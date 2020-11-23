«Дамате» возобновила работу ростовского завода по убою и переработке индейки

Проектная мощность завода — 85 тысяч тонн индейки в год Д. Абрамов

В Октябрьском районе Ростовской области снова заработал завод по убою и переработке индейки, ранее принадлежавший «Евродону», а сейчас находящийся в аренде у «Дамате». Предприятие приняло первую партию в количестве 4,5 тыс. голов птицы (52 т в убойном весе), сообщает пресс-служба «Дамате». Компания с лета 2020 года реализует проект по перезапуску производства мяса индейки на площадях обанкротившегося «Евродона». Птица поступает на завод с площадки подращивания «Индюшкин двор», которая также входит в «Дамате».



«Возобновление работы завода по убою и переработке индейки — это еще один шаг в процессе восстановления позиций донского региона по производству мяса птицы, — говорит первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. — В 2021-22 годах донские предприятия ГК «Дамате» по производству мяса индейки и утки должны выйти на полную мощность. Региональный бюджет, со своей стороны, оказывает поддержку, субсидируя предприятиям приобретение инкубационного яйца. И, конечно же, для нас немаловажно обеспечение рабочими местами местного населения сельских районов».



По информации компании, сейчас возобновлена работа всех участков производства. С конца прошлой недели завод работает в плановом режиме: убой ведется шесть дней в неделю, один день — перерыв на мойку и дезинфекцию оборудования. Птицу навешивают вручную для четкого контроля состояния и качества каждой отдельной птицы, обездвиживают электрическим током. Потрошение происходит на полуавтоматической линии. Охлаждают тушки в два этапа — в ваннах и камерах воздушно-капельного охлаждения, это исключает термические ожоги и обветривание мяса. Разделка частично автоматизирована.



Оборудование завода предусматривает возможность упаковки готовой продукции в лоток с защитной атмосферой, вакуумную упаковку, а также в лоток со стрейч-пленкой. Это позволит выпускать широкий ассортимент продукции, включая охлажденные и замороженные продукты из частей индейки (филе грудки, бедро, голень и другие) и субпродуктов. В дальнейшем планируется выпуск охлажденных полуфабрикатов, таких как котлеты, шашлыки и колбаски, продукция поступит на рынок под брендом «Индилайт», его узнаваемость, по данным независимой компании Ipsos, составляет 80%.



«Разделка и упаковка — это один из самых важных этапов в производстве индейки, именно от него зависит качество и внешний вид продукта, который потребитель увидит на полках магазинов, — сказал соучредитель группы компаний «Дамате» Рашид Хайров (цитата по пресс-релизу компании). — Поэтому мы всегда уделяем особое внимание организации работы наших перерабатывающих предприятий, завод в Ростовской области — не исключение. Мы приложили максимальные усилия, чтобы привести предприятие в рабочее состояние, в наших планах — постепенно довести его мощность до проектных показателей». До конца года завод планирует произвести в Ростовской области около 3 тыс. т индейки в убойном весе. Перспективная мощность завода — 85 тыс. т в год в убойном весе.



Президент компании Agrifood Stratеgies Альберт Давлеев сказал «Агроинвестору», что «Дамате» в этом году вместе с новыми ростовскими активами по производству индейки может выйти на 155 тыс. т в убойном весе — это примерно на 20 тыс. т больше показателей прошлого года. В нынешнем году потребление этого вида мяса в России будет на уровне примерно 2,2 кг на душу населения при потенциале рынка 4,2-4,5 кг на человека. «Значительного увеличения предложения на рынке индейки в этом году мы не ожидаем с учетом высокого рыночного спроса. А в ближайшие годы часть «сырой» индюшатины уйдет в глубокую переработку и уберет прирост товара с рынка охлажденного и замороженного мяса индейки», — говорит эксперт. До конца года ростовский актив планирует произвести до 3 тыс. т индейки, что составляет менее 1% от общего ее объема производства в России. «Поэтому возобновление работы завода значительно не повлияет на рынок, зато будут восстановлены рабочие места и возобновятся поступления в бюджет Ростовской области», — отметил Давлеев.



Согласно информации компании, индейка с завода будет поставляться в южные регионы России: Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Адыгею, Карачаево-Черкесскую республику. Часть продукции отправится в центральные регионы, включая Москву и Московскую область.



Как рассказал «Агроинвестору» исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев, спрос на индейку сейчас достаточно высокий и «у многих производителей заказы уже расписаны до конца года». По мнению эксперта, индейки на рынке небольшая нехватка и, в отличие от свинины и бройлера, этот вид мяса в дистрибуции «чувствует себя хорошо». Она востребована на рынке, имеет свою аудиторию покупателей, у нее есть возможность экстенсивного развития. «Если птица и свинина есть почти в каждой торговой точке, то индейка — нет, в силу ограниченности ее производства, поэтому потенциал развития и продаж для индейководческих предприятий заключается, в том числе, в увеличении клиентской базы за счет подключения дополнительных торговых точек», — объясняет он.



В ходе конференции «Агроинвестора» Russian Meat & Feed Industry Хайров рассказывал, что за девять лет работы «Дамате» стала абсолютным лидером российского рынка мяса индейки: только в 2019 году группа, по собственным данным, выпустила 131 тыс. т этого мяса, заняв 45,5% этого рынка. По его словам, с запуском ростовских площадок по производству индейки главной задачей станет выстроить всю работу так, чтобы соблюдалась технология производства. «За образец будет взят пензенский проект. Работаем с той же генетикой, используем те же рецептуры кормления, те же ветеринарные схемы, технологию убоя. Мы не гонимся за рекордами и объемами: что этот проект позволяет производить, то и будет у нас производиться», — говорил Хайров.



Комплекс «Евродон» - некогда крупнейшие в стране производители индейки — был основан Вадимом Ванеевым. В 2019 году холдинг был признан банкротом после нескольких вспышек гриппа птиц, контроль над компанией перешел к основному кредитору — ВЭБ.РФ. После оптимизации производства он хотел продать актив стратегическому инвестору, а в середине апреля корпорация и Россельхозбанк подписали соглашение об уступке прав требований по кредитам «Евродона». Сумма сделки составила 6,2 млрд руб. В июне правительство Ростовской области сообщило, что инвестором «Евродона» является структура «Дамате» - компания «Индюшкин двор», которая взяла актив в аренду. Долги обанкротившегося «Донстара» холдинг выкупил у Россельхозбанка в конце мая.

