Красноярский агрохолдинг запланировал IPO

Красноярский агрохолдинг Goldman Group начал подготовку к IPO на Московской бирже. Как рассказал владелец агрохолдинга, депутат законодательного собрания Красноярского края Роман Гольдман «Коммерсанту», публичную продажу акций компания планирует провести в конце 2019-го — начале 2020 года, предложив инвесторам не менее 20% акционерного капитала.

Сейчас Goldman Group проводит юридическое объединение и структурирование бизнеса, рассказал Гольдман. Центральный организатор размещения определен, условия работы с ним прорабатываются. Также предварительные переговоры проведены с Московской биржей. По данным источника издания, знакомого с планами компании, холдинг рассчитывает привлечь от инвесторов 2-5 млрд руб. Таким образом, свой бизнес Goldman Group оценивает в 10-25 млрд руб. IPO необходимо для привлечения средств на развитие бизнеса без повышения кредитной нагрузки, рассказал Гольдман. Запрос «Агроинвестора» в Goldman Group остался без ответа.

Согласно собственным данным, основные направления деятельности Goldman Group — свиноводство и растениеводство. В собственности компании 16 тыс. га в Красноярском крае, ключевые выращиваемые агрокультуры — пшеница, ячмень и рапс. Комбикормовый завод группы обеспечивает около 95% потребностей свинокомплекса «Агроэлита» в кормах. Общая вместимость свинокомплекса — 14 тыс. голов. В структуру холдинга также входит мясоперерабатывающий комбинат мощностью 60 голов/час, который в том числе закупает скот живым весом у животноводческих хозяйств Красноярского и Алтайского краев, Кемеровской области и Хакасии, а также торговая сеть «Мясничий». Еще одним направлением деятельности Goldman Group является торговля нефтепродуктами. Как следует из презентации за 2017 год, общую стоимость своих активов группа оценивала в 3,4 млрд руб. Выручка группы в 2017 году составила 4,8 млрд руб.

Планы по размещению до 20% капитала на сумму 2-5 млрд руб. являются очень амбициозными, говорит аналитик инвесткомпании «Фридом Финанс» Анастасия Соснова. «По нашим оценкам, компания может рассчитывать на то, что совокупная капитализация агрохолдинга при IPO не превысит 3,5 млрд руб.», — сказала она «Агроинвестору». Тем не менее время для IPO выбрано удачно, добавила она. «Российский рынок акций демонстрирует выдающийся рост, а рублевый индекс Мосбиржи находится на исторических максимумах», — отметила Соснова.

Хотя в текущей фазе глобального цикла у инвесторов может быть повышенный интерес к агрохолдингам, однако объем бизнеса Goldman Group может скорее отпугивать, в свою очередь отмечает начальник управления анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев. Так, по его словам, для российского агрорынка выручка Goldman Group крайне мала: у каждого российского агрохолдинга из топ-7 в 2017-м она превышала 60 млрд руб., а у лидера — «Мираторга» - составляла 125 млрд руб. «Кроме того, у холдинга около трети активов сосредоточено в непрофильных бизнесах недвижимости и нефтепродуктов, что также может снижать интерес инвесторов», — добавил «Агроинвестору» Бушуев.

19 марта о намерении разместить акции на Московской бирже и привлечь около $200 млн объявила группа «Черкизово», крупнейший производитель мяса в стране. Однако 10 апреля компания приняла решение отказаться от размещения. Как сообщила группа, несмотря на устойчивый интерес к аграрному сектору со стороны инвесторов и сильные финансовые показатели «Черкизово», текущая ситуация на фондовом рынке является неблагоприятной для размещения ценных бумаг.