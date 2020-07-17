KFC напечатает куриные наггетсы на 3D-принтере

Предполагается, что по вкусу и внешнему виду лабораторные наггетсы будут максимально похожи на оригинальный продукт KFC М. Стулов

Сеть ресторанов быстрого питания KFC и лаборатория технических исследований 3D Bioprinting Solutions объявили о начале сотрудничества по разработке инновационной технологии создания куриного мяса с помощью 3D-биопринтера. Идея разработки «мяса будущего» - ответ на рост популярности здорового питания и повышения спроса на заменители традиционного мяса, говорится в совместном сообщении компаний. Результатом работы станут первые в мире созданные в лаборатории куриные наггетсы, которые по вкусу и внешнему виду будут максимально похожи на оригинальный продукт KFC, но при этом более экологичные по сравнению с обычным мясом. Тестирование продукции предполагается начать уже осенью этого года в Москве.



3D Bioprinting Solutions разработает технологию трехмерной биопечати с использованием клеток курицы и растительного сырья, которая позволит воспроизводить вкус и текстуру куриного мяса. KFC обеспечит панировку и специи. Сейчас на рынке нет аналогов технологии трехмерной биопечати, позволяющих создавать комплексные продукты на основе животных клеток, говорится в сообщении. Разработчики утверждают, что крафтовое мясо содержит такие же микроэлементы, как и обычное, но при этом исключено попадание в продукцию различных добавок, характерных для традиционного животноводства. Кроме того, продукты из клеточного мяса «более этичны», отмечается в сообщении.



Сооснователь и управляющий партнер 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани считает, что развитие таких технологий в будущем позволит сделать продукты, напечатанные на 3D-биопринтере, более доступными. «Мы надеемся, что созданная в результате нашего сотрудничества с KFC технология поможет ускорить вывод подобных продуктов на рынок», — говорит он (цитата по пресс-релизу). Использование технологий на основе 3D-биопринтинга может стать одним из перспективных направлений для бесперебойного обеспечения продовольствием растущего населения и снижения негативного влияния на окружающую среду, считают компании.



Сейчас в мире существует несколько компаний, разрабатывающих технологии клеточной печати мясных и рыбных продуктов питания, например, японская IntegriCulture, комментирует гендиректор «Эфко Инновации» Андрей Зюзин. «Но соглашение между KFC и 3D Bioprinting Solutions о разработке технологии создания наггетсов по технологии клеточных культур — новый этап в развитии фудтеха как в мире, так и в России», — сказал он «Агроинвестору».



Фаст-фуд попробовал растительное «мясо» В январе Bloomberg сообщал, что KFC в качестве эксперимента введет в меню в двух городах США наггетсы из искусственного куриного мяса компании Beyond Meat. Летом 2019 года KFC уже тестировала подобную продукцию. Осенью прошлого года и в январе 2020-го McDonald’s тестировал в отдельных ресторанах Канады растительный бургер P. L. T. (Plant. Lettuce. Tomato), в основе которого также была котлета из растительного «мяса» производства Beyond Meat. Burger King в США в прошлом году экспериментировал с вегетарианскими бургерами, разработанными совместно со стартапом Impossible Foods. В качестве сырья для котлет используют горох, сою, пшеницу, картофель и растительные масла. В России в ресторанах и торговых сетях растительное «мясо» Beyond Meat, созданное на основе горохового белка, появилось в сентябре прошлого года.

Исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев считает идею KFC хорошим маркетинговым ходом для расширения линейки. Сеть достаточно молодежная, а молодежь позитивно воспринимает всевозможные инновации, так что это благодатная почва для популяризации клеточного мяса. При этом российский рынок является для компании одним из приоритетных, поскольку показывает довольно высокие темпы роста по сравнению с другими странами, добавляет он.



Сети ресторанов в Америке, Европе и даже России уже экспериментировали с альтернативным мясом, однако это были продукты на основе технологий текстурирования растительного белка, а не 3D клеточной печати, отмечает Зюзин, добавляя, что печать на 3D-принтере позволяет делать продукты максимально похожими по составу на натуральные. «Скорее всего, это проект долгосрочной перспективы. Но какой будет цена этой новации, да и готов ли потребитель?», — задается вопросом он.



Вы готовы к «мясу будущего»? Да 14% Нет 72% Только к растительным аналогам 0% Не ем ни мясо, ни его заменители 14% Да Нет Только к растительным аналогам Не ем ни мясо, ни его заменители Голосовать

«Цена новой продукции будет зависеть от технологий производства, но сейчас о ней вряд ли думают: это пока не про бизнес, это новая фишка», — прокомментировал Корнеев «Агроинвестору». По его мнению, цена таких наггетсов для потребителей вполне может быть даже выше, чем традиционных. Главное — как компания будет их позиционировать. Если заявлять, что это продукт для здорового питания, для тех, кто соблюдает спортивную диету и опираться на актуальные для молодежи инсайты, то новые наггетсы могут оказаться популярными, считает он.



Правда, долгосрочные перспективы такой продукции и регулярное потребление, а не разовое ради любопытства — это другая история, продолжает Корнеев. «Если говорить о западных рынках, то там потребители более информированы влиянии животноводства на окружающую среду и выбирая продукт учитывают и его уровень «негативного воздействия», — поясняет он. — У нас с этим сложнее и позиционирование продукта на основании его меньшего воздействия на экологию пока не самое актуальное».

