McDonald’s начал продавать бургеры с растительным мясом

Рецептуру McPlant компания разработала совместно с Beyond Meat М. Стулов

McDonald’s начал тестовые продажи бургеров с растительной котлетой McPlant Burger в Дании и Швеции, сообщает Bloomberg. По словам представителя компании, пробные продажи McPlant Burger стартовали в нескольких ресторанах сети в январе. В Швеции они будут длиться до 15 марта, в Дании — до 12 апреля.



Рецептуру McPlant компания разработала совместно с Beyond Meat, которая производит растительное мясо, уточняет издание. Котлета в бургере изготовлена из белка на основе гороха, рисовый белок является вторичным белковым ингредиентом. Кроме этого, в McPlant кладут сыр, салат, томаты, соленые огурцы, лук, майонез, горчицу и кетчуп. Как отмечает агентство, котлеты из альтернативного мяса жарятся на том же гриле что и говяжьи. Это может стать проблемой для приверженцев веганской диеты, считает Bloomberg. Ресторан Brands International Inc., принадлежащий Burger King, столкнулся с аналогичной проблемой в 2019 году, когда начал жарить котлеты растительного происхождения на одном гриле с обычным мясом, напоминает издание.



По результатам эксперимента в Швеции и Дании бургеры McPlant могут появиться и в других странах. После этого линейку продуктов из альтернативного мяса дополнят заменителями мяса птицы. Как рассказал Bloomberg глава McDonald’s Крис Кемпчински, страны Скандинавии, в которых проходят тестовые продажи McPlant Burger, являются ключевым рынком для растительного мяса. Издание добавляет, что в 2018 году компания Unilever начала продавать веганское мороженое Magnum в Швеции и Финляндии.



Генеральный директор «Эфко Инновации» Андрей Зюзин отмечает, что процесс формирования отдельного предложения для веганов займет время, так как будет связан с заменой соусов на растительные. Также необходимо провести работу для исключения соприкосновения растительного продукта с традиционным мясом. «Интерес такой крупной сети как McDonald’s к расширению меню растительными ингредиентами говорит о выходе plant-based продуктов в настоящий мейнстрим и начале серьезной демократизации этого сегмента рынка — как за счет масштаба, так и за счет практического информирования и формирования предпочтений широкого круга потребителей, — приводит пресс-служба компании слова Зюзина. — Также интересно, что McDonald’s не отрицает факт сотрудничества с компанией Beyond Meat, работающей с сетью Burger King. Значит, конкуренция в сегменте значительная».



Рынок альтернативного мяса в России сейчас составляет всего 0,7-0,8% от европейского и по итогам прошлого года достиг 2,6 млрд руб., пишет Forbes со ссылкой на данные аналитиков Deloitte Consulting. Они отметили, что несмотря на такую незначительную долю, этот сегмент в нашей стране имеет огромный потенциал: около 47% россиян в возрасте от 16 до 40 лет уже готовы разнообразить свой белковый рацион мясом на растительной основе. Рынок аналогов мяса в течение пяти лет будет расти на 10% в год, к 2025 году продажи растительного мяса в мире достигнут $28 млрд, прогнозируют аналитики Deloitte.

