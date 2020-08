«Эфко» займется производством котлет из соевого заменителя мяса

Предполагается, что котлеты от «Эфко» будут значительно дешевле продукции конкурента — Beyond Meat Beyond Meat

Группа «Эфко» инвестирует 100 млн руб. в производство котлет для бургеров из текстурата соевого белка, мощность пилотной линии составит 500 кг в месяц. Продукт разработан на базе входящего в «Эфко» центра «Бирюч-НТ» в Белгородской области. Массовые продажи растительного мяса для b2b и b2c рынка начнутся в начале 2021 года, розничная реализация будет вестись под новым брендом, сейчас торговая марка находится на регистрации. Кроме растительного мяса будут выпускаться специальные соусы, с которыми вкус бургеров на растительной основе раскрывается лучше, рассказал «Агроинвестору» представитель группы.



«Анализируя перспективы мирового рынка функциональных продуктов питания, мы отметили устойчивый интерес инвесторов и потребителей к альтернативному мясу», — говорит гендиректор «Эфко Инновации» Андрей Зюзин. При этом группа является одним из крупнейших переработчиков масличных, что дает проекту неоспоримые преимущества с экономической точки зрения, добавляет он. Также в планах компании разработка текстурированного растительного белка на основе подсолнечника.



Среди самых известных в сегменте альтернативных видов мяса — американская Beyond Meat, продукция которой, в частности, продается в «Азбуке вкуса» и «Перекрестке» по цене около 1 тыс. руб. за упаковку из двух котлет. Представитель эксклюзивного дистрибутора Beyond Meat в России — Alianta Group — рассказал «Коммерсанту», что растительные котлеты «Эфко» нельзя сравнивать с Beyond Meat, где нет сои: это продукция для разной аудитории. Зато продукт «Эфко» будет в пять—семь раз дешевле Beyond Meat, уточняет компания.



Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин говорит, что, видимо, группа «Эфко» увидела в этом сегменте перспективы: например, потеснить кого-то, сделать продукцию лучше, чем у других компаний. Но однозначно этот проект не будет конкурировать с традиционным мясом, уверен он. «Эти продукты как жили вместе долгие годы, так и будут. У каждого из них есть своя доля на рынке. Разумеется, доля традиционного мяса будет несравнимо больше», — сказал «Агроинвестору» Юшин.



Инвестиции в 100 млн руб. говорят о том, что проект «заурядный», и такая сумма не может заметно повлиять на рынок. «Этот проект “Эфко” небольшой. Он всего лишь добавит к тем многочисленным продуктам без животных протеинов, которые уже существуют, еще один или несколько», — поясняет Юшин. По его словам, любой продукт, который уже представлен на рынке, может быть конкурентоспособен, если его потребительские качества, упаковка, маркетинг, дистрибуция и прочее лучше, чем у конкурентов.



Успех проекта «Эфко» будет зависеть, во-первых, от качества и стоимости продукта: его, например, можно делать как из соевого изолята, так и из концентрата. Во-вторых, от позиционирования товара и маркетинга — для кого эта продукция: для молодежи, которая следит за фигурой или не ест традиционное мясо по идеологическим соображениям — это одно, если для бедных людей — это другое, прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. По его словам, растительное мясо становится все более популярным среди пост-миллениалов во всем мире, в том числе и в нашей стране. «Поэтому, если они верно все спозиционируют и найдут правильные каналы реализации, дело должно пойти успешно», — добавил он.



Будущее у фудтех проектов есть, но нужно смотреть на их экономику, ранее говорил исполнительный директор инвестиционной компании «Атон» Иван Николаев. Вряд ли такие продукты питания смогут заменить традиционные: скорее всего, они будут дополнять их, считает он. Николаев проводил аналогию с лекарственными препаратами: есть оригинальные и их аналоги — дженерики, и первые стоят дороже вторых. «Аналогами редко заменяют оригинальные препараты. Скорее, ими расширяют рынок для людей, стран и целых континентов, которые не могут себе позволить оригинальные препараты», — говорил он. Кроме того, альтернативные продукты питания идут вразрез с российской культурой потребления, и большой вопрос, насколько в нашей стране будет популярно мясо из сои. Николаев не считает, что доходы россиян настолько упадут, что им придется переключиться на соевое мясо.



По данным венчурного фонда Fuel for Growth, в прошлом году в альтернативные источники белка было инвестировано 1,1 млрд евро. За семь месяцев 2020-го — 1,8 млрд евро. Рост инвестиций в альтернативные источники белка за неполный 2020 год показывает, что этот рынок сейчас является наиболее привлекательным для инвесторов. «Думаю, что в будущем мы увидим увеличение притока средств в данный сегмент», — говорит Зюзин.