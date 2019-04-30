Миноритарий «Магнита» получил 11% холдинга «Авангард-Агро»

Структура миноритария «Магнита» Алексея Богачева — ООО «Меридиан» - стала совладельцем агрохолдинга «Авангард-Агро». Как говорится в сообщении последнего, по состоянию на 15 апреля доля участия «Меридиана» в уставном капитале выросла до 7,89%, а 26 апреля — до 11,32%. Одновременно доля основателя холдинга Кирилла Миновалова сократилась до 49,44%.



Средства Алексея Богачева привлекались для погашения кредитов «Авангард-Агро», полученных в том числе в Сбербанке, сообщил «Агроинвестору» представитель агрохолдинга. «Мы намерены выкупить акции обратно уже в течение нескольких месяцев», — уточнил он. Газете «Ведомости» Богачев подтвердил, что приобретал акции у Миновалова и его банка «Авангард», суммарно вложив около 3,3 млрд руб. Богачев сообщил, что для него это финансовая инвестиция, он давно знаком с Миноваловым и считает «Авангард-Агро» интересной и одной из самых эффективных агрокомпаний.



«Авангард-Агро» (структура банка «Авангард») является одним из крупнейших растениеводческих холдингов Черноземья, также компания занимается солодовенным бизнесом. Согласно собственным данным, земельный банк составляет 400 тыс. га в Воронежской, Орловской, Курской, Тульской, Липецкой и Белгородской областях, из них 348 тыс. га в собственности. По состоянию на май прошлого года компания занимала шестое место в рейтинге крупнейших российских землевладельцев, согласно данным BEFL. В 2018 году хозяйства холдинга собрали 532 тыс. т пшеницы, 315 тыс. т ячменя, 224 тыс. т сахарной свеклы, 121 тыс. т кукурузы, 117 тыс. т подсолнечника. Выручка по итогам прошлого года выросла на 36% до 17,3 млрд руб., а чистая прибыль — в 10 раз до 4,7 млрд руб. Долгосрочные кредиты и займы по состоянию на 31 декабря 2018-го оценивались в 8 млрд руб., за год увеличившись на 12%. Еще 11,9 млрд руб. приходилось на краткосрочные кредиты и займы (рост на 28%), следует из консолидированной отчетности компании.



Компания, которая совершает дружественную покупку акций другой компании, обычно именуется «белым рыцарем», говорит младший аналитик инвестиционной компании «Фридом финанс» Александра Овчинникова. «На практике обычно это делается для того, чтобы избежать захвата другой компанией, здесь же речь идет о погашении задолженности», — прокомментировала она «Агроинвестору». Овчинникова полагает, что бывший владелец пакета действительно настроен решить долговые проблемы компании, а затем выкупить акции обратно в течение нескольких месяцев. В таком случае маловероятно, что пакет будет продан другому инвестору, думает она.



Алексей Богачев занимает 138-е место в рейтинге Forbes богатейших российских бизнесменов с состоянием $750 млн в 2019 году. В 1999-м Богачев выкупил у партнеров основателя «Магнита» Сергея Галицкого 25% в компании «Тандер», управляющей торговой сетью. Сейчас, по данным Forbes, эта доля сократилась до 0,7%. В мае 2017 года связанная с Богачевым компания «МСК-Строительство» приобрела Бондарский сыродельный завод в Тамбовской области, а в ноябре подписала с Тамбовской областью соглашение о развитии в регионе молочного кластера стоимостью свыше 20 млрд руб. Позднее проект был приобретен группой «Русагро».

