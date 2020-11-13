Быстрое распространение гриппа птиц в России угрожает птицеводству

Причина активного распространения заболевания — аномально теплая осень «Черкизово»

Быстрое распространение штамма птиц гриппа в России угрожает птицеводству, рассказал «Агроинвестору» президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. По его словам сейчас в стране очень тяжелая ситуация с этой болезнью и она только усугубляется. Уже пострадало две яичных и одна индюшиная птицефабрики.



По данным Россельхознадзора, в 2020 году в России было зафиксировано 72 вспышки гриппа птиц. По словам Давлеева, самый большой очаг находится в районе южного Урала, Западной Сибири и частично Поволжья. Распространение вируса началось в начале августа в Челябинской области, затем в Новосибирской и Курганской областях, а также Алтайском крае, оттуда заболевание перешло в Северный Казахстан, где из 14 областей пострадало девять, рассказывает он. В результате грипп птиц дошел до Туркестанской области — почти до границы с Узбекистаном. Две недели назад болезнь была обнаружена в Алматинской области Казахстана, где самая большая концентрация птицефабрик.



Затем вспышки ушли на Поволжье, на прошлой неделе было зафиксировано, что кроме частных подворий в Татарстане пострадало небольшое индейководческое хозяйство. Еще один большой очаг сейчас находится в Ростовской области, добавляет Давлеев. По его словам, одна из причин такого количества вспышек — аномально теплая осень.



«Перелетные птицы улетели с мест летнего гнездования на севере, но они не спешат мигрировать в сторону традиционных мест зимовки - в азиатские страны, начиная от Японии, заканчивая севером Африки. Значительная часть птиц — прежде всего, утки и гуси — они остановились на водоемах по всей территории России. В этих же местах, где на водоемах или рядом с ними выгуливается домашняя птица, отмечается наибольшее количество вспышек, — продолжает Давлеев. — И там перелетные птицы будут находиться до тех пор, пока не появится снег, а, учитывая аномальную погоду, это может произойти и через три-четыре недели». Он добавляет, что риски продолжают увеличиваться, потому что те вирусы, которые приносят с собой мигрирующие птицы, живут в них, не принося проблем «хозяину», однако, для трех видов пернатых штамм является новым.



В первую очередь, это домашняя птица в ЛПХ со свободным выгулом, которая контактирует с окружающей средой — в основном это гуси и утки. После выгула они приходят в хозяйство и заражают кур. Также заражаются синантропные птицы: голуби, вороны, галки и так далее, последний вид в зоне риска — промышленное поголовье бройлерных, яичных, индюшиных, утиных, гусиных и племенных птицефабрик, перечисляет эксперт. По его словам, защитить поголовье птицы в домашних хозяйствах можно только резким ужесточением программ контроля и мониторинга здоровья птиц в ЛПХ и на предприятиях, а также соблюдая строжайшие меры биобезопасности.



Ведущий специалист ВНИИЗЖ Виктор Ирза рассказал «Агроинвестору», что кроме ЛПХ от гриппа птиц в этом году пострадали несколько предприятий. «Самое крупное из них — «Иртышская птицефабрика» в Омской области, Таганрогская — в Ростовской, Буйская — в Костроме, из последних случаев — Агрофирма “Залесный” в Татарстане», — говорит эксперт. По его словам, львиная доля потерь пришлась на промышленное поголовье, и не только из-за падежа, но и вынужденной депопуляции восприимчивого к вирусу поголовья, находящегося в очаге заболевания. По данным Ирзы, на сегодняшний день на птицефабриках уничтожено около 3 млн голов, и когда вирус остановится — пока неясно. «На ближайшие месяцы прогноз неблагоприятный. В прошлом году все было абсолютно благополучно, только в январе были две остаточные вспышки, и до начала августа мы жили спокойно», — отмечает эксперт.



Чтобы прекратить распространение штамма, птицеводам зачастую рекомендуется вакцинацию, однако, тут есть свои нюансы, убежден Давлеев. Так, имеется ряд ветеринарных требований, которые могут сказаться, например, на том, что экспорт продукции птицеводства с территорий, где зафиксирован грипп птиц, может быть ограничен. Причина в том, что, когда в организм птицы попадает вакцина, он показывает такой же иммунный статус, как при заражении диким болезнетворным штаммом вируса. По словам эксперта, различить два этих вируса очень сложно, и ветеринарные службы на мировом уровне не признают продукцию из вакцинированной птицы как возможную к экспорту из-за опасений занести вирус на территорию другого государства.



Так, Россия запретила поставки мяса птицы из Японии в связи с регистрацией в стране высокопатогенного гриппа птиц, сообщил Россельхознадзор. Отмечается, что к импорту запрещены живая птица и инкубационные яйца, мясо птицы, готовая мясная продукция из птицы, кроме той, которая обработана обеспечивающими разрушение вируса способами. Также запрет распространяется на корма и кормовые добавки для птиц, бывшее в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птицы. Нельзя также осуществлять транзит птицы по территории России.

