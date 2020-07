KFC напечатает куриные наггетсы на 3D-принтере

Сеть ресторанов быстрого питания KFC и лаборатория технических исследований 3D Bioprinting Solutions объявили о начале сотрудничества по разработке инновационной технологии создания куриного мяса с помощью 3D-биопринтера. Идея разработки «мяса будущего» - ответ на рост популярности здорового питания и повышения спроса на заменители традиционного мяса, говорится в совместном сообщении компаний. Результатом работы станут первые в мире созданные в лаборатории куриные наггетсы, которые по вкусу и внешнему виду будут максимально похожи на оригинальный продукт KFC, но при этом более экологичные по сравнению с обычным мясом. Тестирование продукции предполагается начать уже осенью этого года в Москве.



3D Bioprinting Solutions разработает технологию трехмерной биопечати с использованием клеток курицы и растительного сырья, которая позволит воспроизводить вкус и текстуру куриного мяса. KFC обеспечит панировку и специи. Сейчас на рынке нет аналогов технологии трехмерной биопечати, позволяющих создавать комплексные продукты на основе животных клеток, говорится в сообщении. Разработчики утверждают, что крафтовое мясо содержит такие же микроэлементы, как и обычное, но при этом исключено попадание в продукцию различных добавок, характерных для традиционного животноводства. Кроме того, продукты из клеточного мяса «более этичны», отмечается в сообщении.



Сооснователь и управляющий партнер 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани считает, что развитие таких технологий в будущем позволит сделать продукты, напечатанные на 3D-биопринтере, более доступными. «Мы надеемся, что созданная в результате нашего сотрудничества с KFC технология поможет ускорить вывод подобных продуктов на рынок», — говорит он (цитата по пресс-релизу). Использование технологий на основе 3D-биопринтинга может стать одним из перспективных направлений для бесперебойного обеспечения продовольствием растущего населения и снижения негативного влияния на окружающую среду, считают компании.



Сейчас в мире существует несколько компаний, разрабатывающих технологии клеточной печати мясных и рыбных продуктов питания, например, японская IntegriCulture, комментирует гендиректор «Эфко Инновации» Андрей Зюзин. «Но соглашение между KFC и 3D Bioprinting Solutions о разработке технологии создания наггетсов по технологии клеточных культур — новый этап в развитии фудтеха как в мире, так и в России», — сказал он «Агроинвестору».



Фаст-фуд попробовал растительное «мясо»

В январе Bloomberg сообщал, что KFC в качестве эксперимента введет в меню в двух городах США наггетсы из искусственного куриного мяса компании Beyond Meat. Летом 2019 года KFC уже тестировала подобную продукцию. Осенью прошлого года и в январе 2020-го McDonald’s тестировал в отдельных ресторанах Канады растительный бургер P. L. T. (Plant. Lettuce. Tomato), в основе которого также была котлета из растительного «мяса» производства Beyond Meat. Burger King в США в прошлом году экспериментировал с вегетарианскими бургерами, разработанными совместно со стартапом Impossible Foods. В качестве сырья для котлет используют горох, сою, пшеницу, картофель и растительные масла. В России в ресторанах и торговых сетях растительное «мясо» Beyond Meat, созданное на основе горохового белка, появилось в сентябре прошлого года.