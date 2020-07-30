«Дамате» вложит 6 млрд рублей в генетические проекты

Племрепродуктор второго порядка будет рассчитан на 12 млн инкубационных яиц индейки в год Д. Абрамов

Группа «Дамате» планирует в течение двух лет построить в Тюменской области племенной репродуктор индейки на 12 млн яиц в год и племенную овцеводческую ферму на 4 тыс. овцематок, сообщает пресс-служба холдинга. Объем инвестиций в проекты составит около 4,8 млрд руб. и 1,2 млрд руб. Соответствующее соглашение подписали председатель совета директоров «Дамате» Наум Бабаев, правительство области и Россельхозбанк, который выступает финансовым партнером.



В ходе реализации первого проекта «Дамате» планирует построить в Исетском районе Тюменской области племенной репродуктор второго порядка для индейки. Он будет состоять из 10 птицеводческих площадок (пять для ремонтного молодняка, пять для родительского стада), рассчитанных на единовременную посадку 137,5 тыс. голов птицы.



Срок окупаемости проекта составит семь лет после выхода на проектную мощность с учетом субсидирования со стороны региона. Благодаря запуску репродуктора зависимость от импорта инкубационного яйца сильно снизится, а производственные показатели увеличатся на счет оптимизации логистики.



Овцеводческий селекционно-генетический проект, который будет реализовать группа, не имеет аналогов в мире, говорится в ее сообщении. Инвестиции пойдут на строительство племенной фермы, которая будет включать площадки на 10,8 тыс. скотомест, лабораторию по отбору и хранению семени мощностью более 200 тыс. доз и 2 тыс. эмбрионов в год, собственное летнее пастбище и земельный банк под кормопроизводство.



Срок окупаемости второго проекта составит около пяти лет после выхода на проектную мощность. Ферма «Дамате» займется созданием и реализацией племенного материала, создаст первую в России референтную базу мелкого рогатого скота. Благодаря проекту удастся увеличить племенной эффект и улучшить российский генофонд овец путем трансфера новейших технологий селекции и генетики.



«Фактически мы создаем первый селекционно-генетический центр и первую референтную генетическую базу данных мелкого рогатого скота в России. В результате реализации проектов Тюменская область станет лидером племенного животноводства и геномной селекции в стране», — считает Наум Бабаев. Председатель правления Россельхозбанка Борис Листов убежден, что за инвестициями в генетику будущее, кредитная организация будет и дальше вкладываться в наукоемкие проекты.



На данном этапе уже идет работа по выделению площадок для проектов, отработана их технологическая концепция с высокой биобезопасностью производства, заключен контракт с проектным институтом, идет проработка развития инфраструктуры, заключаются договоры на выполнение инженерно-геологических изысканий, сообщает пресс-служба группы.



Также 29 июля в Тюменской области состоялось открытие последней очереди молочно-товарного комплекса «Дамате» на 4,6 тыс. стойло-мест, мощность производства — 55 тыс. т молока в год. Комплекс «Тюменские молочные фермы» был запущен в конце 2017 года. По итогам 2019-го валовой надой молока составил 44 тыс. т. Летом 2019 года комплекс вошел в государственный племенной регистр и получил право заниматься разведением коров голштино-фризской породы. На территории комплекса запущена генетическая программа по созданию собственного племенного стада.

