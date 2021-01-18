Новые вспышки заболевания фиксируют во многих странах Д. Абрамов

В России продолжает распространяться грипп птиц, рассказал «Агроинвестору» ведущий специалист ВНИИЗЖ Виктор Ирза. В 2020 году из-за этого заболевания было уничтожено около 4 млн птиц. Сейчас болезнь особенно активна в европейской части России. «Краснодарский и Ставропольский края, Северная Осетия, Ростовская область, — перечисляет эксперт. — Прогнозы неутешительные, есть все основания считать, что грипп птиц будет распространяться и дальше. Основные регионы — это Южный федеральный округ, хотя там пока все очаги локализованы. В Центральный округ вирус пока не идет, в Сибирском тоже на сегодня затихло. Плохо обстоит ситуация и в Европе».



Ирза отмечает, что в 2019 году ситуация с гриппом птиц «обстояла прекрасно — было только два случая в январе». Активизация болезни в 2020-м связана с ее активным распространением через ЛПХ и мелкие фермы. «Они являются основным рассадником болезни. Первоисточник — это дикая птица, которая разносит вирус, другая причина — недостаточная санитарная культура и возможное сокрытие падежа», — рассказывает эксперт. Среди крупных предприятий, пострадавших от гриппа птиц в 2020-м году, он называет «Иртышскую птицефабрику» в Омской области, «Таганрогскую» — в Ростовской, «Буйскую» — в Костроме и агрофирма «Залесный» в Татарстане.



Новые очаги выявляются постоянно, отмечает Ирза. Последний был обнаружен на территории охотничьего угодья в Песчанокопском районе Ростовской области. Это уже третий подобный случай для региона. Согласно постановлению областного правительства, в местах выявления очагов болезни объявлен карантин. Первые два случая гриппа птиц в Ростовской области были выявлены на птицефабрике «Таганрогская» в ноябре. Также в одном из ЛПХ там был введен режим ЧС.



Президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев рассказывал «Агроинвестору», что одна из причин такого количества вспышек в 2020 году — аномально теплая осень. «Значительная часть перелетных птиц — прежде всего, утки и гуси — остановились на водоемах по всей территории России. В этих же местах, где на водоемах или рядом с ними выгуливается домашняя птица, отмечается наибольшее количество вспышек», — говорил Давлеев. По его мнению, защитить поголовье птицы в домашних хозяйствах можно только резким ужесточением программ контроля и мониторинга здоровья птиц в ЛПХ и на предприятиях, а также соблюдая строжайшие меры биобезопасности.



Грипп птиц активно распространяется не только в России, но и в ряде европейских стран, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных (МЭБ). Максимальное количество случаев очагов болезни в декабре отмечено в Великобритании — 77 случаев. Также сложная ситуация по гриппу птиц в Дании (67), Германии (64), Нидерландах (28), Польше (20) и Франции (19). Кроме того, новые случаи были выявлены в Ирландии (14), Италии (10), Бельгии (9), на Украине (8), в Швеции (8), Словении (3). Пять новых очагов зафиксировано в Израиле, три — в Иране. В Норвегии было выявлено 8 очагов, в Испании — 1. Высокопатогенный грипп птиц продолжает распространяться по территории азиатских стран. В Южной Корее зарегистрировано 63 новых очага, в Японии — 46, на Тайване — 4, во Вьетнаме — 3, один — в Китае.



По информации пресс-службы Россельхознадзора, на этом фоне Россия ввела временные ограничения на ввоз живой птицы и птицеводческой продукции из ряда стран и территорий Евросоюза. С 14 января 2021 года запрет распространяется на поставки в Россию товаров птицеводства из Литвы. С 12 января такие же ограничения были введены в отношении нескольких административных территорий Германии и Франции. Ограничения наложены на поставки инкубационного яйца, живой птицы, мяса птицы и готовой мясной птицеводческой продукции. Исключение делается только для товаров, подверженных обработке, при которой разрушается вирус гриппа птиц. Также под запретом ввоз кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением продукции растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза). Кроме того, ограничен транзит по территории России инкубационного яйца и живой птицы.

