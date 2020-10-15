В КоАП появятся штрафы за подделку продуктов питания

Наказание за фальсификацию станет строже Е. Егоров

Ответственность за продажу или производство фальсифицированных товаров, в том числе продуктов питания, пропишут в обновленном КоАП, заявил советник министра юстиции Денис Новак. Минюст сообщил, что появление новой нормы будет способствовать защите как здоровья потребителей, так и интересов добросовестных бизнесменов, передает РИА «Новости». В действующем КоАПе из сферы регулирования исключена, в частности, такая крупная группа товаров, как продукты питания. При этом, по словам Новака, предстоит разграничить формулировки новой статьи и статьи об обмане потребителей. Наказание теперь будет строже, уточняет он.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько объясняет, что есть два вида фальсификации. «Первый — вы создаете продукт и представляете его как один бренд, а на самом деле его неизвестно кто производит, второй — когда фальсифицируют качество. Оба варианта в России довольно распространены», — прокомментировал он «Агроинвестору». По его словам, проблема фальсификации наиболее актуальна для рыбной, молочной и мясной продукции. Рылько уточняет, что в период кризиса на фоне снижения платежеспособности населения не исключено использование производителями удешевляющих технологий и менее качественных ингредиентов, причем без отображения этого документально. «Для борьбы с подделкой нужны адекватные штрафы», — уверен он.



С его мнением соглашается президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. «Видимо, именно путем ужесточения наказания можно будет добиться абсолютной прозрачности всех производителей, потому что фальсификаторы создают нездоровую конкуренцию, подрывая рынок и доверие потребителей», — считает эксперт. Ужесточение наказания оправдано, однако неясно, насколько можно будет соблюсти баланс интересов производителей и надзорных органов, говорит Давлеев. Последние могут проводить определенное количество проверок на предприятиях и неясно, каким образом в ходе них будут выявлены нарушители.



«Очень часто мы сталкиваемся с некачественными результатами лабораторных анализов даже в государственных органах, которые являются основанием к привлечению административной и даже уголовной ответственности руководителей предприятий пищевой промышленности», — говорит Давлеев. Хотя эти анализы могут быть легко оспорены, добавляет он. Эксперт считает, что они могут проводиться на основе непроверенных методик или с серьезным нарушение процедуры сбора проб для лабораторных исследований.



В России сейчас активно внедряются системы прослеживаемости качества товара. Например, система «Меркурий» в животноводческой отрасли сразу позволила вывести с рынка компании, которые вместо животных жиров использовали растительные масла или совсем не указывали правильный состав, тем самым фальсифицируя продукцию. По словам Давлеева, фальсификация в меньшей степени касается мясной отрасли, потому что мясо сложно подделать, чего не скажешь о мясоколбасных изделиях, в которых Роскачество регулярно находит несоответствие декларируемых ингредиентов реальному составу. По мнению Давлеева, главной задачей в рамках реализации новых положений КоАП будет разработка правильных процедур контроля, которые приведут к определению вины фальсификаторов и степени их вины.

