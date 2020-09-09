Начальные инвестиции «Дамате» в площадки «Евродона» составят 1,5 млрд рублей

В этом году на ростовском предприятии планируется выпустить 3 тысячи тонн индейки в живом весе Д. Гришкин

На первом этапе инвестиции группы «Дамате» в перезапуск индейководческого предприятия, ранее принадлежавшего «Евродону», составят около 1,5 млрд руб. Об этом соучредитель и гендиректор «Дамате» Рашид Хайров рассказал изданию «Эксперт Юг». Сумма указана без учета данных технологического аудита мощностей, отметил топ-менеджер. Ранее власти Ростовской области оценивали стоимость перезапуска «Евродона» в 8 млрд руб.



«Аудит продолжается, но уже сейчас понятно, что нам придется пересмотреть ряд существующих проектных решений, докупить необходимое оборудование и внедрить современные птицеводческие технологии, которые мы уже апробировали на наших объектах в других регионах и которые уже демонстрируют хорошие результаты», — цитирует Хайрова «Эксперт Юг». Как долго продлится аудит и насколько, по предварительным оценкам, состояние активов соответствует ожиданиям нового инвестора, не уточняется. «Агроинвестор» направил запрос в «Дамате».



Оценить со стороны необходимый объем инвестиций в перезапуск предприятия сложно: если инфраструктура сохранилась в хорошем состоянии — это одно, если требуется реконструкция или замена — другое, говорит исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. «Точно нужны вложения в биологическую очистку инфраструктуры, восстановление санпропускников и дезбарьеров, но это не очень большие затраты. Скорее всего, основные инвестиции пойдут на перерабатывающий завод и, возможно, инкубатор, тогда как восстановить корпуса содержания не так дорого», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Ранее «Дамате» сообщила, что в июле завезла на первую площадку подращивания в Красносулинском районе Ростовской области 200 тыс. индюшат из Германии. Первая укомплектованная площадка состоит из восьми птичников. Сейчас компания готовит 16 птичников откорма, куда индейку переведут после подращивания. Холдинг рассчитывает в этом году направить с ростовского предприятия на убой и переработку 3 тыс. т индейки в живом весе. Также группа планирует до конца года восстановить работу еще двух площадок подращивания и шести для откорма птицы. По словам Хайрова, приоритетная задача «Дамате» - исправление всех технологических ошибок в отношении биобезопасности предприятия. Площадки будут вводиться по мере внесения изменений, согласно технологии управления недочетами.



«Евродон» основан Вадимом Ванеевым в 2003 году и ранее был крупнейшим производителем индейки в России (ТМ «Индолина»). В 2019 году компания была признана банкротом после нескольких вспышек гриппа птиц, и контроль над ней перешел к основному кредитору — ВЭБ. РФ. После оптимизации производства ВЭБ. РФ хотел продать актив стратегическому инвестору, а в середине апреля корпорация и Россельхозбанк подписали соглашение об уступке прав требований по кредитам «Евродона». Сумма сделки составила 6,2 млрд руб.



В конце марта министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский говорил, что Россельхозбанк планирует передать «Евродон» в аренду предположительно группе «Дамате», хотя ранее сообщалось, что предприятие может перейди под управление СП «Дамате» и группы «Черкизово». В конце апреля новым основным владельцем (85% акций) «Евродона» стал «Бисерский литейный завод» (Пермский край). В июне правительство региона сообщило, что инвестором «Евродона» все-таки является структура «Дамате» - компания «Индюшкин двор», которая взяла актив в аренду.

По оценке президента консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберта Давлеева, чтобы получить новое коммерческое стадо, «Дамате» понадобится не менее полугода при условии стабильного финансирования. Для выхода на докризисные объемы, которые были у «Евродона», — 8 тыс. т продукции в месяц — не менее года, сказал он «Эксперту Юг». В этом году перезапуск предприятия вряд ли отразится на рынке, так как для производства прежнего количества продукции потребуется время, соглашается Корнеев. При этом ранее он обращал внимание, что на фоне нынешней турбулентной ситуации в экономике запускать бывшие площадки «Евродона» будет сложно: спрос на индейку есть, но вопрос в том, куда ее продавать. Если продукция «Дамате» появится на рынке к концу года, компании будет важно реализовать ее в период новогодних праздников, поскольку в январе спрос сильно падает, отмечает Корнеев. «Поскольку у группы есть своя хорошо отлаженная дистрибуционная сеть, думаю, она справится с этой задачей», — добавляет эксперт.

