«Рамонская индейка» запустит производство продукции из мяса утки и индейки к концу года

Новому проекту будет крайне сложно конкурировать с производствами агрохолдингов Д. Абрамов

Завод «Рамонская индейка» в Воронежской области начнет производство продукции из мяса утки и индейки уже в этом году, сообщает правительство региона. Планируется, что предприятие мощностью более 7 тыс. т продукции в год будет выпускать 36 видов изделий из мяса птицы: паштеты, мясо в собственном соку, детское питание. Проект предусматривает строительство зданий и сооружений на двух площадках, в проект уже вложено 1,7 млрд руб., в 2021 году объем инвестиций составит 3,5 млрд руб., в 2022-м — 2,5 млрд руб. Сейчас возводятся цех убоя и глубокой переработки с очистными сооружениями, цех убоя индейки, площадки откорма уток, цех по производству комбикормов.



«Будем помогать инвестору, в том числе в дальнейшем привлекать банковское финансирование, — отметил губернатор региона Александр Гусев (цитата по сайту правительства области). — Ассортимент продукции будет широким: от детского питания до деликатесов. На мой взгляд, инвестор правильно делает, что начинает проект с переработки, а не выращивания птицы».



Агрохолдинг «Рамонская индейка» приступил к строительству первой очереди комплекса по выращиванию и переработке утиного мяса общей стоимостью 4,5-5 млрд руб. летом прошлого года. Тогда сообщалось, что собственное производство мяса утки запланировано в объеме 5 тыс. т в год, а проектная мощность перерабатывающего комплекса составит 20 тыс. т готовой продукции в год. Инвестор планировал производить колбасы, консервы, копчености, утиную печень, фуа-гра для премиального сегмента.



Проект «Рамонской индейки» был анонсирован еще в 2011 году владельцем КФХ Николаем Бородкиным и предполагал строительство комплекса по выращиванию и убою индейки в Воронежской области. Мощность будущего комплекса заявлялась на уровне 10,8 тыс. т в год в убойном весе, объем инвестиций первоначально оценивался в 1,6 млрд руб. Позднее он вырос до более чем 5 млрд руб. В июне 2018 года новым инвестором проекта стал воронежский девелопер Геннадий Мешков. Как рассказывал «Коммерсанту» Бородкин, он продал проект из-за того, что так и не смог получить для него банковское финансирование.

Концепция совмещения переработки утки и индейки на таком маленьком объекте не совсем понятна: например, объем производства «Рамонской индейки» в десятки раз меньше, чем проект «Дамате» на бывших площадках «Евродона» и «Донстара», которые предусматривают собственные родительское стадо, инкубацию, убой, переработку, маркетинг и продажи, говорит президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Но вопрос не только в объемах: у индейки и утки совершенно разные технологии производства. «Я с трудом представляю, как на одной линии можно забивать утку весом в 2,5 кг и индейку, которая может весить до 24 кг. Тут много технологических вопросов», — комментирует он.



Кроме того, для глубокой переработки нужны значительные вложения в оборудование, которые при таких маленьких объемах производства могут себя не окупить, особенно с учетом запуска новых аналогичных предприятий с несравнимо большими масштабами производства (проекты «Тамбовская индейка», «Дамате», «Краснобор» и др.). «Конкурировать с ними новому бизнесу будет сложно <...>. Хотя я допускаю, что при небольшом объеме производства вся продукция “Рамонской индейки” будет реализовываться на региональном рынке», — сказал «Агроинвестору» Давлеев.



Как правило, активное развитие глубокой переработки — это последствие насыщения рынка сырым мясом. Но индейка и тем более утка — относительно новые продукты для России, и сначала нужно развить сырьевую базу, переработку сырого мяса, а потом уже делать упор на продукцию, готовую к употреблению. По словам Давлеева, именно такая концепция используется во всех странах-производителях индюшатины.



При этом глубокая переработка индейки в России есть, но фактически культура ее потребления, характерная для многих других стран, еще не сформировалась, продолжает Давлеев. Так, мясоколбасные изделия из этого вида мяса могут составлять 40-50% рынка в странах, где она производится, и около 80-90% в государствах-импортерах.



По прогнозам, к 2030 году, с учетом роста производства индейки до 650 тыс. т, 50 тыс. т пойдет на экспорт, 30-40% — на выпуск натуральных полуфабрикатов, еще 20-30% — на производство продуктов, готовых к приготовлению, все остальное — на мясоколбасные изделия, часть которых также будет экспортироваться. «Потенциал роста большой, но рынок индейки у нас окончательно сформируется, скорее всего, через 10-15 лет», — считает Давлеев.



Оценить, когда в России разовьется рынок утки, и из нее в больших объемах будут производиться готовые продукты, сложно, говорит эксперт. «Я не вижу очень большого потенциала в росте сегмента готовой продукции, потому что у нас с ней мало знакомы, а вложения в маркетинг будут несравнимы с объемами производства. Пока пусть развиваются производство и потребление готовых продуктов из утки для розницы и фудсервиса», — добавляет Давлеев. В целом рынок этого вида мяса он оценивает в 150-200 тыс. т (после окончательного восстановления спроса и экономики), хотя сейчас производится всего около 60-70 тыс. т (включая домашние хозяйства), а с перезапуском «Донстара» объем увеличится на 15-20 тыс. т.

