«Черкизово» хочет производить картофель фри

Группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мяса, рассматривает возможность производства картофеля фри для фастфуда. Об этом рассказал гендиректор компании Сергей Михайлов на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщил «Интерфакс». По словам топ-менеджера, проект может быть реализован только в партнерстве со стратегическим инвестором, поскольку этот бизнес не профильный для компании. Один из возможных партнеров — канадская компания McCain, один из крупнейших в мире производителей замороженной продукции из картофеля. Она уже присутствует в нашей стране и поставляет картофель фри как для розничной торговли, так и в сегмент HoReCa. Продукцию предполагается реализовывать как на внутреннем рынке, замещая импорт, так и в перспективе отправлять на экспорт. Инвестиции в проект могут составить около 100 млн евро, оценил Михайлов, отметив, что окончательное решение о его запуске и локации будет принято в течение этого года, пока же идут обсуждения.



Брянск или Орел?

Ранее 7 февраля представители «Черкизово» и McCain обсудили с губернатором Орловской области Андреем Клычковым возможность строительства в регионе завода по переработке картофеля. Совместная работа над проектом шла на протяжении нескольких месяцев, а в ходе визита потенциальные инвесторы осмотрели площадки, на которых он может быть реализован, сообщала пресс-служба областного правительства. Один из вариантов — индустриальный парк «Зеленая роща» в Мценском районе. «Мы стремимся создать максимально комфортные условия для бизнеса в нашем регионе», — подчеркнул Клычков, обратив внимание, что кроме географических и экономических преимуществ Орловская область обладает «мощным кадровым потенциалом». «Мы видим серьезную потенциальную возможность размещения производства именно в Орловской области», — отметил руководитель управления инвестиционных проектов «Черкизово» Леонид Измайлов. По словам технического директора по странам континентальной Европы McCain Роналда Муллера, компании изучат все плюсы и минусы предложенных площадок, после чего примут решение.



Между тем, 15 августа 2018 года представители «Черкизово» провели аналогичные переговоры с губернатором Брянской области Александром Богомазом. Тогда пресс-служба областной администрации сообщала, что холдинг рассматривает вариант строительства в регионе завода по переработке картофеля предполагаемой мощностью 15 т/час с объемом хранения в 100 тыс. т и плановыми инвестициями на уровне 4-5 млрд руб. Глава региона поручил подобрать площадки, подходящие для возведения предприятия, а также отметил, что область готова обеспечить предприятие хорошей сырьевой базой и оказать полное содействие инвестору.



При этом на переговорах ни в Орле, ни в Брянске не озвучивалось, какую именно продукцию будет выпускать предприятие в случае реализации проекта. «Черкизово» рассматривает вариант производства только картофеля фри со стратегическим партнером, уточнила «Агроинвестору» представитель холдинга, пояснив, что сейчас компания-партнер сравнивает возможности Брянской и Орловской областей.



Орловская область может конкурировать с Тульской, Липецкой и Воронежской по почвенно-климатическим условиям, однако с точки зрения ресурсов для обеспечения завода сырьем это не лучший вариант, поскольку там почти нет крупных производителей товарного картофеля, оценивает исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. «Брянская область с этой точки зрения лидер, и если бы «Черкизово» запустила там завод по производству не фри, а картофельных хлопьев — это было бы очень хорошо», — считает он.



По данным Росстата, в прошлом году все хозяйства страны собрали 22,4 млн т картофеля, в том числе на долю сельхозорганизаций и КФХ в сумме пришлось около 7,1 млн т. Валовой сбор в Орловской области составил 267,1 тыс. т, из которых в товарном секторе произвели 71,3 тыс. т. Аграрии Брянской области, крупнейшего производителя картофеля в стране, получили почти 1,2 млн т, из которых 875,4 тыс. т вырастили сельхозорганизации и КФХ.



Рынок картофеля фри уже заполнен

В целом Красильников сомневается в целесообразности запуска в России еще одного крупного производства картофеля фри, поскольку внутренний рынок фактически заполнен. Первый в России завод по его выпуск открылся весной прошлого года, проект был реализован группой «Белая Дача» совместно с голландской Lamb Weston Meijer. Проектная мощность предприятия — до 100 тыс. т картофеля фри в год или 200 тыс. т сырья. Объем внутреннего рынка картофеля фри Красильников оценивает примерно в 90-110 тыс. т в год. Раньше продукция завозилась в основном из Голландии и Польши, сейчас этот канал схлопнется едва ли не до нуля, прогнозирует он, поскольку ресурс завода «Белой дачи» изначально был рассчитан не только на обеспечение потребностей внутреннего рынка, но и на экспорт. Компания уже поставляет картофель фри в Израиль, Саудовскую Аравию, знает он. Кроме того, часть потребности внутреннего рынка закрывают небольшие предприятия мощностью 10-15 тыс. т готовой продукции в год. «Поэтому запускать подобные проекты по крайней мере в Центральном регионе точно будет рисково, — оценивает Красильников. — Если уходить в Сибирь, возможно, отчасти на Урал — куда логистически дорого доставлять картофель фри из Липецкой области — то небольшие предприятия еще можно создавать, там продукция будет востребована».



Российский рынок картофеля фри формируется в основном за счет потребления в сегмента HoReCa. Домашнее потребление такого картофеля, например, как в Америке, в России пока не развито, уточняет руководитель проектов практики АПК компании «НЭО Центр» Екатерина Михалева. При этом завод «Белой Дачи» позволит по большей части полностью заместить импортную продукцию, соглашается она. Кроме того, выход на рынок нового игрока может быть связан со сложностями обеспечения предприятия высококачественным сырьем, поскольку для производства картофеля фри требуются специальные сорта, которые в России мало выращиваются. «В текущей конфигурации проект может столкнуться с серьезными рисками — как производственными, так и сбытовыми, — делает вывод она. — Потенциальной нишей для проекта может стать экспортное направление. Например, Саудовская Аравия импортирует картофеля фри более чем на $227 млн, Китай — на $144 млн, Корея — также на $144 млн».



В отличие от Михалевой, аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин считает, что проблем со сбытом продукции может и не возникнуть: в 2018 году сегмент фастфуда вырос на 13%, это самые быстрые темпы в общепите. Однако в целом он скептически относится к планам «Черкизово». «У холдинга слишком высокая долговая нагрузка. Скорректированный показатель EBITDA в 2018 году составил 20,4 млрд руб. При этом чистый долг по состоянию на 31 декабря 2018-го достигал 58,6 млрд руб. То есть коэффициент чистый долг / EBITDA составил 2,9x, — поясняет он. — Чистые процентные расходы за прошлый год составили 3,3 млрд руб., и это при том, что эффективная стоимость долга на 31 декабря была 4,7%». По расчетам, 100 млн евро соответствует примерно 7,5 млрд руб. Вряд ли компания может позволить себе подобные инвестиции дополнительно к обычному уровню капвложений, которые в 2018-м были на уровне 9,8 млрд руб. «Вместе с тем, неясна структура потенциальной сделки: реализация проекта возможна в течении нескольких лет и при софинансировании партнерами», — добавляет он.

