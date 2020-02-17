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Инвестиции
«Дон-Агро» привлекла $3,6 млн на IPO в Сингапуре
Елизавета Литвинова
Агроинвестор
17 февраля 2020
Рыночная капитализация компании в день размещения составляла $25,9 млн
«Дон-Агро» изучает возможности слияний и поглощений, создания совместных предприятий и стратегических альянсов с другими игроками
Фото: Pixabay

Компания Don Agro International — структуры российского холдинга «Дон-Агро» провела первичное размещение акций (IPO) на Сингапурской бирже (SGX), следует из сообщения последней. IPO прошло не на основном рынке биржи, а на дополнительной площадке Catalist, предназначенной для молодых и быстрорастущих компаний. Первичное размещение прошло по цене 0,22 сингапурского доллара за бумагу, всего было размещено 23 млн акций. В ходе торгового дня их стоимость достигала 0,255 сингапурского доллара за штуку, однако на закрытии бумаги торговались уже по 0,24 сингапурского доллара. «Сегодня около 5,6 млн акций перешло в другие руки с оборотом около 1,4 млн сингапурских доллара (чуть больше $1 млн). Рыночная капитализация компании на момент закрытия рынка 14 февраля составляла $36,1 млн ($25,9 млн)», — говорится в сообщении на сайте биржи. 17 февраля торги акциями Don Agro International закрылись на отметке  0,23 сингапурских доллара.

Руководитель «Дон-Агро» Евгений Туголуков, комментируя первичное размещение, сказал, что сейчас российская сельскохозяйственная отрасль находится на подъеме, став крупнейшим в мире экспортером пшеницы. «Ожидается, что продажи и экспорт российской сельскохозяйственной продукции увеличатся, поскольку Россия продолжает осваивать новые торговые возможности за рубежом, в том числе в Юго-Восточной Азии. Мы надеемся, что листинг ценных бумаг поднимет наш уровень и позволит инвесторам по всему миру получать доступ к растущей сельскохозяйственной отрасли России», — сказал Туголуков (цитата по релизу на сайте биржи). Привлеченные средства компания планирует направить на расширение банка пахотных земель, приобретение нового оборудования и модернизацию существующего. «Дон-Агро» также изучает возможности слияний и поглощений, создания совместных предприятий и стратегических альянсов с отечественными и зарубежными компаниями.

Ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков сказал «Агроинвестору», что сам факт размещения отечественной компании на Сингапурской бирже уже можно считать определенным успехом. «Размер бизнеса «Дон-Агро» не столь велик, и был риск того, что инвесторы просто не заинтересуются подобным предприятием. Однако в Азии нарастает давление продовольственной инфляции, что заставляет местных инвесторов искать возможности участия в сельскохозяйственном бизнесе по всему миру. К слову, если бы размещение происходило в Гонконге, то можно было бы ожидать еще более значительного интереса, так как в Китае продовольственная инфляция уже превышает 19%», — считает Кочетков.

По его словам, азиатские биржи могут быть интересны для новых первичных размещений, но им уже придется конкурировать с российской площадкой, так как объем финансового рынка России растет, равно как и число частных инвесторов. По итогам января на Московской бирже было зарегистрировано более 4 млн уникальных физических инвесторов. «Агропромышленный сектор также пользуется высоким спросом в России в связи с устойчивым ростом и увеличением экспортных поставок. Поэтому можно ожидать, что в ближайшее время мы услышим о планах первичных размещений других отечественных компаний», — заключил Кочетков.

«Насколько я понимаю, «Дон-Агро» - небольшая компания, то есть это можно назвать частным размещением на бирже в Сингапуре. Предыдущая подобная сделка, как я вспоминаю, проходила у компании «Хлеб Алтая» лет 15 назад. Они тоже сделали вроде IPO с объемом в несколько миллионов долларов. Понятно, что это не IPO, а частное размещение или даже техническая сделка», — прокомментировал «Агроинвестору» вице-президент инвестиционной компании «Атон» Иван Николаев. Он считает, что бумаги «Дон-Агро» будут явно неликвидными, и полноценным IPO это размещение назвать сложно.

