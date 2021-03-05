Мировые цены на продовольствие растут девятый месяц подряд

Индекс цен ФАО ООН достиг рекордных показателей с 2014 года А. Гордеев

Среднее значение индекса продовольственных цен ФАО в феврале составило 116 пунктов, что на 2,4% выше уровня января и на 26,5% больше, чем в феврале прошлого года. Таким образом, индекс обновил максимум с июля 2014 года. Драйверами роста в прошлом месяце стали сахар и растительные масла, сообщает организация.



Так, индекс цен на растительные масла достиг самого высокого уровня с апреля 2012 года и составил 147,4 пункта, что на 8,6 пункта (или 6,2%) выше январского показателя. По данным ФАО, рост мировых цен на пальмовое масло длится уже девять месяцев из-за опасений относительно низких запасов в ведущих странах-экспортерах, так как объем производства оказался ниже ожидаемого. Также повышаются котировки сои, в основном из-за ограниченных поставок до получения нового урожая из Южной Америки. Мировые цены на рапсовое и подсолнечное масла растут на фоне снижения прогнозов производства в 2021 году и дальнейшего сокращения экспортного предложения в Евросоюзе и Черноморском регионе. Также увеличению цен на растительные масла способствовал рост цен на нефть, отмечают аналитики ФАО.



Среднее значение индекса цен на сахар в феврале достигло максимального уровня с апреля 2017 года. По данным организации, за отчетный месяц индекс составил 100,2 пункта, что на 6 пунктов (6,4%) выше январского значения. Резкий рост аналитики связывают с опасениями ограничений поставок в сезоне-2020/21 из-за снижения объемов производства и активного импортного спроса от азиатских стран. Кроме того, повышению цен способствовали логистические проблемы и стремительный рост цен на нефть, в результате чего Бразилия, как основной экспортер сахара, может перенаправить большую его часть на производство этанола. «Однако потенциально более высокий месячный рост цен сдерживался прогнозами восстановления объемов производства в Таиланде и рекордного урожая в Индии в сезоне-2020/21 годов», — уточняют аналитики ФАО.



Индекс цен на зерно рос менее активно, если сравнивать с другими сырьевыми продуктами. Так, в феврале он составил 125,7 пункта, что на 1,5 пункта (1,2%) выше январского показателя. Мировые цены на кукурузу выросли на 0,9% по сравнению с уровнем прошлого месяца, цены на пшеницу за месяц почти не изменились, но были выше уровня прошлого года на 19,8%.



Индекс цен на молочную продукцию составил 113 пунктов, что на 1,9 пункта (1,7%) выше его январского значения. Его рост продолжается девятый месяц подряд и приближается к максимальному уровню за последние 40 месяцев. Наименее активно за отчетный период повышались цены на мясо: индекс в феврале составил 96,4 пункта, что на 0,6 пункта (0,6%) выше показателя января.



Начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко не считает индекс цен ФАО информативным для ситуации в России и даже в целом для мировой экономики, потому что в него входит очень товаров, нерепрезентативных для продовольственного рынка многих стран, например, аквакультурная рыба, креветки. Однако, добавляет эксперт, рост мировых цен отрицать нельзя. По ее мнению, они продолжат повышаться до прояснения ситуации с урожаем основных полевых агрокультур в Северном полушарии, то есть до мая-июня.



Дарья Снитко, начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Фундаментальных причин для роста спроса на продовольствие в мировой экономике нет: благосостояние населения из-за пандемии упало в большинстве стран, а рост численности сильно снизился по сравнению с 2000—2010 годами. Это все сдерживает спрос на продукты питания в мире.

По словам Снитко, другой важный фактор — закупочная политика Китая: страна может «выключить» импортные закупки кукурузы, сои, свинины, как это бывало не раз: по причине трений с основным поставщиком — США, или по внутренним соображениям. В таком случае обвал цен будет неминуем. Поведение Китая непредсказуемо, но шансы на снижение или отсутствие дальнейшего роста закупок со стороны республики есть, добавляет гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Снизить «перегрев» на рынке позволит новый урожай: ожидается, что он будет на среднемноголетнем уровне, прокомментировала «Агроинвестору» Снитко. «Сейчас балансы крайне напряжены, так что погодные сбои в любом важном регионе будут приводить к резкой реакции рынка», — добавляет гендиректор ИКАР.



Сезонный фактор при прочих равных приведет к некоторому снижению цен. Однако, если говорить об их общем уровне без учета сезонных просадок, в обозримой перспективе цены должны оставаться высокими, рассказал «Агроинвестору» Рылько. Правда, бесконечно они повышаться не могут. «Мировые рынки действительно довольно серьезно поднялись. Дальнейшее их поведение будет зависеть и от массы “ковидных” денег: похоже, что в перспективе ближайших одного-двух лет меньше их не будет», — добавил он.



По данным Росстата, за неделю с 25 февраля по 1 марта потребительские цены в России выросли на 0,2%. Сильнее всего за отчетный период подорожал картофель — плюс 2%, следом идут мясо кур (1,8%) и яйца (1%). При этом цены на подсолнечное масло и сахар в среднем по России не изменились, говядина подорожала на 0,3%, свинина — на 0,2%, мука — на 0,1%, хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки — на 0,2%, молоко — на 0,1%.

