ФАС начала проверку производителей курицы и яиц

Объем предложения сократился из-за снижения производства Pixabay

ФАС началу проверку производителей мяса курицы и яиц на соблюдение антимонопольного законодательства, сообщает ТАСС. По информации агентства, первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил службе оперативно проверить птицеводческие предприятия на предмет обоснованности повышения цен и злоупотребления доминирующим положением.



По данным Росстата, за неделю с 16 по 24 февраля средние розничные цены на курицу выросли на 1,9%, яйца подорожали на 1,1%. По сравнению с декабрем 2020 года стоимость курицы увеличилась на 6,2%, яиц — на 2,3%. Согласно постановлению правительства, на социально значимые виды продовольствия могут устанавливаться предельные розничные цены, если за 60 дней удорожание составило 10% и более с исключением сезонного фактора.



В феврале торговые сети уведомили Минпромторг о том, что производители яиц и мяса птицы запросили повышения отпускных цен до 10%, объясняя это ростом себестоимости на фоне удорожания кормов и существенного сокращения поголовья птицы. Согласно Росстату, стадо птицы в сельхозорганизациях по итогам января снизилось на 2,6% по сравнению с январем прошлого года, до 442,9 млн. Объем отгрузок птицы на реализацию сократился на 4,8%, составив 467 тыс. т. Отгрузки яиц сельхозорганизациями уменьшились на 2,8% до 2,7 млрд штук.



Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев ранее пояснялhttps://www.agroinvestor.ru/markets/news/35314-v-yanvare-proizvodstvo-selkhozproduktsii-uvelichilos-na-0-7/ «Агроинвестору», что вспышки высоко- и низкопатогенного гриппа птиц во всем мире привели к сокращению базы воспроизводства отрасли — значительного снижения предложения инкубационного яйца на внутреннем и внешнем рынках. Во втором квартале поголовье птицы в разных федеральных округах может сократиться на 5-10% относительно прошлого года, прогнозирует он.



«Ограничение по торговле и поставке племенного и инкубационного материала из страны в страну, которые накладывают требования Всемирного эпизодического бюро, привели к тому, что мы сегодня не можем восполнить нехватку инкубационного яйца на внутреннем рынке импортом из других стран, как мы это делали раньше», — говорил Давлеев. Поголовье наших племенных стад-прародителей, которые могут дать родительское стадо, довольно скромное и не удовлетворяет потребности рынка на сегодняшний день. Череда болезней в разных регионах, на разных предприятиях птицеводческого сектора, как яичного, так и бройлерного направлений, привели к тому, что у нас сократилось производство инкубационного яйца, и его качество тоже упало, отмечал он.



В середине февраля Минсельхоз допускал, что отпускные цены на мясо птицы и яйца в краткосрочной перспективе могут вырасти в пределах продовольственной инфляции из-за увеличения затрат на корма и импортные составляющие, а также ухудшения эпизоотической обстановки. Повышательной динамике способствует увеличение конкуренции за продукцию между ритейлом и переработкой, цитировал «Интерфакс» сообщение ведомства. При этом министерство рассчитывает, что что до конца первого квартала баланс спроса и предложения стабилизируется с учетом довольно короткого производственного цикла в птицеводстве.

