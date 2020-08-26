«Дамате» завезла на бывшую площадку «Евродона» 200 тысяч индюшат

В этом году на переработку планируется отправить 3 тысячи тонн индейки в живом весе «Дамате»

Группа «Дамате» завезла на бывшую площадку подращивания «Евродона» (с 2019 года на предприятии была введена процедура наблюдения, ранее основной кредитор — ВЭБ, сейчас — Россельхозбанк, передавший комплекс в аренду «Дамате») в Ростовской области 200 тыс. суточных индюшат из Германии. После 42 суток подращивания индейку отправят на откорм, сообщает компания. Сейчас холдинг ведет подготовительные работы на 16 птичниках для откорма. Предполагается, что с площадок Ростовской области на переработку в этом году направят около 3 тыс. т индейки в живом весе. До конца года «Дамате» также планирует дополнительно ввести в Ростовской области две площадки подращивания и шесть для откорма.



Также в этом году планируется запустить ростовские площадки «Донстара» (утиный проекта основателя «Евродона» Вадима Ванеева, который также перезапускает «Дамате») и «Белой птицы» (банкрот с лета 2019-го, должна банку «Траст» более 23 млрд руб.). «Задача в этом году — восстановить производство, в следующем году — выйти на производство мяса более 51 тыс. т. Инвесторы к этому готовы и такие обязательства взяли», — сказал губернатор региона Василий Голубев (цитата по ТАСС).



В понедельник президент Владимир Путин выразил обеспокоенность сокращением сельхозпроизводства в Ростовской области. Во время беседы с Голубевым глава государства отметил, что в этом регионе «и в 2018, и в 2019 годах, да и в начале, в первом полугодии этого, сокращается сельхозпроизводство». Во время встречи Путин попросил губернатора «внимательно на это посмотреть». В ходе своего бюджетного послания в среду Голубев отметил, что основной причиной снижения производства в животноводстве стала остановка нескольких крупных предприятий.



Если все ростовские площадки «Евродона», «Донстара» и «Белой птицы» начнут работу, до конца года мы еще не увидим существенного прироста в производстве мяса птицы, считает руководитель Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. Однако он обращает внимание на несколько факторов. Первый: хоть «Дамате» и объявила о возобновлении деятельности бывших площадок «Евродона» и «Донстара», сроки выращивания той же индейки довольно большие, так что первую продукцию можно будет увидеть только к концу года. Второй фактор — точных данных о сроках перезапуска ростовских площадок «Белой птицы» пока нет.



По словам исполнительного директора компании «Ринкон менеджмент» Константина Корнеева, восстановить объемы производств ростовских предприятий реально, но в текущем году перезапуск вряд ли отразится на рынке, так как для выпуска прежнего количества продукции потребуется время. Он также отмечает, что мощности «Белой птицы» перезапустят в любом случае, а сделает это либо «Траст», либо новый покупатель. «Оставлять этот объект законсервированным так долго нет экономического смысла», — прокомментировал «Агроинвестору» Корнеев.



«Снижение производства [мяса птицы, на фоне закрытия предприятий] в регионе действительно есть», — прокомментировал «Агроинвестору» Лахтюхов. По его словам, даже если «Белая птица» возобновит работу, это не окажет критического влияния на рынок, но в случае, если производство сразу начнет работать на полную мощность, цены могут снизиться. «А мы и так последние полгода живем в негативной ценовой динамике, в первую очередь, из-за воздействия снижающихся цен на свинину, которые продолжают падение», — добавляет он.



По мнению Корнеева, после выхода предприятий на полную мощность они будут вынуждены давать дисконт на свою продукцию, иначе покупатели не увидят смысла в переориентации на их продукцию. Однако Ростовская область находится близко к Новороссийску, что делает более удобным выход на экспортный рынок.



Производство мяса индейки в России почти полностью удовлетворяет текущий уровень платежеспособного спроса, и, возможно, у «Дамате» есть стратегические планы, которые позволяют в нынешней ситуации запускать новые мощности, предполагает Лахтюхов. Утка — продукция нишевая, в России есть несколько крупных и ряд мелких производителей этого вида мяса. За время карантинных ограничений они понесли потери, но достаточно быстро сумели переориентироваться на переработку, создание рецептурной продукции и сейчас чувствуют себя достаточно уверенно, говорит он.

