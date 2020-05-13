«Дамате» будет производить мороженое

Группа компаний «Дамате» в конце апреля завершила сделку по приобретению 100% акций производителя мороженого ОАО «Пензахолод». Компания выпускает более 30 видов мороженого под брендом «Наше», которое продает через сеть дистрибуторов по всей стране, а также экспортируется в Казахстан, Беларусь и Армению, сообщает «Дамате». В 2019 году Россельхознадзор включил «Пензахолод» в список экспортеров мороженого в Китай.

На предприятии создан полный производственный цикл, включающий 12 поточных производственных линий, собственный цех выпечки вафельной продукции, лабораторию и автопарк. Также важным преимуществом хладокомбината является наличие автоматизированного склада, где можно одновременно хранить до 1,5 тыс. т продукции.

В «Пензахолод» создана хорошая производственная база и сформирована первоклассная команда профессионалов, говорит гендиректор «Дамате» Рашид Хайров. «Современные производственные мощности предприятия будут интегрированы в структуру группы компаний “Дамате” и станут прочной основой для дальнейшего развития. “Дамате” со своей стороны привнесет в проект финансовые и инвестиционные возможности, а также обширный опыт модернизации и масштабирования проектов», — сказал он (цитата по сайту компании).

Стоимость сделки в сообщении не раскрывается, однако гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов оценивает ее примерно на уровне одной годовой выручки — в 200 млн руб., пишет «Коммерсантъ». По его словам, актив мог заинтересовать «Дамате» привлекательной ценой и складскими мощностями с охлаждением, которые можно задействовать и для хранения индейки — основного продукта группы.

В сообщении отмечается, что у группы уже есть многолетний опыт модернизации предприятия-переработчика молока и производства молочной продукции. В состав «Дамате» входит крупнейший переработчик молока Пензенской области «Молочный комбинат «Пензенский» («Молком») мощностью переработки до 300 т молока-сырья в сутки. На предприятии идет очередной этап модернизации стоимостью 1,5 млрд руб. По итогам 2019 года «Молком» нарастил объемы производства молочной продукции на 15% до 51 тыс. т. Ассортиментная линейка насчитывает более 100 наименований. «Мороженое станет логичным продолжением развития направления переработки молока в компании», — говорится в сообщении холдинга.

Хладокомбинат «Пензахолод» был основан в 1958 году как логистический центр по заготовке, хранению и распределению ягодной, овощной, рыбной, мясной, молочной продукции для Пензенской области и соседних регионов. В 1993 году предприятие начало выпускать мороженое. После реконструкции в начале 2000-х производственная мощность «Пензахолод» была увеличена в несколько раз и сегодня превышает 10 тыс. т продукции в год.

Сейчас основной вид деятельности компании — производство мороженого. Другие виды деятельности — переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков, оптовая торговля консервами из мяса и мяса птицы, пищевыми маслами и жирами, мороженым и замороженными десертами, следует из данных kartoteka.ru . Выручка предприятия в 2019 году составила 200 млн руб., сообщает «Дамате».

«Дамате» Наума Бабаева и Рашида Хайрова — крупнейший в России производитель индейки (бренд «Индилайт»). Также группа развивает молочное животноводство, переработку молока и производство баранины. География деятельности группы охватывает Пензенскую и Тюменскую области, а также Ставропольский край.