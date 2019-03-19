Группа «Черкизово» снова объявила о вторичном размещении акций

Группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мяса, объявила о намерении провести повторное размещение акций на Московской бирже. Первичный компонент предложения будет состоять примерно из 2,9 млн казначейских акций (6,6%), принадлежащих самой компании, а также бумаг дополнительного выпуска, сообщает холдинг. За счет первичного предложения он рассчитывает получить около $200 млн. Эти деньги будут использоваться в общекорпоративных целях, включая погашение долговых обязательств и потенциальные приобретения. На конец 2018 года чистый долг компании превышал 58,6 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2017-м на 20,5%.



Вторичный компонент будет состоять из бумаг существующих акционеров, объем предложения определится в ходе формирования книги заявок. Предполагается, что в итоге доля акций в свободном обращении составит не менее 25% (сейчас — 2,4%), при этом нынешний основной бенефициар группы — семья Михайловых — планирует оставить за собой стратегический контроль и мажоритарную долю владения компанией. Глобальными координаторами и букраннерами сделки выступают Goldman Sachs International, Sberbank CIB и филиал UBSAG в Лондоне.



В апреле 2018 года «Черкизово» уже планировала провести SPO. Тогда предполагалось, что в рамках первичного компонента предложения 2,9 млн акций продаст входящий в группу АПК «Михайловский», за этот пакет компания рассчитывала получить $150 млн, а в целом привлечь не менее $300 млн, поскольку объем вторичного компонента должен был быть больше первичного.



Однако буквально через три недели после этого «Черкизово» сообщила, что откладывает вторичное размещение из-за высокой волатильности на рынке ценных бумаг. Это могло значительно повлиять на успех сделки, несмотря на хорошие фундаментальные показатели компании, отмечал тогда гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов. «В этой связи мы продолжим следить за развитием ситуации на рынках капитала с тем, чтобы провести размещение в более благоприятное время, когда инвесторы смогут в полной мере оценить инвестиционную привлекательность группы», — уточнял он.



Сейчас среди основных факторов своей инвестиционной привлекательности компания отмечает сильный портфель брендов мясной продукции, вертикально интегрированную бизнес-модель, современную и хорошо оснащенную базу активов, расположенных в наиболее плодородных и населенных регионах России. Кроме того, инвесторов может привлечь длительная и успешная история органического роста, эффективного приобретения и интеграции крупных активов, а также сильная опытная команда менеджмента.



«Черкизово» - это один из лидеров продовольственной отрасли страны. Этот сектор экономики развивается наиболее динамичными темпами и вызывает интерес как у отечественных, так и у зарубежных инвесторов, прокомментировал «Агроинвестору» ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. Вторичное размещение акций позволит компании получить достаточно дешевое финансирование и привлечь капитал институциональных инвесторов, считает он. «В практике инвестиционного консультирования мы постоянно сталкиваемся с интересом к продовольственной сфере, так как это понятный и достаточно прозрачный бизнес, — рассказывает Кочетков. — Текущую ситуацию на рынке сложно назвать негативной, поэтому момент размещения можно назвать вполне удобным».



Более того, даже с учетом возможных внешних ограничений отрасль является наиболее защищенной, поэтому акции «Черкизово» можно рекомендовать в качестве одного из компонентов инвестиционного портфеля как для частных лиц, так и для институциональных инвесторов, добавляет он. «Компания довольно много вкладывает в свое развитие, что приводит к росту ее стоимости. После завершения этапа расширения на отечественном рынке от компании можно ожидать более активной экспортной экспансии, — рассуждает аналитик. — В итоге стратегия развития должна будет повысить стоимость акций и принести существенные дивидендные выплаты в будущем».



«Сегодня мы очень рады сделать первый шаг для перезапуска "Черкизово" на публичных рынках акционерного капитала и надеемся, что благодаря существенному увеличению доли акций в свободном обращении и росту ликвидности более широкий круг инвесторов сможет принять участие в росте и прибыльности нашей компании», — говорит Михайлов. С тех пор как в прошлом году компания объявила о возможности SPO, она продемонстрировала высокие темпы роста, а акционеры получили дополнительные выплаты благодаря обновленной дивидендной политике, обращает внимание топ-менеджер.



По итогам 2018 года выручка «Черкизово» увеличилась на 13% до 102,6 млрд руб., чистая прибыль — вдвое до 12 млрд руб. EBITDA превысила 20,4 млрд руб. (+5,8 млрд руб.), рентабельность по EBITDA составила 19,9% против 16,2% в 2017-м. После объявления о намерении провести вторичное размещение акции группы на Московской бирже подешевели на 15% до 1748 руб. по данным на 11:03. К 14:42 цена поднялась до 1837 руб. за бумагу. Капитализация компании к этому времени достигала почти 81 млрд руб.



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