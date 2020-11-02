«Дамате» начнет выпускать мясо индейки и утки в Ростовской области в декабре

На начальном этапе инвестиции в восстановление индейководческого проекта составят 1,5 млрд рублей М. Стулов

Первая продукция группы «Дамате» из индейки, выпущенная на бывших площадках «Евродона» в Ростовской области, появится в продаже в декабре под брендом «Индилайт». Об этом в интервью «Агроинвестору» рассказал совладелец и гендиректор «Дамате» Рашид Хайров. Первый убой птицы запланирован на конец ноября. По словам Хайрова, работа на предприятии, взятом в аренду, ведется параллельно с аудированием всей технологической цепочки. «Мы восстанавливаем площадки, приводим все в соответствие с нашими требованиями биозащиты — инкубаторий, кормопроизводство, убойный завод», — уточнил он. На начальном этапе инвестиции в проект составят 1,5 млрд руб.



В первую очередь компания ставит перед собой задачу выстроить всю работу так, чтобы соблюдалась технология производства, подчеркнул Хайров. «За образец мы берем наш пензенский проект и транслируем свой опыт на Ростовскую область: работаем с той же генетикой, используем те же рецептуры кормления, те же ветеринарные схемы, технологию убоя, — прокомментировал он. — Мы не гонимся за рекордами и объемами: что этот проект позволяет производить, то и будет у нас производиться».



Также, если все будет идти по планам, в декабре «Дамате» выпустит в продажу первое мясо утки, произведенное на комплексах «Донстар». Для этой продукции будет разработан отдельный бренд. Инвестиции в перезапуск проекта компания пока не озвучивает, поскольку продолжает аудит. «Ростовская область — это все-таки южный регион, где жаркое лето, ветреная холодная зима. Предприятие полтора года не функционировало, там были отключены все коммуникации — электроэнергия, газ, вода, не работала вентиляция. Конечно, оборудование отчасти пришло в негодность, основная масса требует глубокой проработки и восстановления», — поясняет Хайров.



Комплексы «Евродон» и «Донстар» - ранее крупнейшие в стране производители индейки и утки — были основаны Вадимом Ванеевым. В 2019 году «Евродон» был признан банкротом после нескольких вспышек гриппа птиц, контроль над компанией перешел к основному кредитору — ВЭБ.РФ. После оптимизации производства он хотел продать актив стратегическому инвестору, а в середине апреля корпорация и Россельхозбанк подписали соглашение об уступке прав требований по кредитам «Евродона». Сумма сделки составила 6,2 млрд руб. В конце апреля новым основным владельцем (85% акций) «Евродона» стал «Бисерский литейный завод» (Пермский край). В июне правительство Ростовской области сообщило, что инвестором «Евродона» является структура «Дамате» - компания «Индюшкин двор», которая взяла актив в аренду. Долги обанкротившегося «Донстара» холдинг выкупил у Россельхозбанка в конце мая.



«Дамате» рассматривает возможности дальнейшего расширения бизнеса за счет сделок M&A, сказал Хайров, добавив, что компанию могут заинтересовать как большие, так и не совсем большие проекты. «Главное, чтобы это соответствовало нашей концепции и идеологии, чтобы бизнес мог интегрироваться в нашу философию. Мы открыты для диалога и готовы обсуждать разные предложения под таким углом зрения», — сообщил топ-менеджер.



«Дамате» — крупнейший производитель индейки в России. В 2019 году группа, по собственным данным, произвела 131 тыс. т идейки, заняв 45,5% этого рынка. Также она управляет молочным комбинатом «Молком», способным перерабатывать более 10 тыс. т сырья в год, и реализует проект по производству баранины. В 2019 году консолидированная выручка «Дамате» выросла на 48,8% до 26,3 млрд руб., чистая прибыль — в 2,5 раза до 1,49 млрд руб.



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