Бургер с грядки: американцы переходят на растительные заменители мяса

Инвестиции в производство альтернативных продуктов питания растут Beyond Meat

Мировые инвестиции в foodtech по итогам первого полугодия составили почти $8,6 млрд против $7,4 млрд за аналогичный период прошлого года, при этом число сделок сократилось на 35% до 331, оценил венчурный фонд Fuel for Growth. Наиболее популярными у инвесторов были вложения в сервисы для доставки еды (34%), а также производство органических и натуральных продуктов питания (23%). На стартапы для ресторанов и бизнеса приходится 15% сделок, еще 10% — на альтернативное мясо и молоко. Сервисы по персонализированному питанию и медицинским технологиям вызывают интерес у 10% инвесторов.



По информации Fuel for Growth, самыми заметными сделками стали проекты сектора альтернативного питания: растительные мясо, рыба, курица. Так, Impossible Foods привлекала $500 млн, что на $200 млн больше, чем годом ранее, LIVEKINDLY — $200 млн, Good Catch — $37 млн. В секторе клеточного мяса лидируют Memphis Meats — $186 млн, BlueNalu — $20 млн, Integriculture — $7,5 млн.



48% сделок в foodtech-секторе за первое полугодие приходится на США. Там же активно продолжает расти спрос на растительные заменители животноводческой продукции — мяса и молока. Grubhub — одна из крупнейших компаний в США по доставке готовой еды из кафе и ресторанов — проанализировала, как изменились заказы в этом году. Так, из ее отчета State of the Plate следует, что в январе-июне этого года заказы бургеров с растительными котлетами увеличились на 291% к аналогичному периоду прошлого года. Активнее спрос повышался только на острые куриные сэндвичи (плюс 299%). Согласно исследованию, популярность растительных бургеров выросла этой весной — в разгар пандемии COVID-19. В целом заказы растительной пищи (включая веганские блюда) прибавили 135%.



По данным исследования «Эфко», Московской биржи и J’son&Partners Consulting, объем мирового рынка plant-based meat к 2025 году увеличится до $27,9 млрд.

Правда, Grubhub приводит лишь динамику роста заказов, не уточняя абсолютные цифры. Однако гендиректор «Эфко Инновации» Андрей Зюзин считает, что об эффекте низкой базы речи не идет. «Если посмотреть на прошлогодний годовой отчет Grubhub, то можно увидеть, что семь из десяти заказов содержали вегетарианские и веганские продукты, а бургер из растительного мяса Impossible Foods был самым популярным в категории “заменители мяса”», — прокомментировал он «Агроинвестору». Зюзин объясняет рост спроса на растительные бургеры тем, что многие американские мясоперерабатывающие заводы останавливали работу из-за массового заболевания сотрудников коронавирусом, натурального мяса стало просто не хватать. Кроме того, в попытке поддержать иммунитет в период пандемии, покупатели обратили внимание на более здоровые продукты питания: розничные продажи растительных заменителей мяса в США выросли на 18%, добавляет он.



Изоляция не изменила рацион

В России предпочтения пользователей в режиме самоизоляции изменились незначительно: чаще всего в последние месяцы из ресторанов через сервис «Яндекс.Еда» заказывали обыкновенные бургеры с картофелем фри, на втором месте — хачапури, далее идут пицца, роллы, салат «Цезарь», хинкали, суп «Фо-бо» и шашлык. Замыкают топ-10 блины с начинкой и сырники, рассказала «Агроинвестору» руководитель PR-проектов фудтех-направления «Яндекс.Такси» Елена Новикова.



«Самыми популярными напитками были кола, капучино и латте. Кофе вообще стали заказывать больше. Из супов популярностью также пользовались борщ и «Том Ям», сейчас растут продажи традиционных летних супов, в том числе окрошки, — продолжает Новикова. — Из интересных тенденций — очень многие рестораны ввели в меню наборы для приготовления блюд дома (например, распространены наборы для приготовления «Том Яма»), полуфабрикты (маринованное мясо для шашлыка) и заморозку (пельмени, вареники, замороженные котлеты)».



Спрос на доставку готовых блюд после ослабления карантинных ограничений не снизился, обращает внимание Новикова: в сервисы доставки пришло много новых пользователей, которые за время пандемии привыкли заказывать еду онлайн. «Доставка продуктов продолжает расти высокими темпами. Доля готовой еды в продажах таких сервисов также будет увеличиваться. Например, сейчас, в сервисе «Яндекс.Лавка» на нее приходится примерно 20% продаж», — говорит Новикова.



По данным Grubhub, в США среди вегетарианских бургеров больше всего росли заказы бургеров с черной фасолью (на 233%), с грибами (179%), с растительными котлетами Impossible Foods (167%), бургеров на основе киноа (161%) и из баклажанов (147%).

