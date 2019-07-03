Ростовский агрохолдинг планирует выйти на Сингапурскую биржу

Ростовский агрохолдинг «Дон-Агро» подал заявку на проведение IPO на Сингапурской бирже, сообщает издание The Business Times. По его информации, вырученные от продажи средства пойдут на покупку земли в Ростовской области и нового оборудования. Источник РБК подтвердил подачу заявки на проведение первичного размещения акций на бирже. Объем размещения и другие детали не уточняются.



«Дон-Агро» был создан в 2009 году на базе пяти хозяйств, и входил в «Разгуляй» до его банкротства. В 2012-м «Дон-Агро» перешел под управление группы Prodalliance, которая входит в сингапурскую инвестиционную компанию StrongBow, основанную бывшим топ-менеджером МДМ Банка и депутатом Госдумы пятого созыва Евгением Туголуковым. Кроме «Дон-Агро» Prodalliance управляет хозяйством «Волго-Агро» (Волгоградская область), следует из информации на ее сайте. Компании специализируются на производстве зерна и молока. Их общий земельный банк составляет 75 тыс. га, в том числе 53,2 тыс. га у «Дон-Агро», однако большая часть (40,8 тыс. га) находится в аренде. Общее стадо насчитывает 4 тыс. голов КРС. Основной покупатель молока, по информации The Business Times, — холдинг «Молвест», один из крупнейших российских переработчиков. Выращиваемые агрокультуры — пшеницу, ячмень, подсолнечник, нут — приобретают «Бунге», «Астон» и «Грейн Сервис».



Prodalliance видит растущий спрос на молочные продукты и может предложить возможности совместных вложений в их производство азиатским и глобальным инвесторам со схожими бизнес-интересами или профилями, говорится на сайте StrongBow. Однако в августе 2017-го «Дон-Агро» приостановил реализацию проекта по созданию молочного комплекса на 3,6 тыс. коров с инвестициями на уровне 2,8 млрд руб., писал «Коммерсантъ». Причиной стали возросшая стоимость импортного оборудования и сложности с получением банковского финансирования.



«Инвесторы из Юго-Восточной Азии все больше интересуются российскими аграрными проектами. Сейчас конъюнктура рынков может благоволить размещению акций развивающихся стран. Также в текущей фазе глобальной экономики могут быть вновь интересны товарные категории soft в целом», — прокомментировал «Агроинвестору» начальник управления анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев. Однако он обращает внимание, что если до 2016 года «Дон-Агро» демонстрировала агрессивный рост выручки, то в 2017-м было резкое снижение (998,5 млн руб. против 1,4 млрд руб., согласно kartoteka.ru). Объем бизнеса компании по российскому балансу не выглядит впечатляющим, ее доля на российском сельскохозяйственном рынке небольшая, оценивает Бушуев. Поэтому, по его мнению, акции холдинга вряд ли будут интересны массовым инвесторам. «Если будет интерес, то скорее у венчурных инвесторов, готовых покупать стратегическую долю и активно развивать бизнес, но им не нужно IPO», — добавляет он.



Среди российских компаний, получавших листинг как на азиатских, так и на западных торговых площадках, можно найти немало примеров вполне удачного размещения, особенно если перспективы развития эмитента достаточно благоприятны, а инвесторы видят для себя определенную выгоду в покупке акций нового участника именно на этапе первичного размещения, рассказывает аналитик «Финам» Алексей Коренев. У «Дон-Агро» хорошая репутация, стабильные операционные и финансовые показатели, неплохие перспективы развития, так что компания вполне может оказаться привлекательной для определенной части инвесторов, полагает он. «Принципиальных ограничений, способных негативно повлиять на процесс размещения акций на Сингапурской бирже мы не видим. Тем не менее, следует учитывать, что всегда есть параметры, которые невозможно учесть заранее, — обращает внимание он. — Ситуация как в мировой, так и российской экономике сейчас достаточно динамично меняется. Немаловажен и фактор внешнеполитических воздействий, которые в отношении России носят весьма непредсказуемый характер». Все это может повлиять как на само решение размещать акции, так и на их цену, объем спроса в момент проведения IPO, и на последующую динамику стоимости бумаг, резюмирует он.



Наиболее благоприятный период для выхода на IPO у любой компании зависит от ее стоимости и стоимости привлечения денег акционеров. Первая должна быть достаточно высокой, вторая — низкой. Сегодня ни то, ни другое не говорит об удачном моменте для IPO в разрезе конкретно этого участника агрорынка, считает генеральный директор компании «Евроэксперт» Екатерина Синогейкина. «Сейчас на стоимость любой компании, как и на стоимость денег в России негативно влияет ряд макроэкономических и политических рисков, — поясняет она. — Для привлечения инвесторов компания должна предложить им не просто рыночную доходность на уровне 10-11%, но и компенсацию за дополнительные риски. Очевидно, что деньги акционеров будут достаточно дорогими и значительно дороже кредитных, поэтому выход на IPO может остаться на уровне разговоров. Тем более что сама биржа пока не одобрила заявку». С другой стороны, в пользу размещения бумаг на Сингапурской бирже может говорить тот факт, что «Дон-Агро» входит в StrongBow, статус которой может посодействовать одобрению и привлечению инвесторов, добавляет Синогейкина, но тем не менее все равно не прогнозирует высокий объем размещения.



В конце мая стало известно, что красноярский агрохолдинг Goldman Group начал подготовку к IPO на Московской бирже. Компания хочет предложить инвесторам 20% акций и привлечь 2-5 млрд руб. А, например, крупнейший в России производитель сырого молока, «ЭкоНива», в ближайшее время не намерена возвращаться к теме размещения акций. «Иностранные инвесторы любят наше предприятие, они любят Россию, но очень боятся санкций, которые могут быть со стороны США в первую очередь, — говорил в июне президент холдинга Штефан Дюрр (цитата по «Интерфаксу»). — Мы отложили размещение, потому что шли разговоры о второй волне санкций. Их не ввели. Даже если их не будет, все равно все боятся, что они будут». Летом прошлого года стало известно, что «ЭкоНива» готовит размещение акций, однако в сентябре она отказалась от своих намерений. Из-за неблагоприятной ситуации на фондовом рынке группа «Черкизово», крупнейший производитель мяса в России, уже дважды отказывалась от проведения SPO, хотя и отмечала, что со стороны инвесторов сохраняется устойчивый интерес к аграрному сектору.