«Нужно понимать, что сейчас российские компании торгуются с существенным дисконтом к аналогам в развитых и развивающихся странах. В таких ситуациях выход на IPO — это вопрос», — говорит Николаев. По его словам, компания, размещающая акции в нынешней ситуации, должна обладать очень большим потенциалом роста, операционной эффективность. «Но, на мой взгляд, в этом году вряд ли можно будет ждать российских IPO, в том числе и в агросекторе», — заключил он.

Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев говорит, что нынешняя макроэкономическая конъюнктура совершенно не способствует тому, чтобы компании привлекали дополнительные средства за счет размещения своих акций на бирже, а выход отечественных игроков на зарубежные рынки является большой редкостью. «Так что IPO "Дон-Агро" в этом плане выглядит как весьма удачное исключение, которое можно рассматривать как значительный успех. Российское сельское хозяйство оказалось тем сегментом, где импортозамещение и ускоренные темпы развития продемонстрировали не только значительный потенциал отрасли, но и привлекают внимание инвесторов. В том числе и зарубежных», — рассказал Коренев «Агроинвестору». 

При этом, с другой стороны, каждая компания, выводящая свои акции на открытый рынок, должна понимать, что может столкнуться с заметными рисками, продолжает он. «Изменение конъюнктуры, снижение операционных и финансовых показателей, внешнеполитические факторы способны привести к большим по объему продажам акций и, соответственно, падению цены на них. Как следствие — снижается и капитализация самой компании, что может негативно отразиться на ее кредитных рейтингах со всеми вытекающими последствиями. Так что, несмотря на то, что «Дон-Агро» сумела привлечь за счет IPO внушительные $3,6 млн, компания в какой-то мере увеличила риски рыночных воздействий на свою капитализацию», — отметил Коренев.

В прошлом году сообщалось, что АФК «Система» отложила планы по проведению IPO своего агроактива «Степь» на 2020 год. Старший вице-президент, руководитель инвестиционного портфеля АФК «Система» Али Узденов, который является председателем совета директоров агрохолдинга, говорил, что перед IPO планируется, в частности, увеличить земельный банк и расширить производство в области садоводства. «Мы должны быть привлекательны для инвестора, чтобы он не колебался», — пояснял Узденов. Ранее в интервью ТАСС он говорил, что в рамках IPO «Степи» корпорация может предложить инвесторам от 15% до 25% агрохолдинга.

В январе представитель Московской биржи рассказывал «Ведомостям», что при благоприятной конъюнктуре в этом году первичные размещения на площадке могут провести около 30 компаний из различных секторов экономики. Столько же успешных российских IPO состоялось за предыдущие 10 лет.

«Дон-Агро» был создан в 2009 году на базе пяти хозяйств, и входил в холдинг «Разгуляй» до его банкротства. В 2012-м «Дон-Агро» перешел под управление группы Prodalliance, которая входит в сингапурскую инвестиционную компанию StrongBow, основанную бывшим топ-менеджером МДМ Банка и депутатом Госдумы пятого созыва Евгением Туголуковым. Кроме «Дон-Агро» Prodalliance управляет хозяйством «Волго-Агро» (Волгоградская область), следует из информации на ее сайте. Компании специализируются на производстве зерна и молока. Их общий земельный банк составляет 75 тыс. га, в том числе 53,2 тыс. га у «Дон-Агро», однако большая часть (40,8 тыс. га) находится в аренде. Общее стадо насчитывает 4 тыс. голов КРС. Основной покупатель молока, по информации The Business Times, — холдинг «Молвест», один из крупнейших российских переработчиков. Выращиваемые агрокультуры — пшеницу, ячмень, подсолнечник, нут — приобретают «Бунге», «Астон» и «Грейн Сервис».

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