Перспективы развития сегмента доставки готовых блюд на дом были хорошими и до пандемии — в 2019 году доставка готовых блюд на дом достигла 5% от всего рынка общественного питания, отмечает менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин. «Не исключаю, что в 2021-м ее доля достигнет 20%. Этому способствует множество факторов: увеличение скорости жизни, удобство сервисов, рост предложения, удовлетворение потребности людей в новизне (заказ все новых и новых разных блюд)», — перечисляет он.



Растительное «мясо» - пока экзотика

Что касается спроса на еду с растительным белком (растительные заменители мяса, молочных продуктов), то он в России пока только формируется, продолжает Никиточкин. «Исследование EY рынка продовольствия в канале HoReCa показало, что емкость рынка продукции из растительного белка сейчас крайне мала, например, по растительным «молочным» продуктам — всего около 10 тыс. т, — рассказывает он. — Потребление такой продукции началось с растительного молока в большей степени веганской аудиторией, преимущественно, московской».



Спрос на растительное «мясо» в России только появляется, по словам Никиточкина, в этом отношении очень показателен тот факт, что даже такая сеть общественного питания как «Теремок» уже предлагала котлеты Beyond Meat, однако это единичный случай. Для роста этого сегмента необходимо формирование запроса общества и достаточно высокий уровень его платежеспособности, обращает внимание он. «В целом, такая продуктовая категория может «раскачаться», как например, мясо индейки, емкость рынка которого в России кратно выросла за последние 10 лет, — рассуждает Никиточкин. — Для этого должно быть четко сформировано ценностное предложение потребителю. Пока это больше похоже на

Андрей Зюзин, гендиректор «Эфко Инновации» Среди факторов, которые будут влиять на рост популярности продуктов растительного происхождения, — цена, вкус, удовлетворение потребности в ЗОЖ, наличие продуктов в ресторанах быстрого питания (KFC, McDonalds, Burger King). Когда значительная часть потребителей распробует растительные продукты, то спрос вырастет, и производители смогут массово предлагать ритейлерам альтернативное мясо для включения в домашнее меню.





Объем российского рынка функционального питания (к которому можно отнести растительные аналоги мяса) «Эфко» оценивает в 60 млрд руб. «Рынок функциональных продуктов в нашей стране отстает от рынков европейских стран на три-пять лет. За рубежом ассортимент такой продукции значительно шире. У нас развитием технологий производства растительного «мяса» пока занимаются несколько десятков компаний, например, стартап Greenwise, «Кукуйка», «ВЕГО», «Вегановъ», «Высший вкус», — перечисляет Зюзин. — Коронакризис не спровоцирует бум альтернативных продуктов в России. Чтобы большая часть россиян распробовала альтернативные продукты растительного происхождения, нужна привлекательная цена и физическая доступность. Но на это потребуется время». Пока в сетях российских супермаркетов растительное «мясо» остается премиальным продуктом — оно продается в супермаркетах «Азбука Вкуса» и «Перекресток», добавляет он.



Нужно расширять ассортимент

Сети, которые открыты трендам, расширяют линейку вегетарианских продуктов: для них это вопрос престижа и борьбы за покупателя, говорит аналитический обозреватель исследовательского агентства «Новые Технологии» Елена Козина. «Интерес к растительным продуктам в нашей стране есть — это видно по тому, как относительно 2018 года рекордно увеличились продажи вегетарианских продуктов в 2019-м. Например, прирост в сети «Глобус» составляет более 2000%, — сравнивает она. — Если за первые пять месяцев 2018-го в стоимостном выражении продажи там составляли около 607 тыс. руб., то за аналогичный период 2019-го — более 20,5 млн руб.».



В январе-мае этого года объем продаж составил 22,4 млн руб. Правда, в количественном выражении в этом году продажи сократились на 10%. При этом, по словам Козиной, в категории вегетарианских продуктов наибольший интерес вызывает колбасная продукция: ее продажи выросли на 44% относительно 2019 года, что отчасти может быть связано с широкой линейкой вкусов.



«Другая категория — растительное молоко — несравнима с тем же растительным мясом по объему продаж, поскольку такое молоко представлено во всех основных федеральных торговых сетях, а интерес к нему проявляет совершенно разная аудитория — это и те, кто покупает его по состоянию здоровья, например, из-за непереносимости лактозы, и просто любители, потому что вкусы такого молока гораздо разнообразнее», — комментирует она. По мнению Козиной, драйвером роста спроса на растительные товары может стать информационная поддержка, благодаря которой больше людей будет проявлять интерес к этим товарам, а также расширение ассортиментных линеек.



Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин ранее говорил «Агроинвестору», что растительные продукты с имитацией вкуса мяса не будут быстро набирать популярность. Растительные продукты, имитирующие мясо, в разы дороже самого мяса — мало кто может себе позволить постоянно покупать эту продукцию, пояснял он. Хотя любые продукты имеют право на существование, нет никакой необходимости заменять необходимые нашему организму продукты животного происхождения растительными, если вам это строго не рекомендует профессиональный и опытный врач, подчеркивает Юшин.

