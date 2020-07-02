«Дамате» арендовала имущество «Донстар»

Основной рынок для реализации мяса утки — HoReCa — значительно просел Ю. Эйвазова

Комитет кредиторов признанной банкротом компании «Донстар» (некогда крупнейший производитель мяса утки в России, созданный Вадимом Ванеевым) 30 июня одобрил сдачу имущества компании в аренду, следует из информации, опубликованной на Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Арендовать имущество будет группа «Дамате», рассказала «Агроинвестору» представитель компании.



В конце мая «Дамате» и Россельхозбанк подписали договор об уступке прав требований по обязательствам «Донстар». Новым кредитором выступит «Новые утиные фермы» (входит в состав ГК «Дамате»). Тогда группа сообщала, что планирует провести аудит «Донстара», устранить технологические риски и возобновить производственную деятельность в третьем квартале 2020 года. «Мы видим потенциал этого предприятия и готовы приложить максимальные усилия, чтобы возобновить его работу в кратчайшие сроки. У нас большой опыт восстановления сложных проектов и вывода их на новый более высокий уровень», — говорил тогда совладелец и генеральный директор УК «Дамате» Рашид Хайров (цитата по пресс-релизу компании).



Исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев считает, что «Дамате» вряд ли столкнется с проблемами при запуске «Донстара», так как у компании есть необходимые компетенции и средства. Однако возобновление производства будет сопряжено с активной работой с розничными каналами, потому что другие сильно просели.



Мясо утки — продукт специфичный, основной рынок сбыта которого — HoReCa, но он значительно сократился, говорит Корнеев. Также изменились потребительские предпочтения, и даже при полном снятии ограничений далеко не все люди вернутся к прежнему образу жизни. Но с другой стороны, в России производится не так много мяса утки — 70-80 тыс. т, и это не такие большие цифры с точки зрения влияния на рынок мяса в целом.



Компания «Донстар» создана в 2010 году для строительства крупнейшего в России комплекса по производству мяса пекинской утки в Миллеровском районе Ростовской области. Завод по выпуску 26 тыс. т мяса утки в год был запущен в 2014 году. Стоимость реализации первого этапа составила 7 млрд руб., которые предоставил в виде кредита Россельхозбанк. В 2018 году производство было остановлено. По данным kartoteka.ru, если по итогам 2016 года чистая прибыль «Донстар» составила 9,2 млн руб. (при выручке 3,3 млрд руб.), то уже в 2017-м компания показала убыток в размере 140 млн руб. (при выручке 2,9 млрд руб.), а в 2018-м убыток достиг почти 812,6 млн руб. (при выручке чуть более 2 млрд руб.).

В таких условиях потребуется приложить много маркетинговых усилий, чтобы сделать мясо утки более популярным, отмечает Корнеев. И если в HoReCa все проще — этот вид мяса есть в меню, и люди его едят, то в ритейле утку нужно продвигать, привлекать потребителей, а это большие затраты по отношению к объемам производства. «То есть это не дешевая история. Вся надежда на HoReCa и, возможно, хорошую переработку. Можно, например, делать стейки из филе грудки, или продавать окорочка — они как красное мясо и не сильно жирные», — говорит Корнеев.



Он считает, что производителям утки стоит сосредоточиться на продаже своей продукции в специализированных мясных магазинах. Корнеев приводит пример: подобный магазин на «вылетных трассах» по дачным направлениям из Москвы в сезон шашлыков (за исключением этого года) может продавать порядка 5 т мяса в день. «Но есть нюанс: там не имеет значения роль бренда. Мы в таком магазине хотим увидеть красивое и свежее мясо, а не упакованное — иначе антуража нет», — заключает он.



Ранее руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказывал «Коммерсанту», что потребление утки в России находится на низком уровне и отличается сезонностью. Но объемы «Донстар» рынок в нормальных экономических условиях может легко освоить, уверен он. К тому же потребление может увеличиваться параллельно с развитием отрасли и ростом предложения.



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