясо является таким же ценным источником белка и аминокислот, как натуральное мясо, при этом содержит клетчатку, за счет чего легче усваивается организмом.



В течение нескольких месяцев Welldone рассчитывает выйти на плановую мощность — 15 т в месяц (150 тыс. котлет). Когда это случится, инвесторы перейдут к следующему этапу — строительству крупного производства мощностью 200 т продукции в месяц, что позволит кратно увеличить количество клиентов.



Весной этого года растительное мясо набирало популярность в мире, особенно в США и Китае. По данным исследовательского агентства Nielsen, его продажи в этот период выросли на 255%, что аналитики связывают с влиянием пандемии коронавируса: многие потребители опасались, что вирус передается через продукцию животноводства.



Производством растительного мяса в промышленных масштабах в мире занимаются несколько крупных компаний — Beyond Meat, Impossible Food, Memphis Meats, The Vegetarian Butcher. Продукция Beyond Meat, которая, в частности, доступна в «Азбуке вкуса» стоит около 1 тыс. руб. за упаковку из двух котлет. Сколько будет стоить товар Welldone — пока неизвестно.



Ранее холдинг «Эфко» сообщил, что планирует вложить 4 млрд руб. в производство растительного мяса в Белгородской области. Первая линия мощностью 8 тыс. т продукции в год должна быть запущена в декабре, в течение трех лет объемы предполагается увеличить до 40 тыс. т. Директор аналитического центра «СовЭкон» тогда говорил «Агроинвестору», что для того, чтобы альтернативное мясо было конкурентоспособным, цена на него должна быть ниже, чем на растительное мясо от Beyond Meat, но выше, чем на обычное мясо. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев, напротив, отмечал, что для масштабного выхода на рынок цена растительного «мяса» должна быть примерно в том же ценовом коридоре, в котором находятся курица и свинина, а это 130-200 руб./кг готовой продукции.



При этом отраслевые аналитики не раз обращали внимание, что в обозримом будущем альтернативные источники белка не займут значительной доли в структуре потребления. Так, например, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько пояснял, что растительные аналоги мяса — в некотором роде элитарный продукт, демонстрирующий уровень престижа, и в связи с общими проблемами в потребительском секторе подобные товары, скорее всего, пока уходят в тень. «Растительные продукты, имитирующие мясо, в разы дороже самого мяса — мало кто может себе позволить постоянно покупать эту продукцию», — подтверждал глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Те, кто боится заразиться через продукты животного происхождения, скорее, станут потреблять больше круп и овощей, чем включать в рацион дорогие растительные заменители мяса, считает он.