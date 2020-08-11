«Дочка» «Дамате» перезапустила производство на «Евродоне»

Ранее власти Ростовской области оценивали стоимость перезапуска «Евродона» в 8 млрд рублей Д. Абрамов

«Индюшкин двор» (структура холдинга «Дамате») перезапускает производство индейки на бывших площадках «Евродона» в Ростовской области, на них уже завезли 50 тыс. двухсуточных индюшат, которые вылупились в Германии. Как сообщает правительство региона, еще в июле на производство поставили 72 тыс. яиц индейки, сейчас они находятся на инкубации. Первый выводок молодняка ожидается в 20-х числах августа, также «Индюшкин двор» ожидает поставку 70 тыс. яиц из США.



По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, предварительная потребность в инкубационном яйце для комплекса «Индюшкин двор» в этом году — 2,3 млн штук. К концу года предприятие планирует выпустить около 2,65 тыс. т мяса индейки.



«Индюшкин двор» был зарегистрирован в мае 2020 года, 100% компании принадлежит АПК «Дамате». Гендиректором «дочки» является Римантас Мацкевичюс, он также руководит «Новыми утиными фермами» (структура «Дамате»), которые по соглашению с Россельхозбанком стали новым кредитором «Донстара» (производитель мяса утки в составе «Евродона»).



В конце марта министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский говорил, что Россельхозбанк в апреле планирует передать «Евродон» в аренду предположительно группе «Дамате». Хотя в феврале сообщалось, что «Евродон» может перейти под управление совместного предприятия двух лидеров рынка — группы «Черкизово» и «Дамате». Однако в конце апреля новым основным владельцем (85% акций) обанкротившегося «Евродона» стал «Бисерский литейный завод» (Пермский край). В июне правительство региона сообщило, что инвестором «Евродона» все-таки является «Дамате».



«Евродон» основан Вадимом Ванеевым в 2003 году и ранее был крупнейшим производителем индейки в России (ТМ «Индолина»). В 2019 году компания была признана банкротом после нескольких вспышек гриппа птиц, и контроль над ней перешел к основному кредитору — ВЭБ.РФ. После оптимизации производства ВЭБ.РФ хотел продать актив стратегическому инвестору, а в середине апреля корпорация и Россельхозбанк подписали соглашение об уступке прав требований по кредитам «Евродона». Сумма сделки составила 6,2 млрд руб. «Мы заинтересованы в скорейшем перезапуске производства ГК "Евродон"», — отмечала первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина. Ранее власти Ростовской области оценивали стоимость перезапуска «Евродона» в 8 млрд руб.



Президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев называл перезапуск производства на площадках «Евродона» позитивным событием для рынка и АПК. Во-первых, это даст рабочие места. Во-вторых, люди будут заняты в отрасли продовольствия, которая обеспечивает жизнеспособность государства. «Третья причина — это запуск всех смежных производств и услуг, задействованных в работе “Евродона”», — комментировал он «Агроинвестору».



«Спрос на индейку есть, но вопрос в том, куда ее продавать», — рассуждал о возможности перезапуска предприятия исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. По его мнению, запускать «Евродон» на фоне нынешней турбулентной ситуации будет сложно. Новому инвестору нужно будет расширять географию поставок и клиентскую базу, но это приведет к росту издержек.



Сейчас в России производится около 300 тыс. т индейки в год при потенциале потребления в 600 тыс. т, оценивал Давлеев. «Если свинины и курицы у нас переизбыток, то индейки — нехватка. Но ее популярность растет и будет расти, и производство может спокойно увеличиться и до 400-500 тыс. т в ближайшие два-три года. Рынок это съест, потому что потребители все чаще переключатся на индейку и с говядины, и со свинины, и курицы», — комментировал в середине апреля Давлеев.

