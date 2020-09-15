«Эфко» вложит 4 млрд рублей в производство растительного мяса

Первая линия мощностью 8 тысяч тонн продукции должна быть запущена в декабре «Эфко»

Холдинг «Эфко» планирует вложить 4 млрд руб. в производство растительного мяса в Белгородской области, сообщил «Коммерсантъ-Черноземье» со ссылкой на компанию. Первая линия мощностью 8 тыс. т продукции в год должна быть запущена в декабре, в течение трех лет объемы предполагается увеличить до 40 тыс. т. Начало массовых продаж для сегментов b2b и b2c запланировано на первый квартал 2021 года. Вместе с ростом производства будет расширяться и ассортимент: к растительным бургерам и котлетам добавятся фарш, наггетсы, шницели и другие полуфабрикаты. Кроме растительного мяса предприятие будет выпускать и специальные соусы для него.



«Эфко» рассматривает производство растительного мяса как новое и самостоятельное направление бизнеса, говорит исполнительный директор компании Сергей Иванов. По его словам, проект будет развиваться в том числе в части подготовки сырья и дальнейшего совершенствования технологии и рецептуры. Уже третья очередь предприятия будет работать полностью на собственном сырье. Также группа планирует использовать ноу-хау — не уступающий соевому более универсальный белок, полученный из подсолнечника.



Заявленное «Эфко» ежегодное производство в 40 тыс. т — это достаточно большой объем. Вывести его на рынок, причем в постковидной ситуации, когда сокращаются и без того не очень большие доходы населения, будет очень непросто, так как это продукт с высокой добавленной стоимости, прокомментировал «Агроинвестору» президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. По его мнению, для масштабного выхода на рынок цена такого «мяса» должна быть примерно в том же ценовом коридоре, в котором находятся курица и свинина, а это 130-200 руб./кг готовой продукции.



«С грамотным продвижением и выходом на определенную целевую аудиторию покупателей можно ставить цену выше, но расходы на продвижение предполагают и рост себестоимости продукта», — добавляет Давлеев. При этом он обращает внимание, что, например, доля фермерских продуктов на рынке не растет, даже несмотря на продвижение, и можно предположить, что-то же самое будет происходить и с такими новыми для рынка товарами как альтернативные белки.



Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов тоже считает, что успех проекта «Эфко» по производству растительного мяса во многом будет зависеть от того, как он будет продвигаться. «В целом, и в России, и в мире спрос на такой продукт есть — он поддерживается известными блогерами и селебритис, которые пропагандируют заботу об окружающей среде, здоровый образ жизни», — сказал эксперт «Агроинвестору». Если «Эфко» удастся грамотно позиционировать свой продукт, то компания однозначно станет лидером в этой нише. «Сейчас Beyond Meat поставляет в Россию всего 300 т растительного мяса, а «Эфко» планирует выйти на 40 тыс. т на последнем этапе запуска проекта. В теории емкость рынка растительного мяса в России в среднесрочной перспективе может составить 1% от общего мясного рынка — это примерно 100 тыс. т», — оценивает Сизов.



Чтобы продукция компании была конкурентоспособной, цена на нее должна быть ниже, чем на растительное мясо от Beyond Meat, но выше, чем на обычное мясо, полагает Сизов. «Важно, чтобы производитель не стремился попасть в определенную целевую аудиторию — вегетарианцев, например. Крупнейшие мировые производители растительного мяса позиционируют свой продукт не как заменитель животного белка, а как дополнение к нему для всех, а не для определенной группы потребителей», — подчеркивает он. По мнению Сизова, уже давно кто-то из местных игроков должен был заняться производством растительного мяса. То, что именно «Эфко» решила занять эту нишу — неудивительно, так как компания является одним из главных специалистов по сое и пищевым жирам в России, добавляет он.



Альберт Давлеев, президент Agrifood Strategies Тренд на потребление искусственного мяса зародился в Калифорнии — среди обеспеченных людей, которые озабочены как собственным здоровьем и считают, что мясо его подрывает, так и состоянием окружающей среды, полагая, что производство мяса ему вредит. Кроме того, Америка всегда была сытой страной и кормила другие государства по программе продовольственной помощи. Сейчас США — крупнейший производитель мяса, объем его потребления превышает 100 кг на душу населения в год. В таких условиях люди ищут альтернативу.



В России потребление мяса составляет 75-78 кг на душу населения — это нормальные цифры, согласно рекомендациям ВОЗ для нашей климатической зоны. Однако стоит понимать, что это «средняя температура по больнице» - в семьях с низкими доходами мяса потребляют гораздо меньше, заменяя его хлебобулочными изделиями. Полного насыщения рынка мясом, а уж тем более его избытка в России пока нет: у нас все еще растет производство свинины, говядины, баранины. Кроме того, в нашей стране нет такой диверсификации мясной корзины, как в других странах. Россияне в основном покупают курицу, свинину, говядину, немного баранины, индейки, крольчатины. А ведь мясная корзина могла бы быть гораздо шире. Соответственно, тренд спроса на растительное мясо для России пока неактуален.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько ранее также говорил «Агроинвестору», что успех проекта «Эфко» будет зависеть, во-первых, от качества и стоимости продукта, во-вторых, от позиционирования товара и маркетинга — для кого эта продукция: если для молодежи, которая следит за фигурой или не ест традиционное мясо по идеологическим соображениям — это одно, если для бедных людей — это другое. По его словам, растительное мясо становится все более популярным среди пост-миллениалов во всем мире, в том числе и в нашей стране. Поэтому, если компания найдет правильные каналы продаж, дело должно пойти успешно, считает Рылько.



На прошлой неделе на заседании правительства Белгородской области губернатор региона Евгений Савченко отметил, что проект «Эфко» по производству растительного мяса и продуктов из него — один из самых перспективных для аграрной отрасли. «Наша область должна быть тут первой. Мы должны глубоко вникнуть в эту тему. Возможно, нам придется в этой связи перестраивать растениеводство в пользу бобовых», — отметил глава области (цитата по «Белпресса»). Савченко подчеркнул, что агробизнес должен ориентироваться на потребности рынка ближайшего будущего, а растительное мясо, по его мнению, неизменно станет одним из самых востребованных продуктов. Сейчас Белгородская область является крупнейшим регионом по производству традиционных видов мяса — бройлера и свинины.



О планах «Эфко» начать производство котлет для бургеров из текстурата соевого белка стало известно в августе. Тогда компания сообщила, что инвестирует в проект 100 млн руб., мощность пилотной линии составит 500 кг в месяц. «Анализируя перспективы мирового рынка функциональных продуктов питания, мы отметили устойчивый интерес инвесторов и потребителей к альтернативному мясу», — комментировал гендиректор «Эфко Инновации» Андрей Зюзин.

