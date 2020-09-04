«Дамате» может провести IPO к 2022 году

Волатильность рынков влияет на планы компания, и решения выйти на биржу нередко пересматриваются «Дамате»

Группа «Дамате», крупнейший в России производитель мяса индейки, планирует провести первую публичную продажу акций (IPO), сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник в инвестиционных кругах. По его словам, компания может сделать это через пару лет, но говорить о конкретных параметрах пока рано. В качестве одной из площадок рассматривалась Московская биржа. «Агроинвестор» направил запрос в «Дамате».



Перспектива провести IPO через два года более реалистична, чем, например, через полгода, считает исполнительный директор инвестиционной компании «Атон» Иван Николаев. Он объясняет свою позицию тем, что сейчас рынок оторван от экономических реалий: индексы находятся на пиках, а показатели экономического падения говорят о том, что не все так радужно. «Да, рынок -это отражение не только экономики, но и ожиданий, ликвидности, однако бесконечно печатать ликвидность невозможно. Так что в моменте, может быть, рынки и способствуют размещению, но никто не знает, что будет через полгода. Наверное, в течение ближайших шести месяцев мы столкнемся со множеством проблем», — прокомментировал «Агроинвестору» Николаев.



Также, говоря о перспективах размещения, он напоминает про страновой риск: из-за ряда факторов российские компании торгуются с существенным дисконтом. «Так что, выходя на IPO, компания должна понимать, что она получит мультипликатор на страновом уровне, а с учетом низких ставок возникает вопрос: зачем ей это нужно?», — рассуждает Николаев, добавляя, что подобная стратегия может быть не самой эффективной, однако ему неизвестны планы акционеров, портфель долга «Дамате» и др.



Иван Николаев, исполнительный директор инвестиционной компании «Атон» Наверное, компания сейчас находится на пике своей капитализации. «Дамате» существует давно, росла она довольно агрессивными темпами, является одним из создателей рынка индейки в стране. Чтобы выйти на новый уровень стоимости, компании нужно, с одной стороны, становиться больше — это вопрос инвестиций. С другой, мультипликатор, оценки рынка и России будут мешать проводить эффективное IPO. Под эффективным я понимаю высокий мультипликатор для самой компании и способность в дальнейшем создавать стоимость для акционеров. Во втором я не сомневаюсь, а вот относительно первого есть большие сомнения и на краткосрочную, и на долгосрочную перспективы, так как риторика в отношении России не меняется.

«Российский инвестор прижимист, он не любит рисков, а любит старые крупные компании и дивиденды. Даже “Яндекс” стал ему люб лишь на десятый год своей жизни на фондовом рынке, — прокомментировал «Агроинвестору» аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын. — Однако “Дамате” — прибыльная компания, ее выручка по итогам прошлого года составла 26 млрд руб.».



По его словам, мультипликаторы к выручке в агросекторе невысоки: даже в США капитализация компаний АПК составляет порядка 0,7 выручки. Но если к 2022 году выручка лидера рынка индейки вырастет до 60 млрд руб., то это будет российский «единорог», который заинтересует и консервативного инвестора. К тому времени массовые инвесторы привыкнут к широкому кругу инструментов, которые собираются представить российские биржи, к акциям американских и китайских компаний, и будут искать новые источники заработка, рассуждает он.



Леонид Делицын, аналитик ГК «Финам» Агросектор демонстрирует очевидные успехи, а новые поколения делают выбор в пользу индейки. Самые передовые вообще предпочитают искусственное мясо. Так, акции компании Beyond Meat поставили рекорд на IPO в мае прошлого года: к концу торгового дня они стоили на 160% дороже, чем при открытии. Сегодня они стоят вдвое дороже, а капитализация компании превышает $8 млрд. Так что при помощи умелых андеррайтеров «Дамате», крупнейший игрок растущего рынка, сможет успешно разместиться.

В последние время около пяти компаний сектора АПК озвучивали свои намерения относительно публичных размещений на международных площадках в ближайшие несколько лет, говорит партнер отдела сопровождения сделок PwC в России Ольга Майданик. Тем не менее, как показывает практика, волатильность рынков влияет на сроки, и решения нередко пересматриваются. Так, о планах размещения говорила «ЭкоНива», у агрохолдинга «Степь» тоже были такие намерения. В феврале сообщалось, что компания «Дон-агро» смогла привлечь в ходе IPO $3,6 млн, капитализация в первый день торгов была на уровне $25,9 млн.

